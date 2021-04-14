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Вместо ОАСК Зеленский предлагает создать Киевский городской окружной админсуд, - законопроект

Вместо ОАСК Зеленский предлагает создать Киевский городской окружной админсуд, - законопроект

Текст законопроекта №5369 авторства президента Украины Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) и создании Киевского городского окружного административного суда сегодня обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, территориальная юрисдикция Киевского окружного административного суда распространяется на город Киев.

Согласно переходным положениям законопроекта, после того, как вступит в силу закон, ОАСК прекращает осуществление правосудия, а до начала работы Киевского городского окружного административного суда дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которых распространяется на город Киев, будут рассматриваться и решаться Киевским окружным административным судом.

Согласно переходным положениям, ОАСК безотлагательно в течение 10 рабочих дней передает судебные дела, которые находятся в его распоряжении, в Киевский окружной административный суд. Со дня начала работы Киевского городского окружного административного суда Киевский окружной административный суд безотлагательно передает дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которых распространяется на Киев, в Киевский городской окружной административный суд.

Читайте также: Глава ОАСК Вовк об инициативе Зеленского о ликвидации суда: Государством все больше управляют посольства и их приспешники

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Автор: 

ВР (29279) Зеленский Владимир (20835) ликвидация (3686) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+11
Клоун стратег.
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14.04.2021 11:28 Ответить
+8
и назначит туда всех из оаск))
у вовки-писюаниста очередная иммитация бурной деятельности
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14.04.2021 11:29 Ответить
+7
Места в котором естественно займут зеленые помойщики.
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14.04.2021 11:29 Ответить
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Клоун стратег.
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14.04.2021 11:28 Ответить

Замість ОАСК Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адмінсуд, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 1260
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14.04.2021 11:38 Ответить
Места в котором естественно займут зеленые помойщики.
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14.04.2021 11:29 Ответить
и назначит туда всех из оаск))
у вовки-писюаниста очередная иммитация бурной деятельности
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14.04.2021 11:29 Ответить
я бы сказал бурный приступ имитации деятельности.
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14.04.2021 12:09 Ответить
Вместо ОАСК Зеленский предлагает создать Киевский городской окружной админсуд, - законопроект - Цензор.НЕТ 8458
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14.04.2021 11:30 Ответить
И трудоустроить там тех же судей...
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14.04.2021 11:31 Ответить
А руководить ним будет Портнов или Татаров?...
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14.04.2021 11:31 Ответить
Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
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14.04.2021 11:32 Ответить
то якщо путин сдохне
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14.04.2021 11:36 Ответить
а що, він ще не повністю кишеньковий?
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14.04.2021 11:33 Ответить
За последние 6-7 месяцев официальные лица украинской власти говорили о возможности подачи воды в Крым. Чем их предложения отличаются от преложений Макрона "... подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ" ?
Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль 08.08.2020
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. 25 августа, 2020
Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Би-би-си, Киев 8 апреля 2021
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14.04.2021 11:33 Ответить
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
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14.04.2021 11:33 Ответить
КГОА вместо ОАСК. Это крутая перемена. Так сказать новое мЫшление в действии. Зебобики, вы понимаете разницу между мышлением и мЫшлением?
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14.04.2021 11:34 Ответить
Дуже складна жидівська комбінація, що мабуть Соломон не розібрався в цьому.
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14.04.2021 11:40 Ответить
стара як світ традиція пересувати ліжка в борделі...
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14.04.2021 11:46 Ответить
У даному випадку суддівський бордель просто перейменували.
А у нормальному борделі порядку і справедливості набагато більше, ніж в наших т.зв. "судах".
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14.04.2021 12:12 Ответить
Шило на мило, а вовка головним.
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14.04.2021 11:48 Ответить
В принципе это классический бюрократический трюк для законного увольнения неугодных - конторе изменяют название, в связи с чем в старой все увольняются и набираются в новую.
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14.04.2021 11:52 Ответить
Это как поменять вывеску на магазине, а товар останется тот же. Наивно думать, что там не появятся "волчата", но уже прирученные.)
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14.04.2021 11:59 Ответить
Ті самі "яйця" тільки в профіль!!!
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14.04.2021 12:00 Ответить
І на це шоу з перенайменуванням , буде витраченно енну кількість мільйонів гривень. А шо? Бабла ж в Україні неміряно. Зате, яка видимість роботи та турботи про нарід.
Замість ОАСК Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адмінсуд, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 8208
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14.04.2021 12:08 Ответить
Недоумок вважає що переставивши слова отримає інший суд.
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14.04.2021 12:09 Ответить
Странно, что и у меня тоже возникает только одно слово, по отношению к этому действу - "имитация". Это ж надо так клоуну утвердиться на посту президента, что хороших слов не находишь.
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14.04.2021 12:19 Ответить
Оригінадьно, Ватсон:- із Окружного робимо Окружний, для того і освіта у Гаранта!, ДУСя підрахує вартість заміни (" відмивання" вивіски - млн. гривень, краще євро!!!). СИСТЕМУ міняй, Головюрист і Голов ще ка зна чого!!!
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14.04.2021 13:01 Ответить
Замість ОАСК Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адмінсуд, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 3775
Замість бандитского лігва ОАСК ЗЕ....хоче створити
Київський міський окружний адмінсуд.
А вовчу зграю цих суддів перевертнів з цього кубла
корупціонерів ОАСК напевно всіх працевлаштують в КМОА?
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14.04.2021 13:37 Ответить
 
 