Средств для выплаты субсидий предостаточно, - министр финансов Марченко

Бюджет Украины в 2021 году будет перевыполнен, что позволит правительству добавить объем субсидий и полностью выполнить план по отопительному сезону 2021-2022 годов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник заверил, что в Украине также не будет проблем с выплатами субсидий - денег в бюджете достаточно. Поэтому украинцы, которые имеют право на субсидии, точно воспользуются своим правом.

"Я хочу успокоить всех граждан – средств на субсидии хватит, их предостаточно. 12 млрд грн в изменениях в бюджет, которые предусматривают именно направление на субсидии. Поэтому никоим образом это не проблема. Никто не ограничивает права граждан на получение субсидий", - сказал Марченко.

Министр также напомнил, что для оформления субсидий украинцам нужно обращаться в органы социальной защиты.

"И они будут защищены путем того, что государство компенсирует им часть стоимости оплаты за энергоуслуги и другие коммунальные услуги", - добавил он.

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