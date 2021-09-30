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подделка (430) сертификат (225) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18606)

Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект об ответственности за подделку COVID-сертификатов, - "слуга народа" Радуцкий

Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект об ответственности за подделку COVID-сертификатов, -

В Украине вскоре может вступить в силу закон, который предполагает усиление ответственности за подделку ковид-сертификатов. Причем отвечать за использование фальшивых меддокументов будут не только те, кто их распространяет, но и те, кто эти документы берет для себя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Сейчас в Верховной Раде находится закон, подготовленный правительством Украины об усилении уголовной ответственности для медицинских работников, которые фальсифицируют - административную, и в случае тяжелых преступлений - уголовную ответственность, если это делают не медицинские работники. И также правительство этим законом вводит ответственность для тех, кто пользуется такими вещами, кто пользуется поддельными сертификатами о вакцинации или поддельными сертификатами о ПЦР-тестировании", - объяснил парламентарий.

По словам Радуцкого, он надеется на то, что в парламенте не будут затягивать с рассмотрением этого законодательного документа.

"Этот законопроект будет принят в ближайшие дни, та как это внеочередная вещь, это угроза национальной безопасности, здоровью граждан Украины. Поэтому это надо делать срочно, и я надеюсь, что этот закон наберет конституционное большинство в зале заседаний", - добавил нардеп.

Радуцкий отметил, что законопроект будут рассматривать в Раде уже на следующей сессионной неделе.

Также читайте: Полиция с начала года открыла 350 уголовных дел о подделке COVID-документов

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Топ комментарии
+7
Мудачьё. За накручивание ковидной статистики рассмотрите ответственность.
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30.09.2021 10:40
+5
быдло, тебе разрешение мычать давали?
нет - значит сиди в стойле молча...
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30.09.2021 10:52
+5
сиди в стойле молча - мычать будешь по команде...
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30.09.2021 10:54
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Мудачьё. За накручивание ковидной статистики рассмотрите ответственность.
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30.09.2021 10:40 Ответить
Щас почнется, вой и стоны антивакцинальных сливных бачков.
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30.09.2021 10:40 Ответить
быдло, тебе разрешение мычать давали?
нет - значит сиди в стойле молча...
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30.09.2021 10:52 Ответить
Первый сливной бачок пошел.
Следующий.
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30.09.2021 13:20 Ответить
об ответственности: Израиль расследует контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину. 15 января 2021.Когда расследует, узнаем Радуцкий только вор или ещё и контрабандист. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
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30.09.2021 10:47 Ответить
фСБУ под управлением зе-клоуна "расследует" свою деятельность?
не смеши...
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30.09.2021 10:54 Ответить
Иван Петрович Сидоров пацан чОткий, конкретный, реальный. За базар отвечает. Смотри: В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. 04.03.20
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30.09.2021 11:20 Ответить
підтримую, давно вже час всіх цих антимасочників і антівакцинаторів приструнити...
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30.09.2021 10:49 Ответить
сиди в стойле молча - мычать будешь по команде...
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30.09.2021 10:54 Ответить
не суди по собі, зебіле
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30.09.2021 11:01 Ответить
я зебил?

Ты готов как только зе-клоун пёрднет по телевизору сидеть под кроватью и не выходить в парк и к речке - брать под козырёк...

Я не призываю не соблюдать медицинские научно обоснованные нормы - но ходить стадом под руководством дебильных дебилов - это только мудрый нарид способен...
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30.09.2021 11:13 Ответить
ну а хто ж? не я ж зебіл, який на рашинську пропаганду падкий і в різну ***** про вакцинацію вірить. мабуть в свій час теж думав, що Порох - барига і алкаш, як і всі зебіли?
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30.09.2021 11:38 Ответить
не отвлекайся - помогай клоунам загонять быдло "мудрый нарид" в стойло...
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30.09.2021 11:52 Ответить
Мудрий нарід сам вже себе загнав в 2019, коли за криворагульного зеблана проголосував. Зараз ця макака неосвічена узурповує владу і доведе знову до Майдану.
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30.09.2021 13:25 Ответить
А толку от Майданов если быдло хочет быть быдлом...
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30.09.2021 20:13 Ответить
Какой он зебил? Он самый обычный сливной бачок.
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30.09.2021 13:21 Ответить
Статья 358 Уголовного кодекса Украины. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов наказываются штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
Изобретенный велосипед будет зеленого цвета?
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30.09.2021 11:05 Ответить
очевидно, що зелена влада не вважає ті сертифікати за документи. подився коментар до статті358 ККУ: дійсно ж, сертифікат сам по собі виданий лікарем із фальсифікацією не є підробкою документа. Внесення невірних даних довести важко, коли замість вакцини тобі вкололи просто фізрозчин. Оплату цього дійства теж довести неможливо. хіба що вакцинований сам заявить про себе. Але він за новим законом теж повинен нести відповідальність.
Єдине, чого добьються радуцькі - підвищення оплати за ризик. І все. може їх потуги і мають на меті саме підвищення тарифу і звуження кола осіб, що законно не отримають випробовування вакциною. Геноцидом *******.
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30.09.2021 11:42 Ответить
Ну так признать этот чудо-сертификат документом строгой отчетности и не надо насиловать УК бестолковыми статьями.
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30.09.2021 12:04 Ответить
 
 