Антикорупційний суд оштрафував голову ОАСК Вовка на 4,5 тис. грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та наклав на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка грошове стягнення. Його оштрафували на 4540 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Застосоване грошове стягнення становить 2 розміри прожиткових мінімуми для працездатних осіб, тобто 4 540 гривень", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється, що постанова набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Крім цього, зазначено, що підозрюваний має право подати клопотання про скасування постанови про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому ст. 147 КПК України.

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Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтаке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.