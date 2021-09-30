Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив спікеру Дмитру Разумкову запит на видачу підписних листів для збору підписів за відставку Разумкова з поста спікера.

Про це повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, let the show begin! Арахамія запросив підписні листи для зняття Глави Парламенту. Додайте в програму Трускавця інтерактивне завдання - збери 150 підписів", - заявив Железняк і оприлюднив відповідний лист Арахамії.

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