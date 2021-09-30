Долги по ЖКХ не являются преградой для получения субсидии, - Немчинов

Тем, кто хочет получить субсидии на ЖКХ, следует либо рассчитаться с долгами по коммуналке, либо реструктуризировать эти долги.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Как правило, теплоснабжающие предприятия являются коммунальными предприятиями местных громад, изредка это частные предприятия. Это претензионная работа с должниками, жителями. С одной стороны плюс - это работа социальных служб местных громад в отношении обеспечения информированности граждан о возможности оформления субсидий. По действующему порядку, для того, чтобы иметь субсидию, нужно рассчитаться с предыдущими долгами либо их реструктуризировать", - объяснил министр.

Немчинов также напомнил, что есть предприятия теплокомунэнерго, у которых заблокированы счета из-за задолженности.

"Не следует забывать, что, благодаря меморандуму с местными властями, мы сейчас отработали механизм, по которому фактически даем возможность местным громадам спрогнозировать себе следующий отопительный год и разблокировать работу тех теплокоммунэнерго, где были заблокированы счета и есть большая задолженность за газ, так как ни для кого не секрет, что в зависимости от теплокомунэнерго 60-70% тарифа на теплоснабжение – это цена газа. Учитывая, что Россия путем создает в Европе госмонополию на газ, сейчас основное внимание правительства – обеспечение стабильного отопительного сезона, запаса газа, содействие местным громадам в теплоснабжении и поставке горячей воды", - добавил министр.

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