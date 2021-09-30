Питання про відставки деяких міністрів відкладено, - "слуга народу" Качура

Розгляд питання про кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України, пов'язані зокрема з відставками деяких міністрів, поки відкладено, хоча кадрові ротації точно будуть найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Багато того, що звучить зараз у ЗМІ щодо деяких прізвищ, не відповідає дійсності. Про це я можу говорити з упевненістю, тому що щодо деяких (міністрів – ред.) питання відкладено. Але знову ж, для фракції вирішальною буде позиція президента (Володимира Зеленського – ред.). Тобто логічно, що пропрезидентська фракція спиратиметься на думку глави держави з приводу тих чи інших міністрів", - сказав Качура.

"Якщо говорити про міністра оборони, то це взагалі прерогатива президента, згідно з Конституцією", - наголосив депутат.

Водночас Качура не став називати імен можливих претендентів на посади деяких міністрів до проведення виїзного засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться за участю президента України 1-2 жовтня в Трускавці.

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