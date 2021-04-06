НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді. ФОТО

Детективи НАБУ проводять слідчі дії в приміщенні Окружного суду Києва.

Таку інформацію підтверджує пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ та САП викрили "на гарячому" двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання. Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Один із них є близьким родичем голови ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити з огляду на таємницю слідства", - наголошується в телеграм-каналі НАБУ.

Раніше про затримання брата глави ОАСК Вовка повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Лещенко.

"НАБУ затримало рідного брата глави Окружного суду Києва Павла Вовка на отриманні 100 тисяч доларів. За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка. У приміщенні Окружного суду Києва НАБУ проводить слідчі дії", - написав Лещенко.

Зазначимо, зараз на інформ-ресурсах НАБУ немає інформації про таке затримання.

Цю інформацію "Слідству.інфо" підтвердили кілька незалежних одне від одного джерел в правоохоронних органах. За інформацією джерел, брат судді Вовка намагався отримати хабар в розмірі 100 тис. доларів. У будівлі Окружного адмінсуду Києва журналісти помітили співробітників Національного антикорупційного бюро, які проводили там слідчі і процесуальні дії.

