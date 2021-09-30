Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив спікеру Дмитру Разумкову запит на видачу підписних листів для збору підписів за відставку Разумкова з поста спікера.
Про це повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Ну що, let the show begin! Арахамія запросив підписні листи для зняття Глави Парламенту. Додайте в програму Трускавця інтерактивне завдання - збери 150 підписів", - заявив Железняк і оприлюднив відповідний лист Арахамії.
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Топ коментарі
+34 Прощай немытая раССея
показати весь коментар30.09.2021 11:03
+33 Фродо Странник
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+28 Герхард
показати весь коментар30.09.2021 11:03
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Будь ласка, зачекайте...
ЗЕ хочет сам всем владети!!! И нефиг тут разводить демократию.
Дуже схоже на пророцтво...
https://www.youtube.com/watch?v=5OwxuolfcDM&ab_channel=ONUKA https://www.youtube.com/watch?v=5OwxuolfcDM&ab_channel=ONUKA
Оно ж рассеей жило до 2019-го! Хотя, почему до 2019? Можно подумать -- сейчас оно другим стало.
зеленые играются а нам свое дело делать надо!
потом таки расколотили на удачу. хорошо что небыло "пустых" ударов бутылки об борт - дважды был недолет из-за раздрая в действиях мужика и Яны
Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее...
Взяли удочки и пошли, поддержим более умного, чем вислюк предателя!
Свободе и самонемочи организовать выезд на Киев!
Иосиф Маяков что скоро загребут реку Ингулец отвалами...
Им наш Ингулец... Хозяин и его домочатцы с челядью живут где-то в Европах... И это соремееное КРЕПОСТНИЧЕСТВО - наши помещики живут вне Украины... Крепостничество ХХІ-го века... *********************************************************************************************************** "..проблемы рабства. Готовясь к этому обсуждению, я открыл для себя поразительные вещи. Крепостное право в Российской империи традиционно сравнивают с рабовладением в США, но это тоже институты, похожие лишь внешне. Рабы в США были «чужие», к тому же с другим цветом кожи, а в России в течение нескольких веков закрепощались свои. Если в Америке было заметно постепенное улучшение отношения к рабам, то в России к крепостным, наоборот, вплоть до отмены крепостного права в 1861 году отношение становилось только хуже. При этом наибольшее число крепостных было именно в центральных губерниях России, на окраинах крепостничество не было так распространено или его не было вовсе, как в Польше, Финляндии, на Кавказе и в Сибири.
Это связано с культом государства и с идеей империи." - Михаил Ямпольский - профессор Нью-Йоркского университета "Между безумием имперским и капиталистическим", Новая газета", 28 сентября 2021
Гей козаки, гей народе Неньки України!!!
Ви ще і надалі будете сприймати знущання від цих ЗЕприматів????
Прокинься товариство!!!
Слава УКРАЇНІ!!!
Все по кальці путіна 2002-2003рр.
Надіюсь, Громадяни України схаменуться і випруть цих єрмаків-арахамій разом із главклоуном.
Но получается так, что он сейчас не дает уже полностью захватить власть Зеленскому с его ФСБ-шным окружением и установить диктатуру "Зеля + спецслужбы РФ"
Украина с такой властью катится в пропасть, надо бы спасать, пока не пришли "спасатели" с "братской" вражеской страны
если Ара Химия свергнет Разумкова, то давайте его поставим вместо Ермека
а если не свергнет - то пусть застрелится, отрежет себе яйца и уедет на историческую родину, где пасутся арахимии
після відставки буде запізно