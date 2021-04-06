НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді. ФОТО
Детективи НАБУ проводять слідчі дії в приміщенні Окружного суду Києва.
Таку інформацію підтверджує пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"НАБУ та САП викрили "на гарячому" двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання. Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Один із них є близьким родичем голови ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити з огляду на таємницю слідства", - наголошується в телеграм-каналі НАБУ.
Раніше про затримання брата глави ОАСК Вовка повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Лещенко.
"НАБУ затримало рідного брата глави Окружного суду Києва Павла Вовка на отриманні 100 тисяч доларів. За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка. У приміщенні Окружного суду Києва НАБУ проводить слідчі дії", - написав Лещенко.
Зазначимо, зараз на інформ-ресурсах НАБУ немає інформації про таке затримання.
Цю інформацію "Слідству.інфо" підтвердили кілька незалежних одне від одного джерел в правоохоронних органах. За інформацією джерел, брат судді Вовка намагався отримати хабар в розмірі 100 тис. доларів. У будівлі Окружного адмінсуду Києва журналісти помітили співробітників Національного антикорупційного бюро, які проводили там слідчі і процесуальні дії.
Як повідомив двоюрідний племінник майора Миколи Мельниченка, який працює в офісі Президента, минулого тижня там відбулася нарада за участі голови Офісу Андрія Єрмака, його заступника, що курує силовий блок Андрія Смірнова та шефа Зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка. Зеленський нараду прогуляв, але його проінформували про ухвалене рішення.
Одразу після цього в Кишиневі сталося дивне викрадення екс-судді, якого підозрюють у отриманні 150 тис.дол. Миколи Чауса, що втік з Батьківщини й нині судиться у Молдові за отримання статусу політбіженця. За словами адвоката Чауса, у квітні очікувалися засідання, які б легалізували його клієнта в Молдові. Не чекаючи цієї прикрої події, на Банковій вирішили діяти на випередження й тупо викрали біженця-хабарника.
Когось здивує така прискіплива увага влади до рядового негідника?
Але, таким він виглядає лише на погляд необізнаної людини. Справа в тім, що нинішній заступник Голови Офісу Президента АНДРІЙ СМІРНОВ, що курує силові структури й надає матєрно-процесуальні вказівки шефу ДБР, розглядається як кандидатура на посаду чергового Генпрокурора України.
АЛЕ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ, ЯКУ НИНІ РОЗСЛІДУЄ НАБУ, САМЕ СМІРНОВ ОСОБИСТО ВІДПОВІДАВ ЗА ПЕРЕХОВУВАННЯ В КИЄВІ Й ВТЕЧУ ЗА КОРДОН СУДДІ ЧАУСА, який не став чекати на зняття з нього недоторканності й накивав п'ятами.
Уявляєте, якби той Чаус отримав статус біженця й розв'язав язика: ну який тоді зі Смірнова генеральний прокурор?
І який гучний ляпас отримав би офіс Президента?.. Й все це - в очікуванні фільму-розслідування «Белінгкет» про ганебну вагнерівську історію за участі Єрмака.
https://life.pravda.com.ua/society/2021/04/5/244457/ Окружний адміністративний суд Києва постановив, що плагіат у роботах плагіатора Шкарлета шукали незаконно
