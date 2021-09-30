Украинцы, привитые разными вакцинами, могут получить COVID-сертификат в "Дії", - Минздрав

Украинцы, которые получили прививки от COVID-19 по смешанной схеме, могут сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Смешанная схема вакцинации означает, что человек получил первую и вторую прививки вакцинами от разных производителей.

"Например, одна доза вакцины была Moderna, другая - Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Также разрешено комбинировать вакцины AstraZeneca на первую дозу и любую мРНК-вакцину (Comirnaty / Pfizer-BioNTech или Moderna) на вторую", - объяснили в министерстве.

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