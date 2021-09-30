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Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги

Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв сьогодні видати голові фракції "Слуга народу" підписні листи для збору підписів за його відставку з поста спікера парламенту.

Про це Разумков написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці!)"- заявив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера

Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги 01
Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги 02

Автор: 
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Топ коментарі
+21
Не долго мучилась старушка(Разумков) в злодейских опытных руках (Коломойского). Вор сожрал барыгу.
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30.09.2021 11:25
+21
И кто тогда Стефанчук на его место? Тогда можно даже забыть что такое голосование, не говоря уже о процедуре, будут в онлайне все принимать
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30.09.2021 11:47
+17
жаба гадюку
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30.09.2021 11:27
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Не долго мучилась старушка(Разумков) в злодейских опытных руках (Коломойского). Вор сожрал барыгу.
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30.09.2021 11:25 Відповісти
жаба гадюку
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30.09.2021 11:27 Відповісти
Ну так сложи с себя полномочия и делов то.
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30.09.2021 11:31 Відповісти
А Осел не желает сложить полномочия?
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30.09.2021 11:35 Відповісти
А Осел знает какие у него полномочия? Вот поэтому и сложить не может...
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30.09.2021 11:52 Відповісти
И кто тогда Стефанчук на его место? Тогда можно даже забыть что такое голосование, не говоря уже о процедуре, будут в онлайне все принимать
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30.09.2021 11:47 Відповісти
Колю-насоса. Самое то будет. К трибуне никто не подойдет.
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30.09.2021 11:53 Відповісти
Лучьше ее

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30.09.2021 11:58 Відповісти
Тогда с заседаний Верховной Рады будет смеяться весь мир, превратится в 95-ый квартал.
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30.09.2021 12:24 Відповісти
а зачем? это вилами по воде еще, а ведь есть вариант что слугиурода нехило обосруться при попытке скинуть разумкова. И этот вариант будет весьма печален для них.Ща заруба пойдет нехилая.
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30.09.2021 12:10 Відповісти
У них жабогадюкинг и так уже третий год идет...
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30.09.2021 12:13 Відповісти
В Трускавце порешают
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30.09.2021 15:39 Відповісти
пауки в банке начали активно пожирвть друг друга) прелестно)
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30.09.2021 11:33 Відповісти
Що сі стало з коаліцією-монолітом? Тріснуло-луснуло?
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30.09.2021 11:34 Відповісти
чим ближче до виборів, тим гучніше тріскатиметься.
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30.09.2021 12:29 Відповісти
Это мне только кажется, что более менее вменяемые депутаты в "слугах народа" как то не задерживаются...? "Большинство" выталкивает всех кто отличается от них...
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30.09.2021 11:35 Відповісти
Для "Слуги народа" лучше всего бессловестные и на все готовые для Зели коррупционеры, ворье, наркоманы, насильники, рабочие сосны и т.п.
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30.09.2021 12:27 Відповісти
давай до свидания.
чухай к рыжему на каналы будешь мураев 2 теперь
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30.09.2021 11:36 Відповісти
цікаво, в чому "незадовільність" його роботи, дізнаємось?
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30.09.2021 11:38 Відповісти
не оправдал доверия партии, не был предан фюреру
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30.09.2021 11:51 Відповісти
Бо він один адекватний.
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30.09.2021 18:01 Відповісти
Остання крапля - в'ю упячці
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30.09.2021 12:29 Відповісти
- А шо той Разумков не з 95-го квартала ? - Такі нєт! Він з іншої шашличної компанії... затесався " на ловлю счатья і чінов"... - Тоді не годиться! В любий момент стане... з Петром проти наших... дружить. І без того Лебідь, Щука і Рак, а то воооще...
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30.09.2021 11:44 Відповісти
димасик разумный абиделся.
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30.09.2021 11:49 Відповісти
а вообще, чтобы в дальнейшем не было коллизий со всякой шмаркотой, понаехавшей в Украину из ослолюбии, козолюбии и протчая, надо установить - гражданином Украины может быть тот, кто в ней родился, родители, деды, прадеды и прапрадеды родились в Украине... или те, кто в настоящее время защищает Украину с оружием в руках... а что вышло - распад Союза и гражданами Украины становятся только те, кто находится на ее территории... во внимание не принимаются те, кто по призыву поехал служить срочную в тьму-таракань, украинцы, которые хотели бы жить в Украине... вот и повылазили, купившие за взятки гражданство Украины арахамии, трахамонии, найемы и прочая неукраинская народность... маємо що маємо... а потом нечистокровные начинают украинцев жить по своим козло-ослиным правилам...
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30.09.2021 11:59 Відповісти
.....и все, какие только есть жиды, предоставят тебе справочку, что их деды, прадеды и прочая , здесь живут со времен Адама, и даже все родня Владимиру Великому со времен Хазарии.
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30.09.2021 16:49 Відповісти
Кого не уберут сами зеквартальцы, скоро будут выстраиваться в очередь что бы самим сбежать( и пристроиться в другом полит проекты, к хорошему же привыкаешь быстро и из князи в грязи не кому не охота, но это конечно касается наиболее умных, а не средний основной состав фракции). Так что еще не известно что для Разумкова выгоднее.., уйти "жертвой режима" или потом самому уходить, когда "петух жаренный клюнет".
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30.09.2021 12:06 Відповісти
Як дістало це шоу Зелених Йолопів.
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30.09.2021 12:17 Відповісти
всех с кем шел клоун на выборы - после выкинул - остался один Баканов - как то так
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30.09.2021 12:23 Відповісти
Можна без кінця критикувати Розумкова, але він бодай якийсь парламентаризм відстоював в Раді! І як захворів, то жирна свиня Стефанчук наплювавши на всі регламенті процедури, протягнув закон "проти олігархів". А на ділі - цей закон для подальшої узурпації влади зе-Віслюком!
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30.09.2021 12:34 Відповісти
Dream team! А ****?????
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30.09.2021 12:37 Відповісти
Мені здається що коли цю посаду займе ХАЛК все стане набагото гірше..
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30.09.2021 13:39 Відповісти
Приехали. Теперь ВР и на заседания собираться не будет. Все дела порешают в смартфоне
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30.09.2021 17:15 Відповісти
"Шановний ...", " з повагою" ... д-л ...
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30.09.2021 18:23 Відповісти
 
 