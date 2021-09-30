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Новости Коронавирус и карантин
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От жестких локдаунов больше вреда, чем пользы, - мэр Хмельницкого Симчишин

От жестких локдаунов больше вреда, чем пользы, - мэр Хмельницкого Симчишин

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин надеется, что город и в дальнейшем будет находиться в "желтой" карантинной зоне, поскольку считает, что от локдауна больше вреда, чем пользы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Сейчас мы, как часть Хмельницкой области, находимся в желтой зоне. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. Я сторонник того, чтобы не было никаких жестких локдаунов. Сейчас от этого больше вреда, чем пользы", - подчеркнул мэр.

По его словам, значительная часть людей переболела или вакцинировалась.

"Надо в любой ситуации дать бизнесу, критической инфраструктуре, учебным заведениям возможность работать. Пока мы работаем. У нас не закрывались сады, они будут работать и дальше. Школы также работают в обычном режиме, никто не останавливается", - добавил Симчишин.

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карантин (16729) Хмельницький (477) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Не було жостких локдаунів, так лиш імітація
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30.09.2021 10:09 Ответить
Так и не будет. У нас только в имитацию умеют
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30.09.2021 10:16 Ответить
Та, ну, звісно... Планові операції та лікування відмінялм, навіть пологові закривали, швидкі не до всіх виїздили, міжміський транспорт взагалі не ходив... Школи, спортшколи, садки... Шкарпетки-батарейки... Так шо, дісталося нам і незручностей, непотрібних витрат, і зайвих смертей.
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30.09.2021 12:12 Ответить
для економіки - так, але це вимушений захід і його тривалість залежить від сумлінності населення і рішучості влади...але маємо проблеми і з тим і з іншим
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30.09.2021 10:53 Ответить
 
 