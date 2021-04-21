РУС
Брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки

Брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки

Служба внешней разведки уволила с военной службы подполковника Юрия Зонтова, который был ранее задержан детективами Национального антикоррупционного бюро на получении $100 тыс неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Следуя демократических принципам и стандартам информирования общества о деятельности разведоргана, Служба внешней разведки Украины сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Ю.Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы. В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки Украины подполковник Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен с военной службы", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Брата главы ОАСК Вовка Зонтова не уволили из СВР, а сняли с должности и вывели в распоряжение: идет служебное расследование, - "слуга народа" Безуглая

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.

СВР (172) увольнение (2710) внешняя разведка (412) Вовк Павел (261) Зонтов Юрий (26)
+11
Следовало бы разобраться, как, за какие заслуги или способности, он туда вообще попал, и сразу на руководящую должность?!
21.04.2021 14:01 Ответить
+9
а санкції РНБО проти нього введе?
чи може все ж таки згідно з КК почнуть працювати?
21.04.2021 14:00 Ответить
+9
Его ПОСАДИТЬ надо а не уволить ,такого вражину держать на таком месте ...
21.04.2021 14:01 Ответить
а санкції РНБО проти нього введе?
чи може все ж таки згідно з КК почнуть працювати?
21.04.2021 14:00 Ответить
КК - прошлый век, сегодня - ДИДЖИЛИТАЛИЗАЦИЯ.
Его в Твитере забанят!
21.04.2021 14:14 Ответить
так, це дісно суворе покарання..
Головне, щоб бабла вистачило на усіх - суддів, прокурворів та полюціянтів
21.04.2021 14:16 Ответить
такон адвокат или замнач свр?
21.04.2021 21:24 Ответить
два в одному, така собі ******* бінарна потвора
показать весь комментарий
Неужели? Переведут с повышением и выплатят компенсацию с оздоровительными.
21.04.2021 14:00 Ответить
Его ПОСАДИТЬ надо а не уволить ,такого вражину держать на таком месте ...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:01 Ответить
Следовало бы разобраться, как, за какие заслуги или способности, он туда вообще попал, и сразу на руководящую должность?!
21.04.2021 14:01 Ответить
Бутусов вже детально написав. Пошукайте тут на Цензорі колонку.
21.04.2021 14:16 Ответить
Вважаєте, відповідь, типу, "Зонтов потрапив до спецслужби по наказу Єрмака", має всіх задовільнити?
21.04.2021 14:21 Ответить
Зебілів не задовільнить.
21.04.2021 14:26 Ответить
уволили и все?
как в любом силовом органе?
независимо от тяжести нарушения?
21.04.2021 14:02 Ответить
ощущение что кругом безвольные повязанные друг с другом представители "элит", которые за бабки и возможно грабить дальше продадут и жизни сограждан и вообще всю страну.
21.04.2021 14:03 Ответить
це так і є
21.04.2021 14:16 Ответить
так ж знаєте вичерпну відповідь на своє запитання, там у верхах зовсім інший світ, абсолютно інші і неписані закони, там і світогляд, і сприйняття реальності викривлене настільки, що пересічному українцю того аж ніяк не зрозуміти ні усвідомити.
21.04.2021 14:26 Ответить
Скорее всего чтобы не нагнетать обстановку уволился по собственному. Отсидится и потом всплывет новым лицом.
21.04.2021 14:06 Ответить
Суддя Вовк відновить його на посаді.
21.04.2021 14:06 Ответить
І куди він тепер піде у поліцію чи у пожежник? Бо такі завжди потрібні у керівництві дармоїдів.
21.04.2021 14:06 Ответить
На телебаченні розводять руками і вже відкрито визнають,що нічого не можуть зробити з високопосадовими або "залимониними" злочинцями. Система покарання в Україні,тільки для "голотьби".І змінити це не може ніхто. Бог не хоче,а у можновладців нема "політичної волі" (совісті).Так що,шановні українці-приїхали,злазьте!
21.04.2021 14:07 Ответить
Тому що майдан робить народ а потім передає владу покидькам які і приймають такі закони.
21.04.2021 14:10 Ответить
Який нарід-така і влада.
21.04.2021 14:21 Ответить
Тобто коли 54% обрали однотурового то народ був хороший а потім за п"ять років скурвився?
21.04.2021 15:14 Ответить
Ні,нарід (не знаю в %) скурвився ще до мого народження. А мені вже більше ніж пів століття.
21.04.2021 15:54 Ответить
Коли обрали у 1991р кравчука замість В Чоновола тоді не скурвились а просто мозок був засраний комуною,і з тих пір комуна править досі.
21.04.2021 16:00 Ответить
Нема сенсу обговорювати те, чого не сталося. Чорновола нема, і другого подібного на обрії не видно.
21.04.2021 16:07 Ответить
В Україні багато адекватних розумних людей але створена 30 річна система не допускає їх до влади а після майданів знову керують покидьки з системи..
21.04.2021 16:13 Ответить
надеюсь якыйсь криворогий брат первый в очереди к этому корыту?
21.04.2021 14:10 Ответить
це ж хвамілія у нього яка)) зонтов... бувший вайнзберг ілі рабіновічь... 30 лєт житья від ніх нєт))
21.04.2021 14:13 Ответить
А назначил его туда порошенко?
21.04.2021 14:14 Ответить
Ай-яй-яй, вызывает большое беспокойство: а кто же теперь всё разведывать будет? Или через друзей брательника по суду быстренько восстановится? Если так - я спокоен
21.04.2021 14:15 Ответить
Не смогла венедиктова отстоять. Пичалька.
21.04.2021 14:38 Ответить
А чому не посадили? Так на років 20.
21.04.2021 15:15 Ответить
Комедіанти... А раніше вони не могли це "розвідати"? З такою "розвідкою" треба на картах гадати - там інформація достовірніша. Риба загнила з голови...
21.04.2021 15:24 Ответить
Это недопустимая Вовкофобия!
21.04.2021 15:50 Ответить
тю... его братан вовчара восстановит и еще обяжет зарплату ему выплатить за время вынужденного прогула ... ЧЕЛОВЕКА уволили без приговора!!! это ж нарушение какое!?! спорю что так все и будет.
21.04.2021 15:56 Ответить
"гарні рашкіни разздветчікі"......пята колона має бути знищена
21.04.2021 22:06 Ответить
Согласен,с таким баблом уже можно и не работать)))
21.04.2021 22:58 Ответить
В тюрьму?
23.04.2021 21:37 Ответить
 
 