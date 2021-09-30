Закон про олігархів повторно направлять до Венеціанської комісії, - Разумков

Закон про олігархів буде повторно направлений до Венеціанської комісії після підписання президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в інтерв'ю "УП".

"Тільки буде підписаний цей закон (про боротьбу з олігархами. - Ред.), він попрямує до Венеціанської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, бо до цього всі законопроєкти, які прямували до Венеціанської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть говорити колеги", - підкреслив спікер Ради.

За словами Разумкова, президент Зеленський підтримує ініціативу обробки документа у Венеціанській комісії.

Як повідомлялося, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки близьких до олігархів депутатських груп "За Майбутнє" і "Довіра" ухвалили проєкт закону в другому читанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський може ветувати законопроєкт про олігархів, - Разумков

24 вересня виявилося, що під час голосування були підтримані дві взаємовиключні правки в частині органу влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.