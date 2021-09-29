УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10625 відвідувачів онлайн
Новини
2 543 16

Суддю Вовка оштрафували незаконно, - позиція пресслужби ОАСК

Суддю Вовка оштрафували незаконно, - позиція пресслужби ОАСК

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка незаконно оштрафували за прогули судових засідань, на яких йому мають обрати запобіжний захід.

Про це йдеться в позиції пресслужби ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

У документі сказано, що Вовк нібито "не має статусу підозрюваного у справі", за яким його викликали в суд, і про це нібито знають усі - і суд, і Вища рада правосуддя, і Офіс генпрокурора.

"Напевно, у ВАКС і НАБУ свій особливий закон, своя правосвідомість і правозастосування, або вони вчилися не в українських вишах. А можливо, ці особи країну проживання переплутали, або користуються якимись директивами чи меморандумами. Зауважимо, що деяким особам рано чи пізно український закон доведеться прочитати і виконати, а головне - відповідати за його систематичне ігнорування", - впевнені в ОАСК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя ніяк не відреагувала на "плівки Вовка": жодної перевірки не було, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтаке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

29 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та наклав на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка грошове стягнення. Його оштрафували на 4540 гривень.

Автор: 

Вовк Павло (300) штраф (1861) Антикорупційний суд ВАКС (1952) Окружний адмінсуд Києва (539)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Я тоже такого же мнения. Его в тюрьму надо посадить.
показати весь коментар
29.09.2021 20:52
+6
а єто не тот ОАСК шо бубочка разогнал в прошлом годе?
показати весь коментар
29.09.2021 21:00
+5
Если незаконно пожалуйста доказывайте в суде.
показати весь коментар
29.09.2021 20:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я тоже такого же мнения. Его в тюрьму надо посадить.
показати весь коментар
29.09.2021 20:52 Відповісти
Некогда разбираться. Расстрелять!
показати весь коментар
29.09.2021 22:38 Відповісти
Если незаконно пожалуйста доказывайте в суде.
показати весь коментар
29.09.2021 20:54 Відповісти
Они готовы доказывать только в своем, а другие они игнорируют.
показати весь коментар
29.09.2021 21:06 Відповісти
Суддя суддю незаконно покарав. Аж заплакав, - від сміху.
показати весь коментар
29.09.2021 20:59 Відповісти
а єто не тот ОАСК шо бубочка разогнал в прошлом годе?
показати весь коментар
29.09.2021 21:00 Відповісти
Всем понятно что этот судья Вовк сабака корупционная. Штрафовать эту сабаку на 4,5 тысячи гривны это полный бред.Оно должно сидеть в тюрьме пожизненно как предатель Украины.
показати весь коментар
29.09.2021 21:12 Відповісти
Мало того что сумма штрафа для этого подонка сама по себе унижение страны,так эти черти в рясах ещё это и оспорили. Ну и какого порядка ждать в Украине?
показати весь коментар
29.09.2021 21:19 Відповісти
Слишком удобно иметь полностью зависимый суд.
Поэтому, эта порнография с вызовами в суд, непосещениями заседаний и штрафами, будет продолжаться вечно.
Теперь клоун может напрямую влиять на решения ОАСК и это было его целью.
А для болванов, вполне хватит цирка на камеру.
показати весь коментар
29.09.2021 21:25 Відповісти
Надо вернуть ему обратно штраф с моральным ущербом,думаю миллиона 2 будет достаточно.
показати весь коментар
29.09.2021 22:06 Відповісти
Когда он примет решение отменить клоуна и его банду, может нужно скинуться всем по гривне и заслать 😁😁😁😁
показати весь коментар
29.09.2021 22:20 Відповісти
Ти що потвора із майбутьного прилетів?!
показати весь коментар
30.09.2021 01:34 Відповісти
Может, его и посадят незаконно?
показати весь коментар
29.09.2021 22:54 Відповісти
 
 