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Антикоррупционный суд оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

Антикоррупционный суд оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и наложил на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка денежное взыскание. Его оштрафовали на 4540 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Примененное денежное взыскание составляет 2 размера прожиточных минимума для трудоспособных лиц, то есть 4 540 гривен", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что постановление вступает в законную силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит.

Кроме этого отмечено, что подозреваемый имеет право подать ходатайство об отмене постановления о наложении на него денежного взыскания в порядке, предусмотренном ст. 147 УПК Украины.

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Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

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21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

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1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ опринудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовкназвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

Автор: 

Вовк Павел (260) штраф (1285) Антикоррупционный суд (1208)


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Топ комментарии
+14
Он счас потратит миллиард, чтобы отменить 4,5 тыс. просто из принципа
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29.09.2021 14:52
+14
Мои тапочки не перестают смеяться!
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29.09.2021 14:53
+13
К примеру боевому генералу Павловскому , спасшему Мариуполь залог увеличили до 39 000 000 НИ ЗА ,ЧТО !!!Срут и ссут зеНЕЛОХИ СВОИМ 73%🐏🐑🤢🤡🎪! Какие же дегенераты ,сейчас ещё , продолжают верить в честного *********** !
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29.09.2021 15:08
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Правила форума Совет форумчан
Он счас потратит миллиард, чтобы отменить 4,5 тыс. просто из принципа
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29.09.2021 14:52 Ответить
К примеру боевому генералу Павловскому , спасшему Мариуполь залог увеличили до 39 000 000 НИ ЗА ,ЧТО !!!Срут и ссут зеНЕЛОХИ СВОИМ 73%🐏🐑🤢🤡🎪! Какие же дегенераты ,сейчас ещё , продолжают верить в честного *********** !
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29.09.2021 15:08 Ответить
Мои тапочки не перестают смеяться!
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29.09.2021 14:53 Ответить
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29.09.2021 14:55 Ответить
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29.09.2021 15:35 Ответить
просто ограбили
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29.09.2021 14:54 Ответить
Вовк только на перелеты чартером и отдых много раз в течении года в самых элитных курортах тратил более 200 000 баксов.. 4,5 к грн штрафа это конечно прорыв..
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29.09.2021 14:55 Ответить
Од жеж падлюки! Поцана Вовка сніданку позбавили! І цей сніданок, звичайно, з'їв мародер Порошенко!
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29.09.2021 14:56 Ответить
вовк петин друг, петя вовка не образить
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29.09.2021 17:10 Ответить
А за что оштрафовали аж на 150 евро ? 😀😀😀😀

блин, им взятки платят не меньше 10000 евро за решение вопросов
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29.09.2021 15:00 Ответить
Боже ж мой, на что теперь он будет жить?!
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29.09.2021 15:08 Ответить
Ну, так а я про що?! За такі гроші цей вовк тікі один сніданок має, бідося

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29.09.2021 15:09 Ответить
Судебный гуманизм просто зашкаливает!
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29.09.2021 15:09 Ответить
И сколько эти пи..... будут рулить?
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29.09.2021 15:13 Ответить
Давно пора вже "шкуру здерти" а не штрафувати.
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29.09.2021 15:16 Ответить
штраф в 4500 грн. це позор всій системі правосуддя. зарплата судді сотні тисяч гривен. краще не позорились. Срамота!!!!!!!!!!!
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29.09.2021 15:16 Ответить
Сильно! Вот это я понимаю штраф! Пацан на обед в ресторанеза больше платит.
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29.09.2021 15:16 Ответить
Совести нету, так наказать святого человека, звери!
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29.09.2021 15:18 Ответить
Буй він поклав на таке покарання і на антикорупційний суд.
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29.09.2021 15:24 Ответить
на этих ГБР ОСББ КГБ СБУ и прочих конторок тратятся мильярды и эти скоты творят чудеса, на этой собаке клейма негде поставить, а они ему 4.5 тыс грн. штрафа выписали.
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29.09.2021 15:25 Ответить
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29.09.2021 15:35 Ответить
зеленский рулитв
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29.09.2021 15:47 Ответить
Це насмішка над так званою боротьбою з корупцією і олігархами ,суддя який привласнив мілйони а державний бюджет недорахувався мільярди за допомогою рішенням цого судді .Вони справді всіх за дурнів мають,який нормальний інвестор прийде коли суддова мафія робить свою чорну справу і навіщо тоді цей антикорупційний суд ?
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29.09.2021 15:50 Ответить
За що штраф ??
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29.09.2021 15:55 Ответить
А навіщо так жєстоко? Могли б на перший раз і виписати штраф 17 гривень. Це ж ви не його покарали, а його бідну родину. Нелюди.
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29.09.2021 16:01 Ответить
Вот если бы на 4 640 оштрафовали,тогда бы он понял,а так всего на 4 540...
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29.09.2021 16:03 Ответить
проще расстрелять етого шакала
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29.09.2021 16:09 Ответить
Акуительно ПОЦзеДЕНТ
проводит
"судебную рехформу"
А шо-он никому ничего не обещал, кроме Бени
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29.09.2021 16:17 Ответить
Ипаный цЫрк!
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29.09.2021 16:19 Ответить
Лучше бы ошрафовали бы его на 45 грн., а то он такой "бедный", "несчастный". Это не что иное, как поощрение коррупции в судебной системе, а это означает поощрение разрушения государства, как такового.
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29.09.2021 17:37 Ответить
ЭТО ШЕДЕВР!!!!
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29.09.2021 17:41 Ответить
На одну каву менше вип'є
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29.09.2021 18:08 Ответить
Фу,мля, ідіоти. Йому отой штраф-один чих. За годину "відіб"є".
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29.09.2021 20:48 Ответить
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29.09.2021 20:55 Ответить
 
 