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Украинцы, привитые разными вакцинами, могут получить COVID-сертификат в "Дії", - Минздрав
Украинцы, которые получили прививки от COVID-19 по смешанной схеме, могут сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дія".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Смешанная схема вакцинации означает, что человек получил первую и вторую прививки вакцинами от разных производителей.
"Например, одна доза вакцины была Moderna, другая - Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Также разрешено комбинировать вакцины AstraZeneca на первую дозу и любую мРНК-вакцину (Comirnaty / Pfizer-BioNTech или Moderna) на вторую", - объяснили в министерстве.
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