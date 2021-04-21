Брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки

Служба внешней разведки уволила с военной службы подполковника Юрия Зонтова, который был ранее задержан детективами Национального антикоррупционного бюро на получении $100 тыс неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Следуя демократических принципам и стандартам информирования общества о деятельности разведоргана, Служба внешней разведки Украины сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Ю.Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы. В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки Украины подполковник Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен с военной службы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.