От жестких локдаунов больше вреда, чем пользы, - мэр Хмельницкого Симчишин

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин надеется, что город и в дальнейшем будет находиться в "желтой" карантинной зоне, поскольку считает, что от локдауна больше вреда, чем пользы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Сейчас мы, как часть Хмельницкой области, находимся в желтой зоне. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. Я сторонник того, чтобы не было никаких жестких локдаунов. Сейчас от этого больше вреда, чем пользы", - подчеркнул мэр.

По его словам, значительная часть людей переболела или вакцинировалась.

"Надо в любой ситуации дать бизнесу, критической инфраструктуре, учебным заведениям возможность работать. Пока мы работаем. У нас не закрывались сады, они будут работать и дальше. Школы также работают в обычном режиме, никто не останавливается", - добавил Симчишин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко считает, что Киев избежит локдауна при новой волне коронавируса