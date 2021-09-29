Суддю Вовка оштрафували незаконно, - позиція пресслужби ОАСК

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка незаконно оштрафували за прогули судових засідань, на яких йому мають обрати запобіжний захід.

Про це йдеться в позиції пресслужби ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

У документі сказано, що Вовк нібито "не має статусу підозрюваного у справі", за яким його викликали в суд, і про це нібито знають усі - і суд, і Вища рада правосуддя, і Офіс генпрокурора.

"Напевно, у ВАКС і НАБУ свій особливий закон, своя правосвідомість і правозастосування, або вони вчилися не в українських вишах. А можливо, ці особи країну проживання переплутали, або користуються якимись директивами чи меморандумами. Зауважимо, що деяким особам рано чи пізно український закон доведеться прочитати і виконати, а головне - відповідати за його систематичне ігнорування", - впевнені в ОАСК.

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Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтаке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

29 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та наклав на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка грошове стягнення. Його оштрафували на 4540 гривень.