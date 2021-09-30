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Зеленский (19005) россия (92987) Турция (3314) Эрдоган (868) политзаключенные (1617) Кулеба Дмитрий (2880)

Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключенных, - Кулеба

Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключенных, - Кулеба

Во время визита в Нью-Йорк президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Турции Реджепу Эрдогану список из 450 украинских заключенных.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Зеленский увиделся с президентом Эрдоганом в Нью-Йорке, у них была долгая встреча тет-а-тет, потом долгая встреча в составе делегаций. Мы, что называется, сверили часы и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган имел намеренье поставить во время встречи с президентом Путиным. В частности, президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных", - сказал Кулеба.

Министр также сообщил, что на следующей неделе он вместе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу посетят Львов.

"Во Львове мы проведем заседание совместной группы стратегического планирования, чтобы подготовить проведение в начале следующего года в Киеве 10-го заседания стратегического совета высокого уровня под председательством двух президентов", - рассказал Кулеба.

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Кулебя ж уже сообщал об этом неделю назад. Зачем это надо повторять?
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30.09.2021 11:59 Ответить
Российские СМИ пишут что после встречи Путина с Эрдоганом в Сочи турецкие войска начали вывод своих сил из провинции Идлиб в Сирии.. посмотрим правда это или нет что Идлиб сливают.
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30.09.2021 12:03 Ответить
Теперь Эрдоган есть не будет, а будет требовать освободить заключённых.
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30.09.2021 12:06 Ответить
У ******* в туалете бумага закончилась?
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30.09.2021 12:18 Ответить
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30.09.2021 12:19 Ответить
У украинского МИДа и украинских силовиков есть множество рычагов давления на русских, полно русских агентов шляются по Украине и ОРДЛО, из которых спокойно можно обменный фонд делать. Что делает Зеленский? Идёт на поклон к Эрдогану, чтоб тот за него, бедного сиротку, словечко замолвил? Тьфу, блин, позорище зелёное.
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30.09.2021 12:36 Ответить
...дяденька, помогите ущербным!
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30.09.2021 13:57 Ответить
.................бо сама Зеля Найвеличніша - закомплексований підліток, імпотент і зрадник, яка обміняла шикарний обмінний фонд вагнерівців-цемахів та позиції в політиці, що залишив недофюреру Порох, на прихильність опікуна-ФСБшника Альфонса д"Йєрмака та сцаря Хйла...
спасібА 73% зебілів-сватоводів, які чомусь не ******* своїх дітей, якщо готують їм зелений ГУЛАГ... дебіли-експериментатори..(
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30.09.2021 14:01 Ответить
 
 