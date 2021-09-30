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Зеленський передав Ердогану список із 450 українських в'язнів, - Кулеба

Зеленський передав Ердогану список із 450 українських в'язнів, - Кулеба

Під час візиту до Нью-Йорка президент України Володимир Зеленський передав президенту Туреччини Реджепу Ердогану список із 450 українських в'язнів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Зеленський побачився з президентом Ердоганом у Нью-Йорку, у них була довга зустріч віч-на-віч, потім довга зустріч у складі делегацій. Ми, що називається, звірили годинники і з питань двостороннього порядку денного, і з питань, які президент Ердоган мав намір порушити під час зустрічі з президентом Путіним. Зокрема, президент Зеленський передав президенту Ердогану список із 450 українських в'язнів", - сказав Кулеба.

Міністр також повідомив, що наступного тижня він разом із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу відвідає Львів.

"У Львові ми проведемо засідання спільної групи стратегічного планування, щоб підготувати проведення на початку наступного року в Києві 10-го засідання стратегічної ради високого рівня під головуванням двох президентів", - розповів Кулеба.

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Кулебя ж уже сообщал об этом неделю назад. Зачем это надо повторять?
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30.09.2021 11:59 Відповісти
Российские СМИ пишут что после встречи Путина с Эрдоганом в Сочи турецкие войска начали вывод своих сил из провинции Идлиб в Сирии.. посмотрим правда это или нет что Идлиб сливают.
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30.09.2021 12:03 Відповісти
Теперь Эрдоган есть не будет, а будет требовать освободить заключённых.
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30.09.2021 12:06 Відповісти
У ******* в туалете бумага закончилась?
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30.09.2021 12:18 Відповісти
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30.09.2021 12:19 Відповісти
У украинского МИДа и украинских силовиков есть множество рычагов давления на русских, полно русских агентов шляются по Украине и ОРДЛО, из которых спокойно можно обменный фонд делать. Что делает Зеленский? Идёт на поклон к Эрдогану, чтоб тот за него, бедного сиротку, словечко замолвил? Тьфу, блин, позорище зелёное.
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30.09.2021 12:36 Відповісти
...дяденька, помогите ущербным!
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30.09.2021 13:57 Відповісти
.................бо сама Зеля Найвеличніша - закомплексований підліток, імпотент і зрадник, яка обміняла шикарний обмінний фонд вагнерівців-цемахів та позиції в політиці, що залишив недофюреру Порох, на прихильність опікуна-ФСБшника Альфонса д"Йєрмака та сцаря Хйла...
спасібА 73% зебілів-сватоводів, які чомусь не ******* своїх дітей, якщо готують їм зелений ГУЛАГ... дебіли-експериментатори..(
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30.09.2021 14:01 Відповісти
 
 