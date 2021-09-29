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Новини
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Антикорупційний суд оштрафував голову ОАСК Вовка на 4,5 тис. грн

Антикорупційний суд оштрафував голову ОАСК Вовка на 4,5 тис. грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та наклав на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка грошове стягнення. Його оштрафували на 4540 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Застосоване грошове стягнення становить 2 розміри прожиткових мінімуми для працездатних осіб, тобто 4 540 гривень", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється, що постанова набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Крім цього, зазначено, що підозрюваний має право подати клопотання про скасування постанови про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому ст. 147 КПК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя ніяк не відреагувала на "плівки Вовка": жодної перевірки не було, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтаке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Автор: 

Вовк Павло (300) штраф (1861) Антикорупційний суд ВАКС (1952)


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Топ коментарі
+14
Он счас потратит миллиард, чтобы отменить 4,5 тыс. просто из принципа
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29.09.2021 14:52
+14
Мои тапочки не перестают смеяться!
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29.09.2021 14:53
+13
К примеру боевому генералу Павловскому , спасшему Мариуполь залог увеличили до 39 000 000 НИ ЗА ,ЧТО !!!Срут и ссут зеНЕЛОХИ СВОИМ 73%🐏🐑🤢🤡🎪! Какие же дегенераты ,сейчас ещё , продолжают верить в честного *********** !
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29.09.2021 15:08
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Он счас потратит миллиард, чтобы отменить 4,5 тыс. просто из принципа
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29.09.2021 14:52 Відповісти
К примеру боевому генералу Павловскому , спасшему Мариуполь залог увеличили до 39 000 000 НИ ЗА ,ЧТО !!!Срут и ссут зеНЕЛОХИ СВОИМ 73%🐏🐑🤢🤡🎪! Какие же дегенераты ,сейчас ещё , продолжают верить в честного *********** !
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29.09.2021 15:08 Відповісти
Мои тапочки не перестают смеяться!
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29.09.2021 14:53 Відповісти
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29.09.2021 14:55 Відповісти
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29.09.2021 15:35 Відповісти
просто ограбили
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29.09.2021 14:54 Відповісти
Вовк только на перелеты чартером и отдых много раз в течении года в самых элитных курортах тратил более 200 000 баксов.. 4,5 к грн штрафа это конечно прорыв..
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29.09.2021 14:55 Відповісти
Од жеж падлюки! Поцана Вовка сніданку позбавили! І цей сніданок, звичайно, з'їв мародер Порошенко!
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29.09.2021 14:56 Відповісти
вовк петин друг, петя вовка не образить
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29.09.2021 17:10 Відповісти
А за что оштрафовали аж на 150 евро ? 😀😀😀😀

блин, им взятки платят не меньше 10000 евро за решение вопросов
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29.09.2021 15:00 Відповісти
Боже ж мой, на что теперь он будет жить?!
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29.09.2021 15:08 Відповісти
Ну, так а я про що?! За такі гроші цей вовк тікі один сніданок має, бідося

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29.09.2021 15:09 Відповісти
Судебный гуманизм просто зашкаливает!
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29.09.2021 15:09 Відповісти
И сколько эти пи..... будут рулить?
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29.09.2021 15:13 Відповісти
Давно пора вже "шкуру здерти" а не штрафувати.
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29.09.2021 15:16 Відповісти
штраф в 4500 грн. це позор всій системі правосуддя. зарплата судді сотні тисяч гривен. краще не позорились. Срамота!!!!!!!!!!!
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29.09.2021 15:16 Відповісти
Сильно! Вот это я понимаю штраф! Пацан на обед в ресторанеза больше платит.
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29.09.2021 15:16 Відповісти
Совести нету, так наказать святого человека, звери!
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29.09.2021 15:18 Відповісти
Буй він поклав на таке покарання і на антикорупційний суд.
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29.09.2021 15:24 Відповісти
на этих ГБР ОСББ КГБ СБУ и прочих конторок тратятся мильярды и эти скоты творят чудеса, на этой собаке клейма негде поставить, а они ему 4.5 тыс грн. штрафа выписали.
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29.09.2021 15:25 Відповісти
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29.09.2021 15:35 Відповісти
зеленский рулитв
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29.09.2021 15:47 Відповісти
Це насмішка над так званою боротьбою з корупцією і олігархами ,суддя який привласнив мілйони а державний бюджет недорахувався мільярди за допомогою рішенням цого судді .Вони справді всіх за дурнів мають,який нормальний інвестор прийде коли суддова мафія робить свою чорну справу і навіщо тоді цей антикорупційний суд ?
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29.09.2021 15:50 Відповісти
За що штраф ??
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29.09.2021 15:55 Відповісти
А навіщо так жєстоко? Могли б на перший раз і виписати штраф 17 гривень. Це ж ви не його покарали, а його бідну родину. Нелюди.
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29.09.2021 16:01 Відповісти
Вот если бы на 4 640 оштрафовали,тогда бы он понял,а так всего на 4 540...
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29.09.2021 16:03 Відповісти
проще расстрелять етого шакала
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29.09.2021 16:09 Відповісти
Акуительно ПОЦзеДЕНТ
проводит
"судебную рехформу"
А шо-он никому ничего не обещал, кроме Бени
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29.09.2021 16:17 Відповісти
Ипаный цЫрк!
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29.09.2021 16:19 Відповісти
Лучше бы ошрафовали бы его на 45 грн., а то он такой "бедный", "несчастный". Это не что иное, как поощрение коррупции в судебной системе, а это означает поощрение разрушения государства, как такового.
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29.09.2021 17:37 Відповісти
ЭТО ШЕДЕВР!!!!
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29.09.2021 17:41 Відповісти
На одну каву менше вип'є
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29.09.2021 18:08 Відповісти
Фу,мля, ідіоти. Йому отой штраф-один чих. За годину "відіб"є".
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29.09.2021 20:48 Відповісти
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29.09.2021 20:55 Відповісти
 
 