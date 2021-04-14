Замість ОАСК Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адмінсуд, - законопроєкт
Текст законопроєкту №5369 авторства президента України Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК) і створення Київського міського окружного адміністративного суду сьогодні оприлюднено на сайті Верховної Ради.
Згідно з текстом законопроєкту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно із законопроєктом, територіальна юрисдикція Київського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ.
Згідно з перехідними положеннями законопроєкту, після того, як набуде чинності закон, ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, розглядатиме та вирішуватиме Київський окружний адміністративний суд.
Згідно з перехідними положеннями, ОАСК невідкладно протягом десяти робочих днів передає судові справи, які перебувають у його володінні, до Київського окружного адміністративного суду. З дня початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду Київський окружний адміністративний суд невідкладно передає справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція якого поширюється на Київ, до Київського міського окружного адміністративного суду.
Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".
Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.
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А у нормальному борделі порядку і справедливості набагато більше, ніж в наших т.зв. "судах".
Замість бандитского лігва ОАСК ЗЕ....хоче створити
Київський міський окружний адмінсуд.
А вовчу зграю цих суддів перевертнів з цього кубла
корупціонерів ОАСК напевно всіх працевлаштують в КМОА?