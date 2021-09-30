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ВР (27371) отставка (3144) Трускавец (100) Арахамия (984) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620)

Разумков о сборе подписей за его отставку: Продуктивной работы в Трускавце, коллеги

Разумков о сборе подписей за его отставку: Продуктивной работы в Трускавце, коллеги

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал сегодня выдать главе фракции "Слуга народа" подписные листы для сбора подписей за его отставку с поста спикера парламента.

Об этом Разумков написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце!)" - заявил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера

Разумков о сборе подписей за его отставку: Продуктивной работы в Трускавце, коллеги 01
Разумков о сборе подписей за его отставку: Продуктивной работы в Трускавце, коллеги 02

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Топ комментарии
+21
Не долго мучилась старушка(Разумков) в злодейских опытных руках (Коломойского). Вор сожрал барыгу.
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30.09.2021 11:25
+21
И кто тогда Стефанчук на его место? Тогда можно даже забыть что такое голосование, не говоря уже о процедуре, будут в онлайне все принимать
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30.09.2021 11:47
+17
жаба гадюку
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30.09.2021 11:27
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Не долго мучилась старушка(Разумков) в злодейских опытных руках (Коломойского). Вор сожрал барыгу.
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30.09.2021 11:25 Ответить
жаба гадюку
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30.09.2021 11:27 Ответить
Ну так сложи с себя полномочия и делов то.
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30.09.2021 11:31 Ответить
А Осел не желает сложить полномочия?
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30.09.2021 11:35 Ответить
А Осел знает какие у него полномочия? Вот поэтому и сложить не может...
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30.09.2021 11:52 Ответить
И кто тогда Стефанчук на его место? Тогда можно даже забыть что такое голосование, не говоря уже о процедуре, будут в онлайне все принимать
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30.09.2021 11:47 Ответить
Колю-насоса. Самое то будет. К трибуне никто не подойдет.
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30.09.2021 11:53 Ответить
Лучьше ее

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30.09.2021 11:58 Ответить
Тогда с заседаний Верховной Рады будет смеяться весь мир, превратится в 95-ый квартал.
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30.09.2021 12:24 Ответить
а зачем? это вилами по воде еще, а ведь есть вариант что слугиурода нехило обосруться при попытке скинуть разумкова. И этот вариант будет весьма печален для них.Ща заруба пойдет нехилая.
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30.09.2021 12:10 Ответить
У них жабогадюкинг и так уже третий год идет...
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30.09.2021 12:13 Ответить
В Трускавце порешают
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30.09.2021 15:39 Ответить
пауки в банке начали активно пожирвть друг друга) прелестно)
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30.09.2021 11:33 Ответить
Що сі стало з коаліцією-монолітом? Тріснуло-луснуло?
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30.09.2021 11:34 Ответить
чим ближче до виборів, тим гучніше тріскатиметься.
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30.09.2021 12:29 Ответить
Это мне только кажется, что более менее вменяемые депутаты в "слугах народа" как то не задерживаются...? "Большинство" выталкивает всех кто отличается от них...
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30.09.2021 11:35 Ответить
Для "Слуги народа" лучше всего бессловестные и на все готовые для Зели коррупционеры, ворье, наркоманы, насильники, рабочие сосны и т.п.
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30.09.2021 12:27 Ответить
давай до свидания.
чухай к рыжему на каналы будешь мураев 2 теперь
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30.09.2021 11:36 Ответить
цікаво, в чому "незадовільність" його роботи, дізнаємось?
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30.09.2021 11:38 Ответить
не оправдал доверия партии, не был предан фюреру
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30.09.2021 11:51 Ответить
Бо він один адекватний.
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30.09.2021 18:01 Ответить
Остання крапля - в'ю упячці
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30.09.2021 12:29 Ответить
- А шо той Разумков не з 95-го квартала ? - Такі нєт! Він з іншої шашличної компанії... затесався " на ловлю счатья і чінов"... - Тоді не годиться! В любий момент стане... з Петром проти наших... дружить. І без того Лебідь, Щука і Рак, а то воооще...
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30.09.2021 11:44 Ответить
димасик разумный абиделся.
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30.09.2021 11:49 Ответить
а вообще, чтобы в дальнейшем не было коллизий со всякой шмаркотой, понаехавшей в Украину из ослолюбии, козолюбии и протчая, надо установить - гражданином Украины может быть тот, кто в ней родился, родители, деды, прадеды и прапрадеды родились в Украине... или те, кто в настоящее время защищает Украину с оружием в руках... а что вышло - распад Союза и гражданами Украины становятся только те, кто находится на ее территории... во внимание не принимаются те, кто по призыву поехал служить срочную в тьму-таракань, украинцы, которые хотели бы жить в Украине... вот и повылазили, купившие за взятки гражданство Украины арахамии, трахамонии, найемы и прочая неукраинская народность... маємо що маємо... а потом нечистокровные начинают украинцев жить по своим козло-ослиным правилам...
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30.09.2021 11:59 Ответить
.....и все, какие только есть жиды, предоставят тебе справочку, что их деды, прадеды и прочая , здесь живут со времен Адама, и даже все родня Владимиру Великому со времен Хазарии.
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30.09.2021 16:49 Ответить
Кого не уберут сами зеквартальцы, скоро будут выстраиваться в очередь что бы самим сбежать( и пристроиться в другом полит проекты, к хорошему же привыкаешь быстро и из князи в грязи не кому не охота, но это конечно касается наиболее умных, а не средний основной состав фракции). Так что еще не известно что для Разумкова выгоднее.., уйти "жертвой режима" или потом самому уходить, когда "петух жаренный клюнет".
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30.09.2021 12:06 Ответить
Як дістало це шоу Зелених Йолопів.
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30.09.2021 12:17 Ответить
всех с кем шел клоун на выборы - после выкинул - остался один Баканов - как то так
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30.09.2021 12:23 Ответить
Можна без кінця критикувати Розумкова, але він бодай якийсь парламентаризм відстоював в Раді! І як захворів, то жирна свиня Стефанчук наплювавши на всі регламенті процедури, протягнув закон "проти олігархів". А на ділі - цей закон для подальшої узурпації влади зе-Віслюком!
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30.09.2021 12:34 Ответить
Dream team! А ****?????
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30.09.2021 12:37 Ответить
Мені здається що коли цю посаду займе ХАЛК все стане набагото гірше..
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30.09.2021 13:39 Ответить
Приехали. Теперь ВР и на заседания собираться не будет. Все дела порешают в смартфоне
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30.09.2021 17:15 Ответить
"Шановний ...", " з повагою" ... д-л ...
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30.09.2021 18:23 Ответить
 
 