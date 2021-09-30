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Вопрос об отставках некоторых министров отложен, - "слуга народа" Качура

Вопрос об отставках некоторых министров отложен, -

Рассмотрение вопроса о кадровых ротациях в Кабинете Министров Украины, связанных в частности с отставками некоторых министров, пока отложено, хотя кадровые ротации точно будут в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Много того, что звучит сейчас в СМИ в отношении некоторых фамилий, не соответствует действительности. Об этом я могу говорить с уверенностью, потому что по некоторым (министрам. – Ред.) вопрос отложен. Но опять же, для фракции решающей будет позиция президента (Владимира Зеленского. - Ред.). То есть логично, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров", – сказал Качура.

"Если говорить о министре обороны, то это вообще прерогатива президента, согласно Конституции", – подчеркнул депутат

Вместе с тем Качура не стал называть имен возможных претендентов на должности некоторых министров до проведения выездного заседания фракции "Слуга народа", которое состоится при участии президента Украины 1-2 октября в Трускавце.

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Ничего страшного! Во время импичмента продолжите. Всё закончится после Майдана.
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30.09.2021 14:17 Ответить
Всіх гнати залізною мітлою. Нічого корисного народу не зробили і не зроблять.
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30.09.2021 14:19 Ответить
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30.09.2021 14:18 Ответить
Вже ніхто не хоче знатися, а тим паче маратися з цією наволоччю.
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30.09.2021 14:29 Ответить
 
 