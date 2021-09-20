НАБУ вручило братові глави ОАСК Вовка Зонтову підозру в недостовірному декларуванні

Брату глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову вручили підозру у внесенні недостовірних відомостей у декларації. Це перша вручена підозра після відновлення відповідальності за вказаною статтею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національного антикорупційного бюро.

"Колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, за сумісництвом адвокату, НАБУ та САП повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.366-2 КК України. Підозру 17 вересня 2021 підписано Генеральним прокурором", - йдеться в повідомленні.

За даними УП, мова про Юрія Зонтова, брата глави ОАСК Павла Вовка. Підозру вручено у справі про хабар в 100 тисяч доларів для двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в суді. У цій справі Зонтов вже отримав підозру в підбурюванні адвокатів дати хабар суддям.

У пресслужбі додають, що коли Зонтова ловили на хабарі, на місці правоохоронці знайшли антикваріат, документи на ім'я голови ОАСК і його близького родича. Там же вилучили понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч грн і 100 шекелів (всього понад 135 млн грн).

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Нова підозра пов'язана зі справою про хабар, оскільки приміщення в якому передавали кошти, за версією правоохоронців, належить саме брату глави ОАСК, як і кошти, які там виявили. Однак ці відомості не вказані в його декларації 2020 року.

У НАБУ додали, що можливість повідомити про підозру в недекларуванні статків з'явилася після відновлення відповідальності за недекларування.

Попередні справи через рішення КСУ були закриті. Це перша підозра, повідомлена НАБУ і САП за ст.366-2 КК України.

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.

21 квітня брата глави ОАСК Вовка Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.