Замість ОАСК Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адмінсуд, - законопроєкт

Текст законопроєкту №5369 авторства президента України Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК) і створення Київського міського окружного адміністративного суду сьогодні оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Згідно з текстом законопроєкту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно із законопроєктом, територіальна юрисдикція Київського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ.

Згідно з перехідними положеннями законопроєкту, після того, як набуде чинності закон, ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, розглядатиме та вирішуватиме Київський окружний адміністративний суд.

Згідно з перехідними положеннями, ОАСК невідкладно протягом десяти робочих днів передає судові справи, які перебувають у його володінні, до Київського окружного адміністративного суду. З дня початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду Київський окружний адміністративний суд невідкладно передає справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція якого поширюється на Київ, до Київського міського окружного адміністративного суду.

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Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.