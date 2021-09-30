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Українці, щеплені різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат в "Дії", - МОЗ

Українці, щеплені різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат в

Українці, які отримали щеплення від COVID-19 за змішаною схемою, можуть згенерувати COVID-сертифікат в застосунку "Дія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Змішана схема вакцинації означає, що людина отримала перше і друге щеплення вакцинами від різних виробників.

"Наприклад, одна доза вакцини була Moderna, інша - Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Також дозволено комбінувати вакцини AstraZeneca на першу дозу і будь-яку мРНК-вакцину (Comirnaty / Pfizer-BioNTech або Moderna) на другу", - пояснили в міністерстві.

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Топ коментарі
+2
то же самое еще летом вакцинация безнаДия в пролете.каждый день сертифыкат не найденю притом что он есть на руках и в Хелси светиться вся вакцинация. Обращение на гарячую линию МОЗ и в долбанную Техподдержку ДИИ как горохом об стену. Отправляют по кругу. Семейный врач уже шарахается как от черта и никакого сертификата нету. Тот сертификат который выдал семейный врач, на польской границе таможенник сказал вытереть им ж...у нужен такой как в ДИИ Qкодом. В Польше у родственников выдали при вакцинации сразу нормальную бумажку без всяких своих ДИИ у нас как обычно черт голову сломит
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30.09.2021 16:20
+1
Сегодня Кузня спустила на воду ещё один катер!
Кто-нибудь смотрел репортаж?
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30.09.2021 14:53
+1
Можна це зробити у веб-версії Дії, щоправда вона інколи глючить, ала якщо не терміново - можна спробувати (в мене вийшло). Перевага веб-версії - можна запросити сертифікат за відсутності електронних документів в мобільній версії.
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30.09.2021 15:50
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Любое приложение Дия может верифицировать любой документ мобильной или портальной Дии посредством сканирования Qr-кода.
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30.09.2021 15:46 Відповісти
Вторую вакцинацию сделали с женой еще в июле, получили у врача сертификат, а в Дие сгенерировать никак не получается, ...ваши данные не найдены, обратитесь к семейному врачу... Ходили к этому врачу, тот сказал, что все заполнил правильно, и круг замкнулся...
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30.09.2021 15:54 Відповісти
А какие еще документы есть у вас в Дии?
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30.09.2021 15:56 Відповісти
Паспорт и два техпаспорта.
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30.09.2021 16:02 Відповісти
через сайт пробовали?
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30.09.2021 16:04 Відповісти
Нет, а каким образом?
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30.09.2021 16:07 Відповісти
https://diia.gov.ua/ - сюда зайти/зарегаться либо при помощи электронного ключа или вкладка Bank ID НБУ в меню зарегестрировать/вход - это поможет с входом/регистрацией при помощи любого банка из перечня (если у вас есть какой либо счет открытых в них). Если через сайт получится сделать сертификат, то с него же можно будет и скачать готовый файл для печати.
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30.09.2021 16:25 Відповісти
Спасибо, попробую.
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30.09.2021 17:29 Відповісти
Точнее, закордонний паспорт, картка платника податків, и техпаспорта.
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30.09.2021 16:05 Відповісти
Сегодня Кузня спустила на воду ещё один катер!
Кто-нибудь смотрел репортаж?
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30.09.2021 14:53 Відповісти
А можна його згенерувати без встановлення цієї супер-пупер Дії? Просто отримати pdf-файл з QR-кодом від сімейного лікаря?
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30.09.2021 15:45 Відповісти
Можна це зробити у веб-версії Дії, щоправда вона інколи глючить, ала якщо не терміново - можна спробувати (в мене вийшло). Перевага веб-версії - можна запросити сертифікат за відсутності електронних документів в мобільній версії.
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30.09.2021 15:50 Відповісти
Дякую, спробував увійти в Дію лише з Банк ай-ді, але далі моєї правильної ідентифікації справа не пішла, бо щось у такому способі систему не влаштовує. Тобто, потрібно робити електронний ключ, напевно.
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30.09.2021 16:10 Відповісти
А что именно за ошибка?
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30.09.2021 16:26 Відповісти
Зверніть увагу! Ви перейшли за прямим посиланням.
Ви можете лише перевірити можливість ідентифікації.

Зверніть увагу! Запити на авторизацію від системи не відповідають вимогам RFC 6749 до параметру state, що може нести ризики для користувача.

Рекомендуємо звернутись до власника системи

"Параметр client_id має невірний формат, або Ви перейшли за прямим посиланням"...
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30.09.2021 18:24 Відповісти
Спасибо, добрый человек! А то как-то было лень к семейному шлепать...
Как минимум, запрос ушел
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30.09.2021 16:25 Відповісти
на сайте
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30.09.2021 15:59 Відповісти
то же самое еще летом вакцинация безнаДия в пролете.каждый день сертифыкат не найденю притом что он есть на руках и в Хелси светиться вся вакцинация. Обращение на гарячую линию МОЗ и в долбанную Техподдержку ДИИ как горохом об стену. Отправляют по кругу. Семейный врач уже шарахается как от черта и никакого сертификата нету. Тот сертификат который выдал семейный врач, на польской границе таможенник сказал вытереть им ж...у нужен такой как в ДИИ Qкодом. В Польше у родственников выдали при вакцинации сразу нормальную бумажку без всяких своих ДИИ у нас как обычно черт голову сломит
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30.09.2021 16:20 Відповісти
Такая же история-не мог получить ни электронный, ни бумажный сертификат. Обратился к семейному-оказалось, что при заключении с ним договора не указал код ИНН( платника податкив). Именно в договоре с врачом, в приложении ДИЯ он есть. Врач внес в договор этот код- мне счастье, получил и бумажный, и электронный. Так что проверяйте все необходимые данные (паспортные, ИНН) именно в договоре с семейным.
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30.09.2021 19:20 Відповісти
Кстати, сертификат старый еще, без QR-кода, только с подписями и печатями выдан был сразу, без проблем.
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30.09.2021 19:22 Відповісти
 
 