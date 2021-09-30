Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв сьогодні видати голові фракції "Слуга народу" підписні листи для збору підписів за його відставку з поста спікера парламенту.
Про це Разумков написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці!)"- заявив Разумков.
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показати весь коментар30.09.2021 11:25
+21 Сергей К d02159e5
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+17 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар30.09.2021 11:27
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чухай к рыжему на каналы будешь мураев 2 теперь