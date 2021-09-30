Рада наступного тижня розгляне законопроєкт про відповідальність за підробку COVID-сертифікатів, - "слуга народу" Радуцький
В Україні незабаром може набути чинності закон, який передбачає посилення відповідальності за підробку ковід-сертифікатів. Причому відповідати за використання фальшивих меддокументів будуть не тільки ті, хто їх поширює, але і ті, хто ці документи бере для себе.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.
"Зараз у Верховній Раді знаходиться закон, підготовлений урядом України про посилення кримінальної відповідальності для медичних працівників, які фальсифікують, адміністративну, і у випадку важких злочинів — кримінальну відповідальність, якщо це роблять не медичні працівники. І також уряд цим законом вводить відповідальність для тих, хто користується такими речами, хто користується підробленими сертифікатами про вакцинацію або підробленими сертифікатами про ПЛР-тестування", — повідомив Радуцький.
Нардеп зазначив, що він сподівається на те, що в парламенті не будуть затягувати з розглядом цього законодавчого документа, тому, що зволікання з прийняттям закону може відбитися на здоров'ї українців.
"Цей законопроєкт буде прийнятий найближчими днями, бо це є позачергова річ, бо це загроза національній безпеці, здоров'ю громадян України. Тому це треба робити терміново, і я сподіваюся, що цей закон набере конституційну більшість у залі засідань", - сказав Радуцький.
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нет - значит сиди в стойле молча...
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не смеши...
Ты готов как только зе-клоун пёрднет по телевизору сидеть под кроватью и не выходить в парк и к речке - брать под козырёк...
Я не призываю не соблюдать медицинские научно обоснованные нормы - но ходить стадом под руководством дебильных дебилов - это только мудрый нарид способен...
Изобретенный велосипед будет зеленого цвета?
Єдине, чого добьються радуцькі - підвищення оплати за ризик. І все. може їх потуги і мають на меті саме підвищення тарифу і звуження кола осіб, що законно не отримають випробовування вакциною. Геноцидом *******.