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Окружной админсуд Киева (396) заработная плата (2355)

Скандальный Окружной админсуд Киева жалуется на отсутствие денег на зарплаты

Скандальный Окружной админсуд Киева жалуется на отсутствие денег на зарплаты

За последние три месяца уволились 13 сотрудников аппарата суда.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 30 сентября в Окружном административном суде города Киева отсутствуют средства для выполнения своих функций, а именно – для выплаты заработной платы работникам. Тотальное недофинансирование с начала года привело к тому, что на сегодняшний день фонд оплаты труда исчерпан полностью", - сказано в сообщении.

В суде жалуются, что объем работы растет - так, за четыре года количество обращений в суд выросло на 55%. Зарплата сотрудников канцелярии при этом составляет около 7 тыс. грн. За последние три месяца из ОАСК уволили 13 работников аппарата суда.

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"Окружной административный суд города Киева сообщал Государственной судебной администрации Украины как распорядителю средств о сложившейся ситуации, однако на сегодняшний день вопрос остается не решенным", - добавили в ОАСК.

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Топ комментарии
+14
там каждый судья заработал на две-пять жизней вперед..
они могут создать и финансировать собственный суд несколько лет..
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30.09.2021 16:04
+9
абрыдались все....
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30.09.2021 16:03
+9
А ви помітили, що ні один суддя не подав заяву на звільнення ? Ви їм взагалі перестаньте зарплатню платити і вони ніколи не звільняться. А деякі судді дивуються, мовляв, а шо тутА Ше й зарплату платять?
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30.09.2021 16:07
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Их наверное уже всех уволили.
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30.09.2021 16:00 Ответить
А що, суддям ще й зарплату потрібно платити? Невже хабарів на Мальдиви не вистачає?
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30.09.2021 16:04 Ответить
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30.09.2021 19:07 Ответить
абрыдались все....
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30.09.2021 16:03 Ответить
там каждый судья заработал на две-пять жизней вперед..
они могут создать и финансировать собственный суд несколько лет..
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30.09.2021 16:04 Ответить
А кому зараз легко?
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30.09.2021 16:04 Ответить
Простое уголовное дело в судах рассматривают по несколько лет. Постоянно кто-то отсутствует, судья есть, нет прокурора, прокурор есть, нет защиты, и так тянут дело годами. В основном судьи досиживаются до хорошей пенсии и уходят. Если бы вся Украина работала, как работают наши суды, то судьи давно бы не ели и не пили. А так пусть скажут спасибо, что еще зарплату им платят, хоть с задержкой.
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30.09.2021 16:05 Ответить
там же полно еще всяких секретарей и помощников. судьи зачастую и законов не знают - кумовья чьи-то или по договоренности...
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30.09.2021 16:29 Ответить
Как работали - так и заработали
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30.09.2021 16:05 Ответить
А ви помітили, що ні один суддя не подав заяву на звільнення ? Ви їм взагалі перестаньте зарплатню платити і вони ніколи не звільняться. А деякі судді дивуються, мовляв, а шо тутА Ше й зарплату платять?
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30.09.2021 16:07 Ответить
Оголодали совсем упыри ,просто на воде и чёрством хлебе сидят ...
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30.09.2021 16:09 Ответить
Так это не недофинансирование . Это черпание несоразмерной лопатой из фонда оплаты . Умерьте аппетиты , купите немного совести и денег на всё хватит . Ещё останутся .
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30.09.2021 16:11 Ответить
Совесть - это роскошь, а судья человек бедный))) Еще в олигархи запишут
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30.09.2021 18:40 Ответить
денег нет, но вы держитесь
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30.09.2021 16:16 Ответить
Им еще и зарплату платят? 😳
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30.09.2021 16:20 Ответить
На жаль чи на щастя не всі в судах працюють суддями. Не всім судді доплачують
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30.09.2021 16:23 Ответить
ржу нимагу))) шо младший брат Вовка с корочкой разведчика уже не бегает по вашему суду))) он вроде у вас там кассиром работал))
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30.09.2021 16:34 Ответить
"До чего довёл планету этот фигляр ПЖ!" (С)
Судьям не хватает бабла на ЗП??? Будут теперь работать исключительно за взятки?
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30.09.2021 16:35 Ответить
Пусть судьи из своих зарплат выплатят. Не великие для них убытки.
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30.09.2021 16:39 Ответить
А что, здесь еще и зарплату дают? А я думал - дали мантию и крутись как хочешь.
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30.09.2021 17:00 Ответить
А что, они не могут купить эту зарплату?
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30.09.2021 17:10 Ответить
Денег нет. Окружная рядом. Работайте проститутками, вам не привыкать
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30.09.2021 17:10 Ответить
Обратите внимание, что судьям платят зп, а на персонал денег нет.
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30.09.2021 17:42 Ответить
А что все бабло в сейфах уже протрахали? Им ещё и зарплату надо платить?
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30.09.2021 18:00 Ответить
Из за зелени вы до сих пор существуете.....
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30.09.2021 18:05 Ответить
Да.., не позавидуешь нашим судьям, наверное так и живут:

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30.09.2021 18:39 Ответить
По три пенсионера на судью. Нормально будет
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30.09.2021 19:39 Ответить
 
 