Коштів для виплати субсидій більш ніж достатньо, - міністр фінансів Марченко

Бюджет України у 2021 році буде перевиконано, що дозволить уряду додати обсяг субсидій і повністю виконати план щодо опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник запевнив, що в Україні також не буде проблем із виплатами субсидій – грошей у бюджеті достатньо. Тому українці, які мають право на субсидії, скористаються своїм правом.

"Я хочу заспокоїти всіх громадян - коштів на субсидії вистачить, їх більш ніж достатньо. 12 млрд грн в змінах до бюджету, які передбачають саме направлення на субсидії. Тому жодним чином це не проблема. Ніхто не обмежує права громадян на отримання субсидій", - сказав Марченко

Міністр також нагадав, що для оформлення субсидій українцям потрібно звертатися до органів соціального захисту.

Також читайте: Механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого протікання опалювального сезону, - Лазебна

"І їх буде захищено шляхом того, що держава компенсує їм частину вартості оплати за енергопослуги та інші комунальні послуги", - додав він.