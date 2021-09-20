НАБУ вручило брату главы ОАСК Вовка Зонтову подозрение в недостоверном декларировании

Брату главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрию Зонтову вручили подозрение во внесении недостоверных сведений в декларации. Это первое врученное подозрение после восстановления ответственности по указанной статье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального антикоррупционного бюро.

"Бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, по совместительству адвокату, НАБУ и САП сообщили о подозрении в внесении недостоверных сведений в электронной декларации. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.366-2 УК Украины. Подозрение 17 сентября 2021 года подписано Генеральным прокурором", - говорится в сообщении.

По данным УП, речь идет о Юрии Зонтове, брате главы ОАСК Павла Вовка. Подозрение вручено по делу о взятке в 100 тысяч долларов для двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в суде. По этому делу Зонтов уже получил подозрение в подстрекательстве адвокатов дать взятку судьям.

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В пресс-службе добавляют, что когда Зонтова ловили на взятке, на месте правоохранители нашли антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Там же изъяли более 3,7 миллионов долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч грн и 100 шекелей (всего более 135 млн грн).

Новое подозрение связано с делом о взятке, поскольку помещение в котором передавали средства, по версии правоохранителей, принадлежит именно брату главы ОАСК, как и средства, которые там обнаружили. Однако эти сведения не указаны в его декларации 2020 года.

В НАБУ добавили, что возможность сообщить о подозрении в недекларировании состояния появилась после восстановления ответственности за недекларирование.

Предыдущие дела из-за решения КСУ были закрыты. Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по ст.366-2 УК Украины.

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Напомним, в апреле следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал его на два месяца с альтернативной залога 35 млн 185 тыс. грн.

21 апреля брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки.

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