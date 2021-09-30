Разумков о сборе подписей за его отставку: Продуктивной работы в Трускавце, коллеги
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал сегодня выдать главе фракции "Слуга народа" подписные листы для сбора подписей за его отставку с поста спикера парламента.
Об этом Разумков написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце!)" - заявил Разумков.
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чухай к рыжему на каналы будешь мураев 2 теперь