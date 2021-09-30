Средств для выплаты субсидий предостаточно, - министр финансов Марченко
Бюджет Украины в 2021 году будет перевыполнен, что позволит правительству добавить объем субсидий и полностью выполнить план по отопительному сезону 2021-2022 годов.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник заверил, что в Украине также не будет проблем с выплатами субсидий - денег в бюджете достаточно. Поэтому украинцы, которые имеют право на субсидии, точно воспользуются своим правом.
"Я хочу успокоить всех граждан – средств на субсидии хватит, их предостаточно. 12 млрд грн в изменениях в бюджет, которые предусматривают именно направление на субсидии. Поэтому никоим образом это не проблема. Никто не ограничивает права граждан на получение субсидий", - сказал Марченко.
Министр также напомнил, что для оформления субсидий украинцам нужно обращаться в органы социальной защиты.
"И они будут защищены путем того, что государство компенсирует им часть стоимости оплаты за энергоуслуги и другие коммунальные услуги", - добавил он.
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Достаточно для выплат ОДОБЕННЫХ субсидий.
А ОДОБРЕННЫХ субсидий с каждым месяцем становится все меньше и меньше из за ужесточение требований на их получение.
Всім всього не вистачає. Тому ЗЕ все дає своїм, а народу нові податки та фіскальні закони.