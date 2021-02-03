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Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦПК, информирует Цензор.НЕТ.

"Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд. Решение о приводе принял судья Антикоррсуда Андрей Бицюк. И это произошло несмотря на давление дружков Вовка из ВСП, в частности на Бицюка. Напомним, в отношении него открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также читайте: Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+47
Слава Гетьману Байдену!
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03.02.2021 15:26
+31
світ раптом перевернувся
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03.02.2021 15:26
+20
Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8379
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03.02.2021 15:35
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світ раптом перевернувся
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03.02.2021 15:26 Ответить
Суддю Вовка треба примусово доставити у наморднику, щоб нікого не покусав у гарячці...
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03.02.2021 16:24 Ответить
И это всего лишь 2 недели после инаугурации прошло!
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03.02.2021 17:20 Ответить
Слава Гетьману Байдену!
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03.02.2021 15:26 Ответить
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3816
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03.02.2021 15:45 Ответить
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2210
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03.02.2021 15:49 Ответить
+++
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03.02.2021 16:17 Ответить
Слава Джо Байдену Вишнівецькому.
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03.02.2021 16:34 Ответить
Йосипу Байдену-Вишневецькому (так вірніше, ІМХО)
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03.02.2021 16:54 Ответить
Да щось це коїться ??? Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2700
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03.02.2021 15:28 Ответить
...якщо знайдуть!!!
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03.02.2021 15:29 Ответить
Ахаха, я не знаю, что происходит, но мне это очень навиться Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8631
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03.02.2021 15:30 Ответить
Наверное "внешнее управление"
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03.02.2021 15:39 Ответить
Мені таке внєшнєє подобається Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8065
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03.02.2021 15:46 Ответить
Обложили Вовка красными флажками. Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2791
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03.02.2021 15:30 Ответить
Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4618
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03.02.2021 15:31 Ответить
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 908
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03.02.2021 17:07 Ответить
а шо сегодня за день такой ...праздничный ??? )))
ну прямо шо ни новость..то ах! как хорошо! давайте ешшо!! ))))
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03.02.2021 15:32 Ответить
Інтуїція мені підказує, що це американській бандерівець Джо так взявся за роботу! Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6051
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03.02.2021 15:35 Ответить
а це ж тільки дві неділі як проінаугурували )))) (ото темпи...куди тій зеленій... диджиталізації)))))
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03.02.2021 15:39 Ответить
там процес трохи не так називася.. я вибачаюсь, але то була G2лізація
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03.02.2021 16:15 Ответить
можливо! я путаюсь в неологізмах ))) (при чому і цим словом можно "пограти" - випустивши літеру "о" - нелогізми)))
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03.02.2021 16:20 Ответить
Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8379
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03.02.2021 15:35 Ответить
Вроде еще как Фирташа сегодня экстрадировали в США!
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03.02.2021 16:26 Ответить
Это уже тенденция (надеюсь). Зе таки начинает реформы?
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03.02.2021 15:34 Ответить
его уже не будет, когда начнутся реформы
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03.02.2021 16:01 Ответить
НА ЧЕРЗІ КОРУПЦІОНЕРИ ІЗ КСУ.
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03.02.2021 16:09 Ответить
ИМХО, нужно начинать с Портнова, Ерфемова и им подобных. КСУ - это следствие системы.
Сейчас вся эта братия должна выстроиться в очередь в Борисполе на ближайший рейс в Ростов.
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03.02.2021 16:30 Ответить
Посмотрим, посмотрим.
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03.02.2021 15:34 Ответить
Что-то не очень верится. Или все таки Байден.
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03.02.2021 15:36 Ответить
в отношении него открыли дисциплинарное дело

Мелковато для Президента США.

...а для Зели -- подвиг!
Впаяет Вовка Вовку 100 необлагаемых налогом минимальных зарплат штрафа -- это будет лютая кара продажному судье... *)
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03.02.2021 15:39 Ответить
Не обязательно. Возможно до властей наконец-то дошло, что кацапские недобитки оборзели вкрай.
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03.02.2021 15:41 Ответить
Сьогодні день гарних новин.Слава Україні,смерть ворогам. Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4547
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03.02.2021 15:37 Ответить
"Идет охота на волков" В.С.Висоцький. Як думаєте панове - затравлять?
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03.02.2021 15:39 Ответить
ну бубочко зараз в ролі Ремби, тому буде полювання Вовки на Вовка Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8947
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03.02.2021 15:41 Ответить
Давно пора.
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03.02.2021 15:39 Ответить
а можна, щоб його пристрелили "при спробі втечі"? А потім так поступово - медведчука, бойка, шуфрича, ківі, ахмєтова, каломойшу..
Размечтався я щось сьогодні, шановне панство.
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03.02.2021 15:40 Ответить
Если поймают. Он тоже знает об этом решении.
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03.02.2021 15:42 Ответить
_Зеленский пошел на серьёзную конфронтацию с путинцами и пр. врагами Украины. Фактически сжёг мосты... Хм. Как интересно. Столько вопросов.
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03.02.2021 15:42 Ответить
ЯКЩО ІЩЕ ЗНИЗИТЬ ТАРИФИ , ТОДІ ВІН НАШ ПРЕЗИДЕНТ.
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03.02.2021 16:12 Ответить
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 997
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04.02.2021 00:47 Ответить
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3275
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03.02.2021 15:43 Ответить
Сьогодні пАхож, стєрвец... Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5866
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03.02.2021 15:49 Ответить
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9795
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03.02.2021 15:43 Ответить
Байден, еще бы хорошо Портнова посадить со все хеврой!
Даёшь!
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03.02.2021 15:46 Ответить
Ну... Я десь чув шо портянка збирався до чєчєтова в гості... Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2183
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03.02.2021 15:48 Ответить
Да, - может в окно выйти легко.
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03.02.2021 15:54 Ответить
ні, сам не вийде, треба буде допомагати
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03.02.2021 16:17 Ответить
ну нарешті візьмуться і за цю гидоту мерзопаксну, воно канешно, цю падаль варто було б десь на гиляку, та все ж на нарах радості в народу було б в сто крат більше.
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03.02.2021 15:50 Ответить
Та ну люди добрі. Хіба ж можна скільки гарних новин за один день
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03.02.2021 15:51 Ответить
А як що вовка покладудуть мордою на підлогу - ото буде справжній "блокбастер".
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03.02.2021 16:02 Ответить
Пыль подняли. Вот когда результат останется закрепленным, тогда это будет то что надо!
А когда портнову в зал*пу вцепятся, вот это будет праздник!
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03.02.2021 15:52 Ответить
Бандерівці за океаном вирішили закатати рукави й хапати падаль руками, так їх.
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03.02.2021 15:54 Ответить
Та шо ж це робиться!? Я стільки не вип'ю.
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03.02.2021 15:56 Ответить
Ну почему же не выпьешь, ты же старый конь, а кони вёдрами пьют, так что не скромничай.
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03.02.2021 19:10 Ответить
.

оболгут и что-то нехорошее с ним сделают
вон сколько разов уже такое было
зеля - козел и враг
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03.02.2021 16:08 Ответить
а соевые наркуманы, чьоколядку во все щели, впихнуть норовят
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03.02.2021 16:09 Ответить
Доставят... если поймают. Он хоть и вОВК, но петляет как заяц.
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03.02.2021 16:13 Ответить
Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд - если поймают!
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4058
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03.02.2021 16:27 Ответить
был Вовк

а станет шавка блохастая
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03.02.2021 16:29 Ответить
Нашелся один приличный судья в Украине! А эту судейскую банду, так называемую ВРП, нужно разогнать к чертям собачьим.
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03.02.2021 16:35 Ответить
Надеюсь будет он оказал сопротивление и упал с моста Патона на бетонную набережную при попытке бегства.
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03.02.2021 16:36 Ответить
Что БЛДи обосраслись. Реально, всего лишь просто смена власти США.
Далі буде.
Ржу и делаю ставки.
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03.02.2021 16:41 Ответить
Волков сначала загоняют за красные флажки, потом пристреливают, а уже потом доставляют.

Идёт охота на волков,
Идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
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03.02.2021 16:54 Ответить
Дякую судді Біцюку. Нарешті якісь решучі дії
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03.02.2021 17:17 Ответить
Спасибо Байдену.Может дойдет очередь до Ермака и его шоблы.
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03.02.2021 17:18 Ответить
Хвала этому судье, молодец!!!
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03.02.2021 19:13 Ответить
у лісі вовк сдох
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03.02.2021 19:16 Ответить
волчина позорная,полностью отработала,свое погоняло в суде.Хотелось,что бы суд,хотя б раз раздавил преступника,на котором негде ставить клеймо,"своим правосудием"!
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03.02.2021 20:21 Ответить
У Зе рейтинг 73?
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03.02.2021 20:51 Ответить
 
 