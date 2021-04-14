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Замість ОАСК Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адмінсуд, - законопроєкт

Замість ОАСК Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адмінсуд, - законопроєкт

Текст законопроєкту №5369 авторства президента України Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК) і створення Київського міського окружного адміністративного суду сьогодні оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Згідно з текстом законопроєкту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно із законопроєктом, територіальна юрисдикція Київського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ.

Згідно з перехідними положеннями законопроєкту, після того, як набуде чинності закон, ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, розглядатиме та вирішуватиме Київський окружний адміністративний суд.

Згідно з перехідними положеннями, ОАСК невідкладно протягом десяти робочих днів передає судові справи, які перебувають у його володінні, до Київського окружного адміністративного суду. З дня початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду Київський окружний адміністративний суд невідкладно передає справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція якого поширюється на Київ, до Київського міського окружного адміністративного суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОАСК Вовк щодо ініціативи Зеленського про ліквідацію суду: Державою все більше керують посольства і їхні поплічники

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Автор: 

ВР (15044) Зеленський Володимир (24332) ліквідація (4075) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+11
Клоун стратег.
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14.04.2021 11:28 Відповісти
+8
и назначит туда всех из оаск))
у вовки-писюаниста очередная иммитация бурной деятельности
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14.04.2021 11:29 Відповісти
+7
Места в котором естественно займут зеленые помойщики.
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14.04.2021 11:29 Відповісти
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Клоун стратег.
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14.04.2021 11:28 Відповісти

Замість ОАСК Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адмінсуд, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 1260
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14.04.2021 11:38 Відповісти
Места в котором естественно займут зеленые помойщики.
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14.04.2021 11:29 Відповісти
и назначит туда всех из оаск))
у вовки-писюаниста очередная иммитация бурной деятельности
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14.04.2021 11:29 Відповісти
я бы сказал бурный приступ имитации деятельности.
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14.04.2021 12:09 Відповісти
Вместо ОАСК Зеленский предлагает создать Киевский городской окружной админсуд, - законопроект - Цензор.НЕТ 8458
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14.04.2021 11:30 Відповісти
И трудоустроить там тех же судей...
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14.04.2021 11:31 Відповісти
А руководить ним будет Портнов или Татаров?...
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14.04.2021 11:31 Відповісти
Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
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14.04.2021 11:32 Відповісти
то якщо путин сдохне
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14.04.2021 11:36 Відповісти
а що, він ще не повністю кишеньковий?
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14.04.2021 11:33 Відповісти
За последние 6-7 месяцев официальные лица украинской власти говорили о возможности подачи воды в Крым. Чем их предложения отличаются от преложений Макрона "... подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ" ?
Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль 08.08.2020
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. 25 августа, 2020
Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Би-би-си, Киев 8 апреля 2021
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14.04.2021 11:33 Відповісти
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
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14.04.2021 11:33 Відповісти
КГОА вместо ОАСК. Это крутая перемена. Так сказать новое мЫшление в действии. Зебобики, вы понимаете разницу между мышлением и мЫшлением?
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14.04.2021 11:34 Відповісти
Дуже складна жидівська комбінація, що мабуть Соломон не розібрався в цьому.
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14.04.2021 11:40 Відповісти
стара як світ традиція пересувати ліжка в борделі...
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14.04.2021 11:46 Відповісти
У даному випадку суддівський бордель просто перейменували.
А у нормальному борделі порядку і справедливості набагато більше, ніж в наших т.зв. "судах".
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14.04.2021 12:12 Відповісти
Шило на мило, а вовка головним.
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14.04.2021 11:48 Відповісти
В принципе это классический бюрократический трюк для законного увольнения неугодных - конторе изменяют название, в связи с чем в старой все увольняются и набираются в новую.
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14.04.2021 11:52 Відповісти
Это как поменять вывеску на магазине, а товар останется тот же. Наивно думать, что там не появятся "волчата", но уже прирученные.)
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14.04.2021 11:59 Відповісти
Ті самі "яйця" тільки в профіль!!!
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14.04.2021 12:00 Відповісти
І на це шоу з перенайменуванням , буде витраченно енну кількість мільйонів гривень. А шо? Бабла ж в Україні неміряно. Зате, яка видимість роботи та турботи про нарід.
Замість ОАСК Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адмінсуд, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 8208
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14.04.2021 12:08 Відповісти
Недоумок вважає що переставивши слова отримає інший суд.
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14.04.2021 12:09 Відповісти
Странно, что и у меня тоже возникает только одно слово, по отношению к этому действу - "имитация". Это ж надо так клоуну утвердиться на посту президента, что хороших слов не находишь.
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14.04.2021 12:19 Відповісти
Оригінадьно, Ватсон:- із Окружного робимо Окружний, для того і освіта у Гаранта!, ДУСя підрахує вартість заміни (" відмивання" вивіски - млн. гривень, краще євро!!!). СИСТЕМУ міняй, Головюрист і Голов ще ка зна чого!!!
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14.04.2021 13:01 Відповісти
Замість ОАСК Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адмінсуд, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 3775
Замість бандитского лігва ОАСК ЗЕ....хоче створити
Київський міський окружний адмінсуд.
А вовчу зграю цих суддів перевертнів з цього кубла
корупціонерів ОАСК напевно всіх працевлаштують в КМОА?
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14.04.2021 13:37 Відповісти
 
 