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Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера

Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив спікеру Дмитру Разумкову запит на видачу підписних листів для збору підписів за відставку Разумкова з поста спікера.

Про це повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, let the show begin! Арахамія запросив підписні листи для зняття Глави Парламенту. Додайте в програму Трускавця інтерактивне завдання - збери 150 підписів", - заявив Железняк і оприлюднив відповідний лист Арахамії.

Також читайте: "Слуга народу" не збирає підписів за відставку Разумкова: потрібно це обговорити на фракції, а не листуватися постами в Facebook, - Кравчук

Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера 01
Арахамія подав запит на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера 02

Новость обновляется....

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Топ коментарі
+34
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30.09.2021 11:03
+33
Превращение в ГосДуру РФ.
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30.09.2021 11:05
+28
Не-не. Никаких конфликтов!!!

ЗЕ хочет сам всем владети!!! И нефиг тут разводить демократию.
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30.09.2021 11:03
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30.09.2021 11:02 Відповісти
Не-не. Никаких конфликтов!!!

ЗЕ хочет сам всем владети!!! И нефиг тут разводить демократию.
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30.09.2021 11:03 Відповісти
Я співав Віктор Бронюк, з групи "Тік": "Отримаємо нам всім назло, з маленького Вовки велике Х**ло!"

Дуже схоже на пророцтво...
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30.09.2021 12:25 Відповісти
ага, не чую, не бачу, не скажу... - ОНУКА
https://www.youtube.com/watch?v=5OwxuolfcDM&ab_channel=ONUKA https://www.youtube.com/watch?v=5OwxuolfcDM&ab_channel=ONUKA

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30.09.2021 14:32 Відповісти
Зєнуковощч впєрдє!
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30.09.2021 11:03 Відповісти
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30.09.2021 11:03 Відповісти
Рада не місце для дискусій!
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30.09.2021 11:04 Відповісти
Превращение в ГосДуру РФ.
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30.09.2021 11:05 Відповісти
С языка снял.
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30.09.2021 11:06 Відповісти
Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать...
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30.09.2021 11:05 Відповісти
ЗЕ стремительно превращает ВР Украины в Госдуму РФ.
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30.09.2021 11:05 Відповісти
+100500!!!
Оно ж рассеей жило до 2019-го! Хотя, почему до 2019? Можно подумать -- сейчас оно другим стало.
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30.09.2021 11:12 Відповісти
Оно таким родилось..с пластинкой в голове "я родилося..в эсэсыры"
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30.09.2021 12:42 Відповісти
началось! дерьмо по трубам...арахмундия и Зе шобла шабаш!
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30.09.2021 11:04 Відповісти
тем временем на Кузне спускают со стапеля новый катер
зеленые играются а нам свое дело делать надо!
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30.09.2021 11:07 Відповісти
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30.09.2021 11:18 Відповісти
И бедосик не примчался ленточку перерезать?) Незачет)
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30.09.2021 11:36 Відповісти
ему нельзя туда было. во-первых "кузня" сама по себе гнездо порохоботов, во-вторых там были представители ЕС а это бедосику как чеснок вампиру. Яне Зинкевич даже поручили шампанское разбить об борт. но не получилось - инвалидность сказывается да и мужик постоянно мешал - волновался что у нее сил не хватит. она его отгоняет а он за ленточку держится
потом таки расколотили на удачу. хорошо что небыло "пустых" ударов бутылки об борт - дважды был недолет из-за раздрая в действиях мужика и Яны
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30.09.2021 11:46 Відповісти
Лучше бы какую-нибудь зеленую арахамию под киль положили...
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01.10.2021 03:34 Відповісти
на то и катер на плаву - зеленых брехунов под киль ложить...
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01.10.2021 03:46 Відповісти
включи TNT Verizon 551 - знаю ты не по хоккею и даже наше вечное 1:4 Бостону? - ржавые инвалиды...
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01.10.2021 04:04 Відповісти
...дец Разумкову.

Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее...
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30.09.2021 11:10 Відповісти
Хи-хи:
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30.09.2021 11:10 Відповісти
На радость тупой биомассе пиарят врага народа Разумкова.
Взяли удочки и пошли, поддержим более умного, чем вислюк предателя!
Свободе и самонемочи организовать выезд на Киев!
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30.09.2021 11:11 Відповісти
из всех зеленых он самый адекватный.
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30.09.2021 11:18 Відповісти
Яж говорю, тебе на радость - эта куча лерьма более вкусная.
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30.09.2021 11:20 Відповісти
тільки не пропонуй тут суспільству свою іншу купу гівна у вигляді тюльки, смішка, чи грицацуєва. Бо з тебе станеться, пальцязажопного.
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30.09.2021 11:50 Відповісти
И именно этим более опасен...
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30.09.2021 11:37 Відповісти
Пригласите Голобородька. Желательно под дурью...
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30.09.2021 11:13 Відповісти
Жарти, жартами але зелений ЯнєЛох узурпує владу, повільно так але впевнено. Й це дуже небезпечні речі.
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30.09.2021 11:16 Відповісти
Мы его сметем. Еще не время...
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30.09.2021 11:19 Відповісти
І де ті "сметуни" Вони починають горлопанити, що в країні нема опозиції ЗЕбіли 73% мають страждати, або самі віиходити на протести Бо на наступних виборах вони оберуть ще більш популістичну владу!!!
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30.09.2021 11:33 Відповісти
Сказали сметуны...
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30.09.2021 12:02 Відповісти
беня а не зелох
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30.09.2021 11:26 Відповісти
Янукович на стероидах(с)
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30.09.2021 11:17 Відповісти
Спикером будет Кабан. Ото поржем по приколу! Хайпанем вместе с соснами, да, зетипиллы?
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30.09.2021 11:18 Відповісти
Лебедь, Щука И Рак... В Украине разные олигархические группировки никак не поделят Украину... Вот пишет
Иосиф Маяков что скоро загребут реку Ингулец отвалами...
Им наш Ингулец... Хозяин и его домочатцы с челядью живут где-то в Европах... И это соремееное КРЕПОСТНИЧЕСТВО - наши помещики живут вне Украины... Крепостничество ХХІ-го века... *********************************************************************************************************** "..проблемы рабства. Готовясь к этому обсуждению, я открыл для себя поразительные вещи. Крепостное право в Российской империи традиционно сравнивают с рабовладением в США, но это тоже институты, похожие лишь внешне. Рабы в США были «чужие», к тому же с другим цветом кожи, а в России в течение нескольких веков закрепощались свои. Если в Америке было заметно постепенное улучшение отношения к рабам, то в России к крепостным, наоборот, вплоть до отмены крепостного права в 1861 году отношение становилось только хуже. При этом наибольшее число крепостных было именно в центральных губерниях России, на окраинах крепостничество не было так распространено или его не было вовсе, как в Польше, Финляндии, на Кавказе и в Сибири.
Это связано с культом государства и с идеей империи." - Михаил Ямпольский - профессор Нью-Йоркского университета "Между безумием имперским и капиталистическим", Новая газета", 28 сентября 2021
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30.09.2021 11:20 Відповісти
І тут абхазьку ЗЕмакаку понесло. Ну що ж зробиш, якщо воно збігло з пітомника та напряму в кошерні пінати ЗЕкарталу. Фарт... кошерний фарт як до примата.
Гей козаки, гей народе Неньки України!!!
Ви ще і надалі будете сприймати знущання від цих ЗЕприматів????
Прокинься товариство!!!
Слава УКРАЇНІ!!!
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30.09.2021 11:24 Відповісти
Не ты ли за него агитировал, аж слюной монитор забрызгал?
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30.09.2021 11:30 Відповісти
а по факту - саме ти досі агітуєш за ЄрЗе. Нє, тепер вже і проти Разумкова, як "відступника"
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30.09.2021 11:47 Відповісти
Злодійська олігархія-це проляття України.Розумкова потрібно викинути з крісла голови ВР.
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30.09.2021 11:31 Відповісти
И именно поэтому за закон об олигархах голосуют представители олигархов?) Пчелы против меда?))) Откуда Подоляк вас таких тупых набирает?)))
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30.09.2021 11:42 Відповісти
Павло,не переоцінюй себе.Те що ти зухвале хлопчисько-це не значить,що твій мозок не отруєний фекальними токсинами
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30.09.2021 11:54 Відповісти
Это все что ты смогло выдать на мой ПРОСТЕЙШИЙ вопрос?))) "И именно поэтому за закон об олигархах голосуют представители олигархов?)"
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30.09.2021 12:03 Відповісти
Це твоє питання Павло люмпенське,тобто тупориле. Тому відповідати на нього немає сенсу.
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30.09.2021 12:14 Відповісти
Ты победило, о богоизбранное, я сдаюсь)))
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30.09.2021 12:20 Відповісти
Срава Павлику не в перемозі,а в доцільності з тобою сперечатись,бо ти вже заздалегідь налаштований на свої поверхневі аргументи,і доволі таки агресивно,злісно Тому перемога твоя,з"їж тільки не матюкайся
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30.09.2021 12:58 Відповісти
Викинуть надо всю шоблу.
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30.09.2021 12:03 Відповісти
все вірно гнати ригожидокацапа з такої посади але скорше за все жиди поставлять туди свого,більше половини депутатів в Раді маскалі і жиди-риторичне питання-чому українці не вибирають українців собі у владу?
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30.09.2021 20:50 Відповісти
Ну. Надо жалеть Разумкова ? Так ведь не мальчик ....сознательно вел дело к этому...Понятно,что спикер пустился в "самостоятельную" политику,но кто за ним стоит ? Что это за многоходовочка? Не запасной ли аэродром?
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30.09.2021 11:33 Відповісти
рижа мразь за ним стоїть. Завтра в шустрика вчергове переконаєтесь.
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30.09.2021 11:44 Відповісти
Хреновым танцорам вечно Гитлера не хватает.... Зеля далеко не Гитлер....,он даже на начальника ЖКХ не тянет....
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30.09.2021 11:35 Відповісти
Зеля далеко не Гитлер, но мечтает им стать. Как Лука
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30.09.2021 12:05 Відповісти
Як поміняють Разумкова на борова Стефанчука, варто всім притомним журналістам писати в своїх статтях про фактичне встановлення диктатури та узурпацію влади.
Все по кальці путіна 2002-2003рр.
Надіюсь, Громадяни України схаменуться і випруть цих єрмаків-арахамій разом із главклоуном.
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30.09.2021 11:37 Відповісти
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30.09.2021 11:37 Відповісти
Случайным пассажирам Кучмистам досталась власть на халяву.....,Леонид Данилыч,может хватить мучить Украину?
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30.09.2021 11:38 Відповісти
Главный олегарх Украины Кучма борется с олигархом Кучмой.....Подобного маразма в Мире никогда не было....Борцуны блин....
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30.09.2021 11:41 Відповісти
"ЄрЗе - геть!" - гасло наступного Майдану
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30.09.2021 11:43 Відповісти
А если Разумков пошлет Агрохимию нахер и не даст поручение на выдачу подписных листов для своей отставки ?
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30.09.2021 11:47 Відповісти
Стефанчук дасть таку команду.
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30.09.2021 11:51 Відповісти
Хорошо в Германии ...три ведущих партии победившие на выборах сформируют Коалицию и кто будет Канцлером никто не знает....,а тут Большевики членинцы типа пролетариат захватили власть единолично....,Разницу уловили?
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30.09.2021 11:51 Відповісти
так это, значит, тот самый трахамония со взломанной испорченной ДНК из козолюбии...
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30.09.2021 11:51 Відповісти
трихомония
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30.09.2021 20:49 Відповісти
"разумков"-це антиукраїнська падлюка,яка заявляла.що принципово не розмовляє українською мовою.А кого поставлять? Та такого ж свиномордого шахрая Стефанчука,який оформив компенсацію за проживання в картирі тещі.Чи може отого дурноверхого АруХламідію,який успішно проходить кастинг на роль блазня у 95-му кварталі.
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30.09.2021 11:54 Відповісти
Разумков - "молодой регионал", любитель дружбы с Россией - там его очень хвалят Соловьев с Шарием.
Но получается так, что он сейчас не дает уже полностью захватить власть Зеленскому с его ФСБ-шным окружением и установить диктатуру "Зеля + спецслужбы РФ"
Украина с такой властью катится в пропасть, надо бы спасать, пока не пришли "спасатели" с "братской" вражеской страны
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30.09.2021 12:21 Відповісти
Комуняцький вишкребок він.Його батько був замом по ідеології у дніпропетровському обласному дуркомі влксм у Сірожі Тігіпера.
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30.09.2021 12:34 Відповісти
тепер він скотися до рижемразівського "опоблоку". Дрейфує...
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30.09.2021 13:02 Відповісти
надо бубочке выдать 2 штуки мр5 или 2 узи наверное ему ближе, и пусть делает красиво, как в кино своём, хотя конечно такое предложение основывается на предположении , что народ уже не настолько дебилы, чтобы выбрать такой-же парламент еще раз...... НО ЭТО НЕ ТОЧНО!!!
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30.09.2021 12:00 Відповісти
Ой буде зубожілим повна арахамія
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30.09.2021 12:39 Відповісти
А то, что кандидат на кресло, кабан Стефанчук, ныкал бюджетные деньги по фиктивному договору со своей тёщей на жильё - УЖЕ ЗАБЫЛИ !?
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30.09.2021 12:42 Відповісти
Мікроби з інфузоріями пішли вразнос...
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30.09.2021 13:49 Відповісти
«Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться».© Фридрих Ницше.
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30.09.2021 14:23 Відповісти
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30.09.2021 14:29 Відповісти
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30.09.2021 16:57 Відповісти
не, ну давайте уже по-пацански
если Ара Химия свергнет Разумкова, то давайте его поставим вместо Ермека
а если не свергнет - то пусть застрелится, отрежет себе яйца и уедет на историческую родину, где пасутся арахимии
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30.09.2021 20:47 Відповісти
вже час для розумкова зливати компромат на зелю..
після відставки буде запізно
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30.09.2021 22:20 Відповісти
бл... вони таки напрошуються...
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01.10.2021 00:16 Відповісти
Агрохімію використаємо своєчасно, за призначенням та в повному обсязі. І це тільки що до агропромисловості. З мікроорганізмами та жабуринням теж дамо ради.Воно цього не припускає...Ну й нехай! Помилятися властиво і їм,не тільки людям!!!
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01.10.2021 01:08 Відповісти
 
 