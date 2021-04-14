Вместо ОАСК Зеленский предлагает создать Киевский городской окружной админсуд, - законопроект
Текст законопроекта №5369 авторства президента Украины Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) и создании Киевского городского окружного административного суда сегодня обнародован на сайте Верховной Рады.
Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно законопроекту, территориальная юрисдикция Киевского окружного административного суда распространяется на город Киев.
Согласно переходным положениям законопроекта, после того, как вступит в силу закон, ОАСК прекращает осуществление правосудия, а до начала работы Киевского городского окружного административного суда дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которых распространяется на город Киев, будут рассматриваться и решаться Киевским окружным административным судом.
Согласно переходным положениям, ОАСК безотлагательно в течение 10 рабочих дней передает судебные дела, которые находятся в его распоряжении, в Киевский окружной административный суд. Со дня начала работы Киевского городского окружного административного суда Киевский окружной административный суд безотлагательно передает дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которых распространяется на Киев, в Киевский городской окружной административный суд.
Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.
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А у нормальному борделі порядку і справедливості набагато більше, ніж в наших т.зв. "судах".
Замість бандитского лігва ОАСК ЗЕ....хоче створити
Київський міський окружний адмінсуд.
А вовчу зграю цих суддів перевертнів з цього кубла
корупціонерів ОАСК напевно всіх працевлаштують в КМОА?