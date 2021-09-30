РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3267 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 487 23
вакцина (3777) Минздрав (4883) Дія (403) COVID-19 (18606)

Украинцы, привитые разными вакцинами, могут получить COVID-сертификат в "Дії", - Минздрав

Украинцы, привитые разными вакцинами, могут получить COVID-сертификат в

Украинцы, которые получили прививки от COVID-19 по смешанной схеме, могут сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Смешанная схема вакцинации означает, что человек получил первую и вторую прививки вакцинами от разных производителей.

"Например, одна доза вакцины была Moderna, другая - Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Также разрешено комбинировать вакцины AstraZeneca на первую дозу и любую мРНК-вакцину (Comirnaty / Pfizer-BioNTech или Moderna) на вторую", - объяснили в министерстве.

Читайте: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 003 человека, всего - 7 000 535, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
то же самое еще летом вакцинация безнаДия в пролете.каждый день сертифыкат не найденю притом что он есть на руках и в Хелси светиться вся вакцинация. Обращение на гарячую линию МОЗ и в долбанную Техподдержку ДИИ как горохом об стену. Отправляют по кругу. Семейный врач уже шарахается как от черта и никакого сертификата нету. Тот сертификат который выдал семейный врач, на польской границе таможенник сказал вытереть им ж...у нужен такой как в ДИИ Qкодом. В Польше у родственников выдали при вакцинации сразу нормальную бумажку без всяких своих ДИИ у нас как обычно черт голову сломит
показать весь комментарий
30.09.2021 16:20
+1
Сегодня Кузня спустила на воду ещё один катер!
Кто-нибудь смотрел репортаж?
показать весь комментарий
30.09.2021 14:53
+1
Можна це зробити у веб-версії Дії, щоправда вона інколи глючить, ала якщо не терміново - можна спробувати (в мене вийшло). Перевага веб-версії - можна запросити сертифікат за відсутності електронних документів в мобільній версії.
показать весь комментарий
30.09.2021 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Любое приложение Дия может верифицировать любой документ мобильной или портальной Дии посредством сканирования Qr-кода.
показать весь комментарий
30.09.2021 15:46 Ответить
Вторую вакцинацию сделали с женой еще в июле, получили у врача сертификат, а в Дие сгенерировать никак не получается, ...ваши данные не найдены, обратитесь к семейному врачу... Ходили к этому врачу, тот сказал, что все заполнил правильно, и круг замкнулся...
показать весь комментарий
30.09.2021 15:54 Ответить
А какие еще документы есть у вас в Дии?
показать весь комментарий
30.09.2021 15:56 Ответить
Паспорт и два техпаспорта.
показать весь комментарий
30.09.2021 16:02 Ответить
через сайт пробовали?
показать весь комментарий
30.09.2021 16:04 Ответить
Нет, а каким образом?
показать весь комментарий
30.09.2021 16:07 Ответить
https://diia.gov.ua/ - сюда зайти/зарегаться либо при помощи электронного ключа или вкладка Bank ID НБУ в меню зарегестрировать/вход - это поможет с входом/регистрацией при помощи любого банка из перечня (если у вас есть какой либо счет открытых в них). Если через сайт получится сделать сертификат, то с него же можно будет и скачать готовый файл для печати.
показать весь комментарий
30.09.2021 16:25 Ответить
Спасибо, попробую.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:29 Ответить
Точнее, закордонний паспорт, картка платника податків, и техпаспорта.
показать весь комментарий
30.09.2021 16:05 Ответить
Сегодня Кузня спустила на воду ещё один катер!
Кто-нибудь смотрел репортаж?
показать весь комментарий
30.09.2021 14:53 Ответить
А можна його згенерувати без встановлення цієї супер-пупер Дії? Просто отримати pdf-файл з QR-кодом від сімейного лікаря?
показать весь комментарий
30.09.2021 15:45 Ответить
Можна це зробити у веб-версії Дії, щоправда вона інколи глючить, ала якщо не терміново - можна спробувати (в мене вийшло). Перевага веб-версії - можна запросити сертифікат за відсутності електронних документів в мобільній версії.
показать весь комментарий
30.09.2021 15:50 Ответить
Дякую, спробував увійти в Дію лише з Банк ай-ді, але далі моєї правильної ідентифікації справа не пішла, бо щось у такому способі систему не влаштовує. Тобто, потрібно робити електронний ключ, напевно.
показать весь комментарий
30.09.2021 16:10 Ответить
А что именно за ошибка?
показать весь комментарий
30.09.2021 16:26 Ответить
Зверніть увагу! Ви перейшли за прямим посиланням.
Ви можете лише перевірити можливість ідентифікації.

Зверніть увагу! Запити на авторизацію від системи не відповідають вимогам RFC 6749 до параметру state, що може нести ризики для користувача.

Рекомендуємо звернутись до власника системи

"Параметр client_id має невірний формат, або Ви перейшли за прямим посиланням"...
показать весь комментарий
30.09.2021 18:24 Ответить
Спасибо, добрый человек! А то как-то было лень к семейному шлепать...
Как минимум, запрос ушел
показать весь комментарий
30.09.2021 16:25 Ответить
на сайте
показать весь комментарий
30.09.2021 15:59 Ответить
то же самое еще летом вакцинация безнаДия в пролете.каждый день сертифыкат не найденю притом что он есть на руках и в Хелси светиться вся вакцинация. Обращение на гарячую линию МОЗ и в долбанную Техподдержку ДИИ как горохом об стену. Отправляют по кругу. Семейный врач уже шарахается как от черта и никакого сертификата нету. Тот сертификат который выдал семейный врач, на польской границе таможенник сказал вытереть им ж...у нужен такой как в ДИИ Qкодом. В Польше у родственников выдали при вакцинации сразу нормальную бумажку без всяких своих ДИИ у нас как обычно черт голову сломит
показать весь комментарий
30.09.2021 16:20 Ответить
Такая же история-не мог получить ни электронный, ни бумажный сертификат. Обратился к семейному-оказалось, что при заключении с ним договора не указал код ИНН( платника податкив). Именно в договоре с врачом, в приложении ДИЯ он есть. Врач внес в договор этот код- мне счастье, получил и бумажный, и электронный. Так что проверяйте все необходимые данные (паспортные, ИНН) именно в договоре с семейным.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:20 Ответить
Кстати, сертификат старый еще, без QR-кода, только с подписями и печатями выдан был сразу, без проблем.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:22 Ответить
 
 