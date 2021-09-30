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Рада наступного тижня розгляне законопроєкт про відповідальність за підробку COVID-сертифікатів, - "слуга народу" Радуцький

Рада наступного тижня розгляне законопроєкт про відповідальність за підробку COVID-сертифікатів, -

В Україні незабаром може набути чинності закон, який передбачає посилення відповідальності за підробку ковід-сертифікатів. Причому відповідати за використання фальшивих меддокументів будуть не тільки ті, хто їх поширює, але і ті, хто ці документи бере для себе.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Зараз у Верховній Раді знаходиться закон, підготовлений урядом України про посилення кримінальної відповідальності для медичних працівників, які фальсифікують, адміністративну, і у випадку важких злочинів — кримінальну відповідальність, якщо це роблять не медичні працівники. І також уряд цим законом вводить відповідальність для тих, хто користується такими речами, хто користується підробленими сертифікатами про вакцинацію або підробленими сертифікатами про ПЛР-тестування", — повідомив Радуцький.

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Нардеп зазначив, що він сподівається на те, що в парламенті не будуть затягувати з розглядом цього законодавчого документа, тому, що зволікання з прийняттям закону може відбитися на здоров'ї українців.

"Цей законопроєкт буде прийнятий найближчими днями, бо це є позачергова річ, бо це загроза національній безпеці, здоров'ю громадян України. Тому це треба робити терміново, і я сподіваюся, що цей закон набере конституційну більшість у залі засідань", - сказав Радуцький.

Радуцький також повідомив, що законопроєкт розглядатимуть у Раді вже наступного сесійного тижня.

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Топ коментарі
+7
Мудачьё. За накручивание ковидной статистики рассмотрите ответственность.
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30.09.2021 10:40
+5
быдло, тебе разрешение мычать давали?
нет - значит сиди в стойле молча...
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30.09.2021 10:52
+5
сиди в стойле молча - мычать будешь по команде...
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30.09.2021 10:54
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Мудачьё. За накручивание ковидной статистики рассмотрите ответственность.
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30.09.2021 10:40 Відповісти
Щас почнется, вой и стоны антивакцинальных сливных бачков.
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30.09.2021 10:40 Відповісти
быдло, тебе разрешение мычать давали?
нет - значит сиди в стойле молча...
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30.09.2021 10:52 Відповісти
Первый сливной бачок пошел.
Следующий.
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30.09.2021 13:20 Відповісти
об ответственности: Израиль расследует контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину. 15 января 2021.Когда расследует, узнаем Радуцкий только вор или ещё и контрабандист. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
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30.09.2021 10:47 Відповісти
фСБУ под управлением зе-клоуна "расследует" свою деятельность?
не смеши...
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30.09.2021 10:54 Відповісти
Иван Петрович Сидоров пацан чОткий, конкретный, реальный. За базар отвечает. Смотри: В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. 04.03.20
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30.09.2021 11:20 Відповісти
підтримую, давно вже час всіх цих антимасочників і антівакцинаторів приструнити...
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30.09.2021 10:49 Відповісти
сиди в стойле молча - мычать будешь по команде...
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30.09.2021 10:54 Відповісти
не суди по собі, зебіле
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30.09.2021 11:01 Відповісти
я зебил?

Ты готов как только зе-клоун пёрднет по телевизору сидеть под кроватью и не выходить в парк и к речке - брать под козырёк...

Я не призываю не соблюдать медицинские научно обоснованные нормы - но ходить стадом под руководством дебильных дебилов - это только мудрый нарид способен...
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30.09.2021 11:13 Відповісти
ну а хто ж? не я ж зебіл, який на рашинську пропаганду падкий і в різну ***** про вакцинацію вірить. мабуть в свій час теж думав, що Порох - барига і алкаш, як і всі зебіли?
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30.09.2021 11:38 Відповісти
не отвлекайся - помогай клоунам загонять быдло "мудрый нарид" в стойло...
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30.09.2021 11:52 Відповісти
Мудрий нарід сам вже себе загнав в 2019, коли за криворагульного зеблана проголосував. Зараз ця макака неосвічена узурповує владу і доведе знову до Майдану.
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30.09.2021 13:25 Відповісти
А толку от Майданов если быдло хочет быть быдлом...
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30.09.2021 20:13 Відповісти
Какой он зебил? Он самый обычный сливной бачок.
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30.09.2021 13:21 Відповісти
Статья 358 Уголовного кодекса Украины. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов наказываются штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
Изобретенный велосипед будет зеленого цвета?
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30.09.2021 11:05 Відповісти
очевидно, що зелена влада не вважає ті сертифікати за документи. подився коментар до статті358 ККУ: дійсно ж, сертифікат сам по собі виданий лікарем із фальсифікацією не є підробкою документа. Внесення невірних даних довести важко, коли замість вакцини тобі вкололи просто фізрозчин. Оплату цього дійства теж довести неможливо. хіба що вакцинований сам заявить про себе. Але він за новим законом теж повинен нести відповідальність.
Єдине, чого добьються радуцькі - підвищення оплати за ризик. І все. може їх потуги і мають на меті саме підвищення тарифу і звуження кола осіб, що законно не отримають випробовування вакциною. Геноцидом *******.
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30.09.2021 11:42 Відповісти
Ну так признать этот чудо-сертификат документом строгой отчетности и не надо насиловать УК бестолковыми статьями.
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30.09.2021 12:04 Відповісти
 
 