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Українці, щеплені різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат в "Дії", - МОЗ
Українці, які отримали щеплення від COVID-19 за змішаною схемою, можуть згенерувати COVID-сертифікат в застосунку "Дія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Змішана схема вакцинації означає, що людина отримала перше і друге щеплення вакцинами від різних виробників.
"Наприклад, одна доза вакцини була Moderna, інша - Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Також дозволено комбінувати вакцини AstraZeneca на першу дозу і будь-яку мРНК-вакцину (Comirnaty / Pfizer-BioNTech або Moderna) на другу", - пояснили в міністерстві.
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