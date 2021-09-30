Скандальний Окружний адмінсуд Києва скаржиться на відсутність грошей на зарплати

За останні три місяці звільнилися 13 працівників апарату суду.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 30 вересня 2021 року в Окружному адміністративному суді міста Києва відсутні кошти для виконання своїх функцій, а саме – для виплати заробітної плати працівникам. Тотальне недофінансування з початку року призвело до того, що на сьогодні фонд оплати праці вичерпано повністю", - сказано в повідомленні.

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У суді скаржаться, що обсяг роботи зростає - так, за чотири роки кількість звернень до суду зросла на 55%. Зарплата співробітників канцелярії при цьому становить близько 7 тис. грн. За останні три місяці з ОАСК звільнили 13 працівників апарату суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва повідомляв Державну судову адміністрацію України як розпорядника коштів про ситуацію, яка склалась, однак, на сьогодні питання залишається не вирішеним", - додали в ОАСК.