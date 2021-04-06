УКР
НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді. ФОТО

Детективи НАБУ проводять слідчі дії в приміщенні Окружного суду Києва.

Таку інформацію підтверджує пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ та САП викрили "на гарячому" двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання.  Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Один із них є близьким родичем голови ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити з огляду на таємницю слідства", - наголошується в телеграм-каналі НАБУ.

НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді 01

Раніше про затримання брата глави ОАСК Вовка повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Лещенко.

"НАБУ затримало рідного брата глави Окружного суду Києва Павла Вовка на отриманні 100 тисяч доларів. За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка. У приміщенні Окружного суду Києва НАБУ проводить слідчі дії", - написав Лещенко.

Зазначимо, зараз на інформ-ресурсах НАБУ немає інформації про таке затримання.

Також читайте: Ситник про доставку судді ОАСК Вовка до суду: є максимальна протидія з боку захисту

Цю інформацію "Слідству.інфо" підтвердили кілька незалежних одне від одного джерел в правоохоронних органах. За інформацією джерел, брат судді Вовка намагався отримати хабар в розмірі 100 тис. доларів. У будівлі Окружного адмінсуду Києва журналісти помітили співробітників Національного антикорупційного бюро, які проводили там слідчі і процесуальні дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про привід голови ОАСК Вовка до суду: Я повинна діяти в рамках закону, не можу його просто приволокти

НАБУ (5434) затримання (4364) Лещенко Сергій (505) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)
Топ коментарі
+62
И не перестает грести, хотя давно уже под следствием. Знает, что зеленая власть отмажет.
показати весь коментар
06.04.2021 13:10 Відповісти
+38
Одна шайка !
показати весь коментар
06.04.2021 13:11 Відповісти
+15
Місце йому саме в ОП.
показати весь коментар
06.04.2021 13:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И не перестает грести, хотя давно уже под следствием. Знает, что зеленая власть отмажет.
показати весь коментар
06.04.2021 13:10 Відповісти
Одна шайка !
показати весь коментар
06.04.2021 13:11 Відповісти
ОДНОГО ВОВКА АЕШТУВАЛИ, ДРУГИЙ ВОВК ВІДМІНИТЬ АРЕШТ, О ВОВКИ ДАЮТЬ.
показати весь коментар
06.04.2021 16:26 Відповісти
НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді - Цензор.НЕТ 7487
показати весь коментар
06.04.2021 17:02 Відповісти
НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді - Цензор.НЕТ 6416
показати весь коментар
06.04.2021 17:03 Відповісти
.Как и Чаус. Жадность глаза закрывает.
показати весь коментар
06.04.2021 13:56 Відповісти
соромно за країну, страшно за майбутнє своїх дітей, країною правлять непотріби, суди вершать портянки на пару зі скаженими собакововками, "створені" ними силові структури охороняють і оберігають цю наволоч від народу за гроші народу а сам народ як стадо баранів що не здатне породити достойного поводира і при повній відсутності достойного погонича під проводом якого всю цю численну свору виродків і покидьків вже давно варто фізично знищити або хоч розігнати по світу.
невже так може продовжуватись до нескінченності?
і тільки не треба гундіти про вибори і наслідки цих виборів, задовбали вже різні ідіоти.
система влади і виборна система яку породила так звана гівноеліта за роки незалежності не здатна обирати достойних бо вона для цього і не призначена, мало вам тупорилого хряка, хитрожопого і жадного олігарха, чи персонажа з анекдотів вовочку, вже мовчу про купу чиновників-пройдисвітів, злодіїв і шахраїв з депутатською недоторканністю на всіх рівнях.
кого олігархи підсунуть, присмачать і підмалюють того і оберемо на наступних виборах, будь-то президентські чи які інші вибори.
невже так буде з нами до нескінченності?
показати весь коментар
06.04.2021 14:51 Відповісти
Коли люди зрозуміють що вішати треба тих,хто лізе на трактори або на трибуну, а не вибирати їх у владу,тоді вся ця срань і закінчиться.Непокаране зло-породжує нове зло.
показати весь коментар
06.04.2021 18:35 Відповісти
щось ти розплакався. Себе бачиш у руля ??? Українці нетакі дурні вже як ти думаєш. Доречі багато буковок пісаєш.
показати весь коментар
06.04.2021 20:48 Відповісти
судя по твоему коменту, у нас таки всё очень плохо, дурость зашкаливает.
показати весь коментар
07.04.2021 01:29 Відповісти
Тоже самое было и при Рошенко. Гнобили НАБУ и отмазывали коррупционеров.
показати весь коментар
06.04.2021 16:12 Відповісти
при Рошенко НАБУ создавали...
показати весь коментар
07.04.2021 13:28 Відповісти
Информации нет и не будет! Такие люди на вес золота.
показати весь коментар
06.04.2021 13:10 Відповісти
Місце йому саме в ОП.
показати весь коментар
06.04.2021 13:14 Відповісти
лещенко и здесь всех опередил? ему все становится известно раньше, чем самому НАБУ.
показати весь коментар
06.04.2021 13:12 Відповісти
это никогда не закончится
показати весь коментар
06.04.2021 13:12 Відповісти
Само по себе - как дождь - не закончится. Это можно только закончить.
показати весь коментар
06.04.2021 13:27 Відповісти
Задержали, какое страшное слово. Отпустили и радость на лице и так десятилетиями.
показати весь коментар
06.04.2021 13:13 Відповісти
Они уже 7 лет играются "задержали-отпустили". Мы в детстве так играли в "казаки-разбойники".
показати весь коментар
06.04.2021 18:48 Відповісти
Цікаво що тільки за період правління ЗЕ кожен день розоблачають,товлять цілими пачками а реально посажені,якщо память не підводить,тільки пятеро та і то районного маштабу.Куди діваються інщі із накараденим?
показати весь коментар
06.04.2021 13:15 Відповісти
Так мест в тюрьмах нет, заняты посаженными при Порошенко коррупционерами.
показати весь коментар
06.04.2021 13:30 Відповісти
да все сидят- на теплых местах
показати весь коментар
06.04.2021 13:54 Відповісти
Якщо вільних місць нема, то куди ж тоді Зе садить всіх вже третю весну поспіль? Га?

НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді - Цензор.НЕТ 4966
показати весь коментар
06.04.2021 14:45 Відповісти
Вы думаете, я против посадок коррупционеров? Ошибаетесь
показати весь коментар
06.04.2021 14:49 Відповісти
ты в своей жизни убогой хоть раз кроме шоколадки на праздник сталкивалась с коррупционерами ? )))
показати весь коментар
06.04.2021 15:12 Відповісти
Сталкивалась, не переживай, в моей жизни 'убогой' , как ты говоришь . Но не служила им , как это делаешь ты, служа олигархам
показати весь коментар
06.04.2021 17:56 Відповісти
Предпочитаешь подмахивать зесрани, мы в курсе
показати весь коментар
07.04.2021 06:13 Відповісти
Таню, я просто "тєряюсь в догадках": як, бувши "за" посадку корупціонерів, ти проголосувала за Зе - відомого учасника корупційних схем Бені?
показати весь коментар
06.04.2021 16:50 Відповісти
Вы бы уточнили тогда, вы за посадки коррупционеров в Службу Внешней Разведки? Или за посадки коррупционеров в администрацию Президента? Или может быть за посадки коррупционеров в министры здравоохранения?
показати весь коментар
07.04.2021 13:33 Відповісти
73/43%-тні!, так за цю показуху ви всі прогаласували!
показати весь коментар
06.04.2021 13:34 Відповісти
Помиляєтесь,меншість і дуже велика меншість.Де були ті 53% які не зявились на вибори а тепер когось звинувачують тикая 73-ма відсотками?Адже за ЗЕ віддали свої голоси тільки більшість із меншості.
показати весь коментар
06.04.2021 13:42 Відповісти
Упс. Новая версия старой трактовки. А сколько тогда проголосовали из этой репрезентативной 'меншості' за другого кандидата?
показати весь коментар
06.04.2021 14:47 Відповісти
Та вы уже нагаласавали, не обляпайся
показати весь коментар
07.04.2021 06:15 Відповісти
ОТОЖ, КУДИ КРАДЕНЕ ЙДЕ ЦІКАВО.
показати весь коментар
06.04.2021 16:28 Відповісти
НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тыс. Деньги предназначались для одиозного судьи, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6932
показати весь коментар
06.04.2021 13:17 Відповісти
Сирожа денег никто не даст
показати весь коментар
06.04.2021 13:18 Відповісти
Вот именно, Сирожа.
показати весь коментар
06.04.2021 13:26 Відповісти
животное волк давно стал на лыжи, а бизнес его процветает.
показати весь коментар
06.04.2021 13:26 Відповісти
Да с фига ли - работает.
показати весь коментар
06.04.2021 14:00 Відповісти
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет
показати весь коментар
06.04.2021 13:30 Відповісти
Щас понесется со всех сторон, что НАБУ не нужная и лишняя организация, а ее работники зря получают свою зарплату.
показати весь коментар
06.04.2021 13:37 Відповісти
ну-ну...посмотрим кто последним порадуется...
показати весь коментар
06.04.2021 13:38 Відповісти
Бенядиктова вже пише наказ, щоб забрати справу в НАБУ і злити її в унітаз.
показати весь коментар
06.04.2021 13:44 Відповісти
"ВИКРАСТИ ЧАУСА, ВРЯТУВАТИ СМІРНОВА, ЗГАНЬБИТИ КРАЇНУ
Як повідомив двоюрідний племінник майора Миколи Мельниченка, який працює в офісі Президента, минулого тижня там відбулася нарада за участі голови Офісу Андрія Єрмака, його заступника, що курує силовий блок Андрія Смірнова та шефа Зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка. Зеленський нараду прогуляв, але його проінформували про ухвалене рішення.
Одразу після цього в Кишиневі сталося дивне викрадення екс-судді, якого підозрюють у отриманні 150 тис.дол. Миколи Чауса, що втік з Батьківщини й нині судиться у Молдові за отримання статусу політбіженця. За словами адвоката Чауса, у квітні очікувалися засідання, які б легалізували його клієнта в Молдові. Не чекаючи цієї прикрої події, на Банковій вирішили діяти на випередження й тупо викрали біженця-хабарника.
Когось здивує така прискіплива увага влади до рядового негідника?
Але, таким він виглядає лише на погляд необізнаної людини. Справа в тім, що нинішній заступник Голови Офісу Президента АНДРІЙ СМІРНОВ, що курує силові структури й надає матєрно-процесуальні вказівки шефу ДБР, розглядається як кандидатура на посаду чергового Генпрокурора України.
АЛЕ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ, ЯКУ НИНІ РОЗСЛІДУЄ НАБУ, САМЕ СМІРНОВ ОСОБИСТО ВІДПОВІДАВ ЗА ПЕРЕХОВУВАННЯ В КИЄВІ Й ВТЕЧУ ЗА КОРДОН СУДДІ ЧАУСА, який не став чекати на зняття з нього недоторканності й накивав п'ятами.
Уявляєте, якби той Чаус отримав статус біженця й розв'язав язика: ну який тоді зі Смірнова генеральний прокурор?
І який гучний ляпас отримав би офіс Президента?.. Й все це - в очікуванні фільму-розслідування «Белінгкет» про ганебну вагнерівську історію за участі Єрмака.
показати весь коментар
06.04.2021 13:48 Відповісти
ну и что? наивные вы, как работал, так и будет, откупится, взятки по 100тыс долларов, сотни миллионов наскирдовал , это уже небожитель
показати весь коментар
06.04.2021 13:53 Відповісти
Це вже якесь безглуздя з цим вовком і судом. Невже влада не може його притягнути до відповідальності!? Якщо не може, то вона з ним заодно. Маразм правової прокурорської судової системи зашкалює.
показати весь коментар
06.04.2021 14:05 Відповісти
С пробуждением вас.
показати весь коментар
06.04.2021 14:06 Відповісти
Задержали брата одиозного судьи коррупционера со взяткой - 26 комментариев.
Дело Татарова закроют - 30 комментариев.
В Дубае задержано 11 голых украинок - 270 комментариев.

показати весь коментар
06.04.2021 14:06 Відповісти
Идёт охота на волков, идёт охота
На серых хищников - матёрых и щенков...
Давно надо было отстреливать, обнаглели до беспредела.
показати весь коментар
06.04.2021 14:20 Відповісти
Рано или поздно таких как вовк начнут грабить и убивать
показати весь коментар
06.04.2021 14:24 Відповісти
Та бачив Вовк всіх їх. Він працює під прикриттям "ДНР", як і ДБР. Харант Конституції бачить тільки все по відношенню до ЄС, а це свої, ще пригодяться. Хай беруть,не жалко, то ж не Вована.
показати весь коментар
06.04.2021 14:51 Відповісти
Коли вже ця суддова мафія буде знищена разом з олігархатом ,а вовк сяде на тюремні нари з конфіксацією, все це створювалось ще при Кучмі ,захищати владну верхівку ,олігархів і свої шкурні інтереси і кругова порука.
показати весь коментар
06.04.2021 14:52 Відповісти
Так они все там такие,неужели это новость,тут за 8 тыс грн пашешь как демон,а там взятки по 100 штук баксов,я бы их людям под самосуд отдавал,как в Англии в 1500 годах четвертовать.
показати весь коментар
06.04.2021 15:21 Відповісти
и таких ублюдков в мантиях и с погонами Закон Украины ставит выше других граждан , обычного населения , поэтому "Закон один для всех в Украине " - перемога
показати весь коментар
06.04.2021 15:43 Відповісти
отпустят за 3 копейки, нужно вводить смертную казнь
показати весь коментар
06.04.2021 15:53 Відповісти
Полегше, потім ще доведеться компенсувати тим вовкам моральну шкоду і ще 100 штук віддати.
показати весь коментар
06.04.2021 16:08 Відповісти
В нормальной стране эта мразь присела бы лет на 80 по совокупности.
показати весь коментар
06.04.2021 16:18 Відповісти
А здесь он продолжает быть судьей, брать взятки, распоряжаться судьбами людей и плевать на все.
Где эта гребаная справедливость?
показати весь коментар
06.04.2021 16:20 Відповісти
Санкції накладуть?
показати весь коментар
06.04.2021 16:39 Відповісти
Как назвать ситуацию в Украине одним словом ? --Воруют!
показати весь коментар
06.04.2021 16:48 Відповісти
Сказать: "Воруют"-не сказать ничего. Это наверное ещё и Салтыков-Щедрин говорил про Царскую Россию. Так нынешнее положение в Украине несравнимо хуже.
показати весь коментар
06.04.2021 18:45 Відповісти
С чего бы в Украине было бы хуже, чем в несменяемом воровском режиме?) Им даже революция 1917 не помогла
показати весь коментар
07.04.2021 13:41 Відповісти
Волчара - отморозок нагло нарушает все украинские законы, не сомневаясь в своей безнаказанности и возможности делать все, что он захочет.
показати весь коментар
06.04.2021 16:49 Відповісти
Хм. Тут сюжет та круто повертає. Виявляється брат Павла Вовка https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5524954457544805 Юрій Зонтов - співробітник Служби зовнішньої розвідки , в усякому разі сам так сказав. Правда не сказав чиєї розвідки ...
показати весь коментар
06.04.2021 17:02 Відповісти
І знову про "вовчий" суд:
https://life.pravda.com.ua/society/2021/04/5/244457/ Окружний адміністративний суд Києва постановив, що плагіат у роботах плагіатора Шкарлета шукали незаконно
показати весь коментар
06.04.2021 17:06 Відповісти
так цей страшний "вовк", виявляється, зовсім і не вовк, а так якесь зонтов взявше призвище у жінки
показати весь коментар
06.04.2021 17:22 Відповісти
Да для Вовков 100 000 долларов не деньги.
показати весь коментар
06.04.2021 18:39 Відповісти
почему они живут в другом мире и в другом измерении,
а не жрут баланду на шконке ?
показати весь коментар
06.04.2021 18:46 Відповісти
Шел седьмой год войны....
показати весь коментар
06.04.2021 19:06 Відповісти
Так Вовк же в "розшуку" чи ні? А Вовк дав дозвіл на проведення слідчих дій з братом?? Як Вовк не відмінив усі слідчі дії?? Чи то буде завтра через Тупицького, або ВРП?? Читай ТЕ казку Червона капелюшка та сірий Вовк....
показати весь коментар
06.04.2021 20:56 Відповісти
Так Вовк же в "розшуку" чи ні? А Вовк дав дозвіл на проведення слідчих дій з братом?? Як Вовк не відмінив усі слідчі дії?? Чи то буде завтра через Тупицького, або ВРП?? Читай ТЕ казку Червона капелюшка та сірий Вовк....
показати весь коментар
06.04.2021 20:57 Відповісти
Такое быдло нужно расстреливать вместе с семьями
показати весь коментар
06.04.2021 21:15 Відповісти
"НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долларов США через голову ОАСКа решить вопрос с одним из судей ОАСКа о положительном решении в деле по иску предприятия. Источник: https://censor.net/ru/n3257941

МЄЛОЧЬ ПО КИШЕНЯМ НЕ ТИРЯТЬ
показати весь коментар
06.04.2021 22:12 Відповісти
Які вони всі однакові - чисто близнюки, і на ГАРАНТА ********!!!
показати весь коментар
07.04.2021 07:53 Відповісти
 
 