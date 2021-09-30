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Средств для выплаты субсидий предостаточно, - министр финансов Марченко

Средств для выплаты субсидий предостаточно, - министр финансов Марченко

Бюджет Украины в 2021 году будет перевыполнен, что позволит правительству добавить объем субсидий и полностью выполнить план по отопительному сезону 2021-2022 годов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник заверил, что в Украине также не будет проблем с выплатами субсидий - денег в бюджете достаточно. Поэтому украинцы, которые имеют право на субсидии, точно воспользуются своим правом.

"Я хочу успокоить всех граждан – средств на субсидии хватит, их предостаточно. 12 млрд грн в изменениях в бюджет, которые предусматривают именно направление на субсидии. Поэтому никоим образом это не проблема. Никто не ограничивает права граждан на получение субсидий", - сказал Марченко.

Министр также напомнил, что для оформления субсидий украинцам нужно обращаться в органы социальной защиты.

"И они будут защищены путем того, что государство компенсирует им часть стоимости оплаты за энергоуслуги и другие коммунальные услуги", - добавил он.

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Автор: 

бюджет (4837) субсидия (624) тарифы (1878) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+6
Уточнение:
Достаточно для выплат ОДОБЕННЫХ субсидий.
А ОДОБРЕННЫХ субсидий с каждым месяцем становится все меньше и меньше из за ужесточение требований на их получение.
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30.09.2021 09:35
+4
так , как вы, суки, воруете, никаких средств не хватит.
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30.09.2021 09:34
+4
"Коштів на виплати більш ніж достатньо", тільки хрен ви їх отримаєте. Вибачаюсь.
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30.09.2021 10:04
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так , как вы, суки, воруете, никаких средств не хватит.
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30.09.2021 09:34 Ответить
Уточнение:
Достаточно для выплат ОДОБЕННЫХ субсидий.
А ОДОБРЕННЫХ субсидий с каждым месяцем становится все меньше и меньше из за ужесточение требований на их получение.
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30.09.2021 09:35 Ответить
Ну да. После того, как вы в очередной раз сократили субсидантов.

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30.09.2021 09:35 Ответить
Так кто же является кконеччеым бенефициаром субсидий ? Я бы сделал такое ударение "бенефициаром"
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30.09.2021 09:41 Ответить
Всього до фіга, а народ бідує.
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30.09.2021 09:50 Ответить
Бо всього с кожним роком ЗЕ стає все менше, а народу дофіга.

Всім всього не вистачає. Тому ЗЕ все дає своїм, а народу нові податки та фіскальні закони.
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30.09.2021 09:53 Ответить
Ничего подобного!
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30.09.2021 10:24 Ответить
"Коштів на виплати більш ніж достатньо", тільки хрен ви їх отримаєте. Вибачаюсь.
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30.09.2021 10:04 Ответить
А всем они и не нужны.
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30.09.2021 10:23 Ответить
"Вас ні хто не обмежує, в тому, що Вам більше не положено!" ...
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30.09.2021 10:33 Ответить
чому ті хто працюють мають ще оплачувати купу халявщиків і нероб?
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30.09.2021 10:56 Ответить
Порохбарига до сих пір краде? Куди дивляться новиє ліца?
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30.09.2021 11:29 Ответить
 
 