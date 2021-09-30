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борг (2117) ЖКГ (267) субсидія (1058) Немчінов Олег (207)

Борги із ЖКГ не є перешкодою для отримання субсидії, - Немчінов

Борги із ЖКГ не є перешкодою для отримання субсидії, - Немчінов

Тим, хто хоче отримати субсидії на ЖКГ, варто або розрахуватися з боргами з комуналки, або реструктуризувати ці борги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.

"Як правило, теплопостачальні підприємства є комунальними підприємствами місцевих громад, зрідка це приватні підприємства. Це претензійна робота з боржниками, жителями. З одного боку плюс - це робота соціальних служб місцевих громад щодо забезпечення інформованості громадян про можливість оформлення субсидій. За чинним порядком для того, щоб мати субсидію, потрібно розрахуватися з попередніми боргами або їх реструктуризувати", — зазначив міністр.

Немчінов також нагадав, що є підприємства теплокомуненерго, у яких заблоковані рахунки через заборгованість.

"Не варто забувати, що, завдяки меморандуму з місцевою владою, ми зараз відпрацювали механізм, за яким фактично даємо можливість місцевим громадам спрогнозувати собі наступний опалювальний рік і розблокувати роботу тих теплокомуненерго, де були заблоковані рахунки та є велика заборгованість за газ, через те, що ні для кого не секрет, що в залежності від теплокомуненерго 60-70% тарифу на теплопостачання – це ціна газу. Враховуючи, що Росія шляхом створює в Європі держмонополію на газ, зараз основна увага уряду – забезпечення стабільного опалювального сезону, запасу газу, сприяння місцевим громадам у теплопостачанні та постачанні гарячої води", — додав міністр.

Також читайте: Коштів для виплати субсидій більш ніж достатньо, - міністр фінансів Марченко

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Если у вас долги, значит вы НЕ МОЖЕТЕ получать субсидию!
А если у вас долгов нет, значит вам субсидия и НЕ НУЖНА!
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30.09.2021 11:25 Відповісти
та канєшна...я наприклад не згоден! скільки можна фінансувати халявщиків!
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30.09.2021 11:30 Відповісти
брехня! За тепло выставили левый счет, который пришел по почте через 3 месяца. Но субсидию сняли уже через месяц из-за этого "левого долга".
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30.09.2021 11:43 Відповісти
Бред, потому что заголок противоречит содержанию статьи. "
Долги по ЖКХ не являются" ... "Тем, кто хочет получить субсидии на ЖКХ следует либо рассчитаться с долгами по коммуналке, либо реструктуризировать эти долги.
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30.09.2021 11:43 Відповісти
 
 