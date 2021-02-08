Судья Вовк называет НАБУ "посіпаками", а решение ВАКС - незаконным

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк прокомментировал решение Высшего Антикоррупционного суда о своем принудительном приводе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вовк заявил на странице в сети Facebook.

"Чтобы избежать манипуляций и фейков, которыми вас пытаются накормить ОО "посіпаки" коррупционера из НАБУ. Хочу сообщить свою позицию относительно последнего странного решения ВАКС, который постановил доставить меня в этот суд принудительно. Почему странного? Потому что оно абсолютно незаконное сразу по нескольким причинам.



Во-первых, есть решение суда о том, что "дело судей" не подследственное НАБУ, а, следовательно, не может рассматриваться в ВАКС. НАБУ в соответствии с законодательством расследует исключительно коррупцию, а не "захват власти". Во-вторых, в производстве по "захвату власти" в делах Майдана я не имею процессуального статуса подозреваемого. Есть соответствующее решение суда. Есть постановление ВРУ. В-третьих, нормы УПК разграничивают понятия судьи и следственного судьи. Законом не предусмотрен привод к следственному судье. Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания. Также есть много других процедурных нарушений, на которые придется давать ответ следственному судье", - говорится в сообщении.

Вовк добавил, что учитывая это, исполнять явно незаконные, преступные решения" он не собирается, ведь они "не имеют никакого правового смысла и не соответствуют букве закона".

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Напомним, ранее судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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