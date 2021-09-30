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Окружний адмінсуд Києва (536) зарплата (2211)

Скандальний Окружний адмінсуд Києва скаржиться на відсутність грошей на зарплати

Скандальний Окружний адмінсуд Києва скаржиться на відсутність грошей на зарплати

За останні три місяці звільнилися 13 працівників апарату суду.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 30 вересня 2021 року в Окружному адміністративному суді міста Києва відсутні кошти для виконання своїх функцій, а саме – для виплати заробітної плати працівникам. Тотальне недофінансування з початку року призвело до того, що на сьогодні фонд оплати праці вичерпано повністю", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Суддю Вовка оштрафували незаконно, - позиція пресслужби ОАСК

У суді скаржаться, що обсяг роботи зростає - так, за чотири роки кількість звернень до суду зросла на 55%. Зарплата співробітників канцелярії при цьому становить близько 7 тис. грн. За останні три місяці з ОАСК звільнили 13 працівників апарату суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва повідомляв Державну судову адміністрацію України як розпорядника коштів про ситуацію, яка склалась, однак, на сьогодні питання залишається не вирішеним", - додали в ОАСК.

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Топ коментарі
+14
там каждый судья заработал на две-пять жизней вперед..
они могут создать и финансировать собственный суд несколько лет..
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30.09.2021 16:04
+9
абрыдались все....
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30.09.2021 16:03
+9
А ви помітили, що ні один суддя не подав заяву на звільнення ? Ви їм взагалі перестаньте зарплатню платити і вони ніколи не звільняться. А деякі судді дивуються, мовляв, а шо тутА Ше й зарплату платять?
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30.09.2021 16:07
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Их наверное уже всех уволили.
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30.09.2021 16:00 Відповісти
А що, суддям ще й зарплату потрібно платити? Невже хабарів на Мальдиви не вистачає?
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30.09.2021 16:04 Відповісти
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30.09.2021 19:07 Відповісти
абрыдались все....
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30.09.2021 16:03 Відповісти
там каждый судья заработал на две-пять жизней вперед..
они могут создать и финансировать собственный суд несколько лет..
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30.09.2021 16:04 Відповісти
А кому зараз легко?
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30.09.2021 16:04 Відповісти
Простое уголовное дело в судах рассматривают по несколько лет. Постоянно кто-то отсутствует, судья есть, нет прокурора, прокурор есть, нет защиты, и так тянут дело годами. В основном судьи досиживаются до хорошей пенсии и уходят. Если бы вся Украина работала, как работают наши суды, то судьи давно бы не ели и не пили. А так пусть скажут спасибо, что еще зарплату им платят, хоть с задержкой.
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30.09.2021 16:05 Відповісти
там же полно еще всяких секретарей и помощников. судьи зачастую и законов не знают - кумовья чьи-то или по договоренности...
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30.09.2021 16:29 Відповісти
Как работали - так и заработали
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30.09.2021 16:05 Відповісти
А ви помітили, що ні один суддя не подав заяву на звільнення ? Ви їм взагалі перестаньте зарплатню платити і вони ніколи не звільняться. А деякі судді дивуються, мовляв, а шо тутА Ше й зарплату платять?
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30.09.2021 16:07 Відповісти
Оголодали совсем упыри ,просто на воде и чёрством хлебе сидят ...
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30.09.2021 16:09 Відповісти
Так это не недофинансирование . Это черпание несоразмерной лопатой из фонда оплаты . Умерьте аппетиты , купите немного совести и денег на всё хватит . Ещё останутся .
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30.09.2021 16:11 Відповісти
Совесть - это роскошь, а судья человек бедный))) Еще в олигархи запишут
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30.09.2021 18:40 Відповісти
денег нет, но вы держитесь
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30.09.2021 16:16 Відповісти
Им еще и зарплату платят? 😳
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30.09.2021 16:20 Відповісти
На жаль чи на щастя не всі в судах працюють суддями. Не всім судді доплачують
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30.09.2021 16:23 Відповісти
ржу нимагу))) шо младший брат Вовка с корочкой разведчика уже не бегает по вашему суду))) он вроде у вас там кассиром работал))
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30.09.2021 16:34 Відповісти
"До чего довёл планету этот фигляр ПЖ!" (С)
Судьям не хватает бабла на ЗП??? Будут теперь работать исключительно за взятки?
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30.09.2021 16:35 Відповісти
Пусть судьи из своих зарплат выплатят. Не великие для них убытки.
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30.09.2021 16:39 Відповісти
А что, здесь еще и зарплату дают? А я думал - дали мантию и крутись как хочешь.
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30.09.2021 17:00 Відповісти
А что, они не могут купить эту зарплату?
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30.09.2021 17:10 Відповісти
Денег нет. Окружная рядом. Работайте проститутками, вам не привыкать
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30.09.2021 17:10 Відповісти
Обратите внимание, что судьям платят зп, а на персонал денег нет.
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30.09.2021 17:42 Відповісти
А что все бабло в сейфах уже протрахали? Им ещё и зарплату надо платить?
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30.09.2021 18:00 Відповісти
Из за зелени вы до сих пор существуете.....
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30.09.2021 18:05 Відповісти
Да.., не позавидуешь нашим судьям, наверное так и живут:

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30.09.2021 18:39 Відповісти
По три пенсионера на судью. Нормально будет
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30.09.2021 19:39 Відповісти
 
 