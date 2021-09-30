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бюджет (2949) субсидія (1058) тарифи (1921) Марченко Сергій (570)

Коштів для виплати субсидій більш ніж достатньо, - міністр фінансів Марченко

Коштів для виплати субсидій більш ніж достатньо, - міністр фінансів Марченко

Бюджет України у 2021 році буде перевиконано, що дозволить уряду додати обсяг субсидій і повністю виконати план щодо опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник запевнив, що в Україні також не буде проблем із виплатами субсидій – грошей у бюджеті достатньо. Тому українці, які мають право на субсидії, скористаються своїм правом.

"Я хочу заспокоїти всіх громадян - коштів на субсидії вистачить, їх більш ніж достатньо. 12 млрд грн в змінах до бюджету, які передбачають саме направлення на субсидії. Тому жодним чином це не проблема. Ніхто не обмежує права громадян на отримання субсидій", - сказав Марченко

Міністр також нагадав, що для оформлення субсидій українцям потрібно звертатися до органів соціального захисту.

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"І їх буде захищено шляхом того, що держава компенсує їм частину вартості оплати за енергопослуги та інші комунальні послуги", - додав він.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Уточнение:
Достаточно для выплат ОДОБЕННЫХ субсидий.
А ОДОБРЕННЫХ субсидий с каждым месяцем становится все меньше и меньше из за ужесточение требований на их получение.
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30.09.2021 09:35
+4
так , как вы, суки, воруете, никаких средств не хватит.
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30.09.2021 09:34
+4
"Коштів на виплати більш ніж достатньо", тільки хрен ви їх отримаєте. Вибачаюсь.
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30.09.2021 10:04
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так , как вы, суки, воруете, никаких средств не хватит.
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30.09.2021 09:34 Відповісти
Уточнение:
Достаточно для выплат ОДОБЕННЫХ субсидий.
А ОДОБРЕННЫХ субсидий с каждым месяцем становится все меньше и меньше из за ужесточение требований на их получение.
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30.09.2021 09:35 Відповісти
Ну да. После того, как вы в очередной раз сократили субсидантов.

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30.09.2021 09:35 Відповісти
Так кто же является кконеччеым бенефициаром субсидий ? Я бы сделал такое ударение "бенефициаром"
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30.09.2021 09:41 Відповісти
Всього до фіга, а народ бідує.
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30.09.2021 09:50 Відповісти
Бо всього с кожним роком ЗЕ стає все менше, а народу дофіга.

Всім всього не вистачає. Тому ЗЕ все дає своїм, а народу нові податки та фіскальні закони.
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30.09.2021 09:53 Відповісти
Ничего подобного!
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30.09.2021 10:24 Відповісти
"Коштів на виплати більш ніж достатньо", тільки хрен ви їх отримаєте. Вибачаюсь.
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30.09.2021 10:04 Відповісти
А всем они и не нужны.
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30.09.2021 10:23 Відповісти
"Вас ні хто не обмежує, в тому, що Вам більше не положено!" ...
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30.09.2021 10:33 Відповісти
чому ті хто працюють мають ще оплачувати купу халявщиків і нероб?
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30.09.2021 10:56 Відповісти
Порохбарига до сих пір краде? Куди дивляться новиє ліца?
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30.09.2021 11:29 Відповісти
 
 