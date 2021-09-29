Антикоррупционный суд оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и наложил на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка денежное взыскание. Его оштрафовали на 4540 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Примененное денежное взыскание составляет 2 размера прожиточных минимума для трудоспособных лиц, то есть 4 540 гривен", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что постановление вступает в законную силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит.

Кроме этого отмечено, что подозреваемый имеет право подать ходатайство об отмене постановления о наложении на него денежного взыскания в порядке, предусмотренном ст. 147 УПК Украины.

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Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

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21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

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1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ опринудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовкназвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.