УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4260 відвідувачів онлайн
Новини
3 894 38

Брата голови ОАСК Вовка Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки

Брата голови ОАСК Вовка Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки звільнила з військової служби підполковника Юрія Зонтова, який був раніше затриманий детективами Національного антикорупційного бюро на одержанні $100 тис. неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства про діяльність розвідоргану, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Ю. Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби. У рамках превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки України Ю. Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу на арешт брата Вовка Зонтова, - ЦПК

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Згідно з текстом законопроєкту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням в Києві

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.

Брата голови ОАСК Вовка Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки 01

Автор: 

СЗР Служба зовнішньої розвідки (160) звільнення (2733) зовнішня розвідка (502) Вовк Павло (301) Зонтов Юрій (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Следовало бы разобраться, как, за какие заслуги или способности, он туда вообще попал, и сразу на руководящую должность?!
показати весь коментар
21.04.2021 14:01 Відповісти
+9
а санкції РНБО проти нього введе?
чи може все ж таки згідно з КК почнуть працювати?
показати весь коментар
21.04.2021 14:00 Відповісти
+9
Его ПОСАДИТЬ надо а не уволить ,такого вражину держать на таком месте ...
показати весь коментар
21.04.2021 14:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а санкції РНБО проти нього введе?
чи може все ж таки згідно з КК почнуть працювати?
показати весь коментар
21.04.2021 14:00 Відповісти
КК - прошлый век, сегодня - ДИДЖИЛИТАЛИЗАЦИЯ.
Его в Твитере забанят!
показати весь коментар
21.04.2021 14:14 Відповісти
так, це дісно суворе покарання..
Головне, щоб бабла вистачило на усіх - суддів, прокурворів та полюціянтів
показати весь коментар
21.04.2021 14:16 Відповісти
такон адвокат или замнач свр?
показати весь коментар
21.04.2021 21:24 Відповісти
два в одному, така собі ******* бінарна потвора
показати весь коментар
22.04.2021 10:39 Відповісти
Неужели? Переведут с повышением и выплатят компенсацию с оздоровительными.
показати весь коментар
21.04.2021 14:00 Відповісти
Его ПОСАДИТЬ надо а не уволить ,такого вражину держать на таком месте ...
показати весь коментар
21.04.2021 14:01 Відповісти
Следовало бы разобраться, как, за какие заслуги или способности, он туда вообще попал, и сразу на руководящую должность?!
показати весь коментар
21.04.2021 14:01 Відповісти
Бутусов вже детально написав. Пошукайте тут на Цензорі колонку.
показати весь коментар
21.04.2021 14:16 Відповісти
Вважаєте, відповідь, типу, "Зонтов потрапив до спецслужби по наказу Єрмака", має всіх задовільнити?
показати весь коментар
21.04.2021 14:21 Відповісти
Зебілів не задовільнить.
показати весь коментар
21.04.2021 14:26 Відповісти
уволили и все?
как в любом силовом органе?
независимо от тяжести нарушения?
показати весь коментар
21.04.2021 14:02 Відповісти
ощущение что кругом безвольные повязанные друг с другом представители "элит", которые за бабки и возможно грабить дальше продадут и жизни сограждан и вообще всю страну.
показати весь коментар
21.04.2021 14:03 Відповісти
це так і є
показати весь коментар
21.04.2021 14:16 Відповісти
так ж знаєте вичерпну відповідь на своє запитання, там у верхах зовсім інший світ, абсолютно інші і неписані закони, там і світогляд, і сприйняття реальності викривлене настільки, що пересічному українцю того аж ніяк не зрозуміти ні усвідомити.
показати весь коментар
21.04.2021 14:26 Відповісти
Скорее всего чтобы не нагнетать обстановку уволился по собственному. Отсидится и потом всплывет новым лицом.
показати весь коментар
21.04.2021 14:06 Відповісти
Суддя Вовк відновить його на посаді.
показати весь коментар
21.04.2021 14:06 Відповісти
І куди він тепер піде у поліцію чи у пожежник? Бо такі завжди потрібні у керівництві дармоїдів.
показати весь коментар
21.04.2021 14:06 Відповісти
На телебаченні розводять руками і вже відкрито визнають,що нічого не можуть зробити з високопосадовими або "залимониними" злочинцями. Система покарання в Україні,тільки для "голотьби".І змінити це не може ніхто. Бог не хоче,а у можновладців нема "політичної волі" (совісті).Так що,шановні українці-приїхали,злазьте!
показати весь коментар
21.04.2021 14:07 Відповісти
Тому що майдан робить народ а потім передає владу покидькам які і приймають такі закони.
показати весь коментар
21.04.2021 14:10 Відповісти
Який нарід-така і влада.
показати весь коментар
21.04.2021 14:21 Відповісти
Тобто коли 54% обрали однотурового то народ був хороший а потім за п"ять років скурвився?
показати весь коментар
21.04.2021 15:14 Відповісти
Ні,нарід (не знаю в %) скурвився ще до мого народження. А мені вже більше ніж пів століття.
показати весь коментар
21.04.2021 15:54 Відповісти
Коли обрали у 1991р кравчука замість В Чоновола тоді не скурвились а просто мозок був засраний комуною,і з тих пір комуна править досі.
показати весь коментар
21.04.2021 16:00 Відповісти
Нема сенсу обговорювати те, чого не сталося. Чорновола нема, і другого подібного на обрії не видно.
показати весь коментар
21.04.2021 16:07 Відповісти
В Україні багато адекватних розумних людей але створена 30 річна система не допускає їх до влади а після майданів знову керують покидьки з системи..
показати весь коментар
21.04.2021 16:13 Відповісти
надеюсь якыйсь криворогий брат первый в очереди к этому корыту?
показати весь коментар
21.04.2021 14:10 Відповісти
це ж хвамілія у нього яка)) зонтов... бувший вайнзберг ілі рабіновічь... 30 лєт житья от ніх нєт))
показати весь коментар
21.04.2021 14:13 Відповісти
А назначил его туда порошенко?
показати весь коментар
21.04.2021 14:14 Відповісти
Ай-яй-яй, вызывает большое беспокойство: а кто же теперь всё разведывать будет? Или через друзей брательника по суду быстренько восстановится? Если так - я спокоен
показати весь коментар
21.04.2021 14:15 Відповісти
Не смогла венедиктова отстоять. Пичалька.
показати весь коментар
21.04.2021 14:38 Відповісти
А чому не посадили? Так на років 20.
показати весь коментар
21.04.2021 15:15 Відповісти
Комедіанти... А раніше вони не могли це "розвідати"? З такою "розвідкою" треба на картах гадати - там інформація достовірніша. Риба загнила з голови...
показати весь коментар
21.04.2021 15:24 Відповісти
Это недопустимая Вовкофобия!
показати весь коментар
21.04.2021 15:50 Відповісти
тю... его братан вовчара восстановит и еще обяжет зарплату ему выплатить за время вынужденного прогула ... ЧЕЛОВЕКА уволили без приговора!!! это ж нарушение какое!?! спорю что так все и будет.
показати весь коментар
21.04.2021 15:56 Відповісти
"гарні рашкіни разздветчікі"......пята колона має бути знищена
показати весь коментар
21.04.2021 22:06 Відповісти
Согласен,с таким баблом уже можно и не работать)))
показати весь коментар
21.04.2021 22:58 Відповісти
В тюрьму?
показати весь коментар
23.04.2021 21:37 Відповісти
 
 