Зеленський передав Ердогану список із 450 українських в'язнів, - Кулеба

Під час візиту до Нью-Йорка президент України Володимир Зеленський передав президенту Туреччини Реджепу Ердогану список із 450 українських в'язнів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Зеленський побачився з президентом Ердоганом у Нью-Йорку, у них була довга зустріч віч-на-віч, потім довга зустріч у складі делегацій. Ми, що називається, звірили годинники і з питань двостороннього порядку денного, і з питань, які президент Ердоган мав намір порушити під час зустрічі з президентом Путіним. Зокрема, президент Зеленський передав президенту Ердогану список із 450 українських в'язнів", - сказав Кулеба.

Міністр також повідомив, що наступного тижня він разом із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу відвідає Львів.

"У Львові ми проведемо засідання спільної групи стратегічного планування, щоб підготувати проведення на початку наступного року в Києві 10-го засідання стратегічної ради високого рівня під головуванням двох президентів", - розповів Кулеба.

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