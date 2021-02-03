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Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК

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Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК

Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦПК, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду. Рішення про привід ухвалив суддя Антикорсуду Андрій Біцюк. І це сталося попри тиск дружків Вовка з ВРП, зокрема на Біцюка. Нагадаємо, щодо нього відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
Слава Гетьману Байдену!
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03.02.2021 15:26
+31
світ раптом перевернувся
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03.02.2021 15:26
+20
Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8379
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03.02.2021 15:35
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світ раптом перевернувся
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03.02.2021 15:26 Відповісти
Суддю Вовка треба примусово доставити у наморднику, щоб нікого не покусав у гарячці...
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03.02.2021 16:24 Відповісти
И это всего лишь 2 недели после инаугурации прошло!
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03.02.2021 17:20 Відповісти
Слава Гетьману Байдену!
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03.02.2021 15:26 Відповісти
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3816
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03.02.2021 15:45 Відповісти
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2210
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03.02.2021 15:49 Відповісти
+++
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03.02.2021 16:17 Відповісти
Слава Джо Байдену Вишнівецькому.
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03.02.2021 16:34 Відповісти
Йосипу Байдену-Вишневецькому (так вірніше, ІМХО)
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03.02.2021 16:54 Відповісти
Да щось це коїться ??? Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2700
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03.02.2021 15:28 Відповісти
...якщо знайдуть!!!
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03.02.2021 15:29 Відповісти
Ахаха, я не знаю, что происходит, но мне это очень навиться Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8631
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03.02.2021 15:30 Відповісти
Наверное "внешнее управление"
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03.02.2021 15:39 Відповісти
Мені таке внєшнєє подобається Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8065
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03.02.2021 15:46 Відповісти
Обложили Вовка красными флажками. Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2791
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03.02.2021 15:30 Відповісти
Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4618
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03.02.2021 15:31 Відповісти
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 908
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03.02.2021 17:07 Відповісти
а шо сегодня за день такой ...праздничный ??? )))
ну прямо шо ни новость..то ах! как хорошо! давайте ешшо!! ))))
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03.02.2021 15:32 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що це американській бандерівець Джо так взявся за роботу! Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6051
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03.02.2021 15:35 Відповісти
а це ж тільки дві неділі як проінаугурували )))) (ото темпи...куди тій зеленій... диджиталізації)))))
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03.02.2021 15:39 Відповісти
там процес трохи не так називася.. я вибачаюсь, але то була G2лізація
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03.02.2021 16:15 Відповісти
можливо! я путаюсь в неологізмах ))) (при чому і цим словом можно "пограти" - випустивши літеру "о" - нелогізми)))
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03.02.2021 16:20 Відповісти
Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8379
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03.02.2021 15:35 Відповісти
Вроде еще как Фирташа сегодня экстрадировали в США!
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03.02.2021 16:26 Відповісти
Это уже тенденция (надеюсь). Зе таки начинает реформы?
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03.02.2021 15:34 Відповісти
его уже не будет, когда начнутся реформы
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03.02.2021 16:01 Відповісти
НА ЧЕРЗІ КОРУПЦІОНЕРИ ІЗ КСУ.
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03.02.2021 16:09 Відповісти
ИМХО, нужно начинать с Портнова, Ерфемова и им подобных. КСУ - это следствие системы.
Сейчас вся эта братия должна выстроиться в очередь в Борисполе на ближайший рейс в Ростов.
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03.02.2021 16:30 Відповісти
Посмотрим, посмотрим.
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03.02.2021 15:34 Відповісти
Что-то не очень верится. Или все таки Байден.
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03.02.2021 15:36 Відповісти
в отношении него открыли дисциплинарное дело

Мелковато для Президента США.

...а для Зели -- подвиг!
Впаяет Вовка Вовку 100 необлагаемых налогом минимальных зарплат штрафа -- это будет лютая кара продажному судье... *)
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03.02.2021 15:39 Відповісти
Не обязательно. Возможно до властей наконец-то дошло, что кацапские недобитки оборзели вкрай.
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03.02.2021 15:41 Відповісти
Сьогодні день гарних новин.Слава Україні,смерть ворогам. Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4547
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03.02.2021 15:37 Відповісти
"Идет охота на волков" В.С.Висоцький. Як думаєте панове - затравлять?
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03.02.2021 15:39 Відповісти
ну бубочко зараз в ролі Ремби, тому буде полювання Вовки на Вовка Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8947
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03.02.2021 15:41 Відповісти
Давно пора.
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03.02.2021 15:39 Відповісти
а можна, щоб його пристрелили "при спробі втечі"? А потім так поступово - медведчука, бойка, шуфрича, ківі, ахмєтова, каломойшу..
Размечтався я щось сьогодні, шановне панство.
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03.02.2021 15:40 Відповісти
Если поймают. Он тоже знает об этом решении.
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03.02.2021 15:42 Відповісти
_Зеленский пошел на серьёзную конфронтацию с путинцами и пр. врагами Украины. Фактически сжёг мосты... Хм. Как интересно. Столько вопросов.
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03.02.2021 15:42 Відповісти
ЯКЩО ІЩЕ ЗНИЗИТЬ ТАРИФИ , ТОДІ ВІН НАШ ПРЕЗИДЕНТ.
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03.02.2021 16:12 Відповісти
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 997
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04.02.2021 00:47 Відповісти
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3275
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03.02.2021 15:43 Відповісти
Сьогодні пАхож, стєрвец... Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5866
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03.02.2021 15:49 Відповісти
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9795
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03.02.2021 15:43 Відповісти
Байден, еще бы хорошо Портнова посадить со все хеврой!
Даёшь!
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03.02.2021 15:46 Відповісти
Ну... Я десь чув шо портянка збирався до чєчєтова в гості... Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2183
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03.02.2021 15:48 Відповісти
Да, - может в окно выйти легко.
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03.02.2021 15:54 Відповісти
ні, сам не вийде, треба буде допомагати
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03.02.2021 16:17 Відповісти
ну нарешті візьмуться і за цю гидоту мерзопаксну, воно канешно, цю падаль варто було б десь на гиляку, та все ж на нарах радості в народу було б в сто крат більше.
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03.02.2021 15:50 Відповісти
Та ну люди добрі. Хіба ж можна скільки гарних новин за один день
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03.02.2021 15:51 Відповісти
А як що вовка покладудуть мордою на підлогу - ото буде справжній "блокбастер".
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03.02.2021 16:02 Відповісти
Пыль подняли. Вот когда результат останется закрепленным, тогда это будет то что надо!
А когда портнову в зал*пу вцепятся, вот это будет праздник!
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03.02.2021 15:52 Відповісти
Бандерівці за океаном вирішили закатати рукави й хапати падаль руками, так їх.
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03.02.2021 15:54 Відповісти
Та шо ж це робиться!? Я стільки не вип'ю.
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03.02.2021 15:56 Відповісти
Ну почему же не выпьешь, ты же старый конь, а кони вёдрами пьют, так что не скромничай.
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03.02.2021 19:10 Відповісти
.

оболгут и что-то нехорошее с ним сделают
вон сколько разов уже такое было
зеля - козел и враг
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03.02.2021 16:08 Відповісти
а соевые наркуманы, чьоколядку во все щели, впихнуть норовят
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03.02.2021 16:09 Відповісти
Доставят... если поймают. Он хоть и вОВК, но петляет как заяц.
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03.02.2021 16:13 Відповісти
Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд - если поймают!
Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4058
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03.02.2021 16:27 Відповісти
был Вовк

а станет шавка блохастая
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03.02.2021 16:29 Відповісти
Нашелся один приличный судья в Украине! А эту судейскую банду, так называемую ВРП, нужно разогнать к чертям собачьим.
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03.02.2021 16:35 Відповісти
Надеюсь будет он оказал сопротивление и упал с моста Патона на бетонную набережную при попытке бегства.
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03.02.2021 16:36 Відповісти
Что БЛДи обосраслись. Реально, всего лишь просто смена власти США.
Далі буде.
Ржу и делаю ставки.
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03.02.2021 16:41 Відповісти
Волков сначала загоняют за красные флажки, потом пристреливают, а уже потом доставляют.

Идёт охота на волков,
Идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
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03.02.2021 16:54 Відповісти
Дякую судді Біцюку. Нарешті якісь решучі дії
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03.02.2021 17:17 Відповісти
Спасибо Байдену.Может дойдет очередь до Ермака и его шоблы.
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03.02.2021 17:18 Відповісти
Хвала этому судье, молодец!!!
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03.02.2021 19:13 Відповісти
у лісі вовк сдох
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03.02.2021 19:16 Відповісти
волчина позорная,полностью отработала,свое погоняло в суде.Хотелось,что бы суд,хотя б раз раздавил преступника,на котором негде ставить клеймо,"своим правосудием"!
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03.02.2021 20:21 Відповісти
У Зе рейтинг 73?
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03.02.2021 20:51 Відповісти
 
 