РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12541 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
6 025 38
суд (24704) Вовк_Павел (257) Антикоррупционный суд (1072)

Судья Вовк называет НАБУ "посіпаками", а решение ВАКС - незаконным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судья Вовк называет НАБУ

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк прокомментировал решение Высшего Антикоррупционного суда о своем принудительном приводе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вовк заявил на странице в сети Facebook.

 "Чтобы избежать манипуляций и фейков, которыми вас пытаются накормить ОО "посіпаки" коррупционера из НАБУ. Хочу сообщить свою позицию относительно последнего странного решения ВАКС, который постановил доставить меня в этот суд принудительно. Почему странного? Потому что оно абсолютно незаконное сразу по нескольким причинам.

Во-первых, есть решение суда о том, что "дело судей" не подследственное НАБУ, а, следовательно, не может рассматриваться в ВАКС. НАБУ в соответствии с законодательством расследует исключительно коррупцию, а не "захват власти". Во-вторых, в производстве по "захвату власти" в делах Майдана я не имею процессуального статуса подозреваемого. Есть соответствующее решение суда. Есть постановление ВРУ. В-третьих, нормы УПК разграничивают понятия судьи и следственного судьи. Законом не предусмотрен привод к следственному судье. Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания. Также есть много других процедурных нарушений, на которые придется давать ответ следственному судье", - говорится в сообщении.

Вовк добавил, что учитывая это, исполнять явно незаконные, преступные решения" он не собирается, ведь они "не имеют никакого правового смысла и не соответствуют букве закона".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ показало, как глава ОАСК Вовк убегает от вручения ходатайства. ВИДЕО

Напомним, ранее судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Читайте: Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Пристрелить падлу,а суд этот прикрыть,слишком дорогой он для Украины.
показать весь комментарий
08.02.2021 09:52
+17
Охреневший мудак этот Вовк.
А отказываться брать повестку в суд и подозрение - это по-его мнению нормально и законно???
показать весь комментарий
08.02.2021 09:49
+8
Будете сидеть с Тупицким на пару.
показать весь комментарий
08.02.2021 09:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Охреневший мудак этот Вовк.
А отказываться брать повестку в суд и подозрение - это по-его мнению нормально и законно???
показать весь комментарий
08.02.2021 09:49 Ответить
"Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания"

Чувак тупо убегае, когда ему это уведомление вручают и рассказывает, что его, якобы, нет.
показать весь комментарий
08.02.2021 09:50 Ответить
Читай внимательно УПК .. он судья и прочитал а прокуроры видно не читали
показать весь комментарий
08.02.2021 10:02 Ответить
ой да ладно можно и вовсе УК и УПК отменить да да а ввести просто ЛЮБОЕ ПРЕСТУЛПЕНИЕ КАРАЕТСЯ РАСТСРЕЛОМ жду пояснений.... как потому..... а судей кстати также можно поделить на нуль как и полицаев и прокуроров говорю осознанно как юрист в системе права с времен СССР 1981 года и скажу так НИКАКИЕ РЕФОРМЫ СЛОВЕСНЫЕ МАСТУРБАЦИИ ПЕРЕПИСЫВАНИЯ КОДЕКСОВ ЗАКОНОВ НЕ НАВЕДУТ ПОРЯДКА В УКРАИНЕ.... ПОКА НЕ РАССТРЕЛЯЮТ СУДЕЙ 40% ПРОКУРОРОВ 40% МЕНТОВ ПОГАННЫХ 40% остальные сами смогут рассосаться пока НЕ ОМТЕНЯТЬ ОХ..ИТЕЛЬЫНЕ ПЕНСИИ ПОСОБИЯ ПРОКУРРОРАМ И СУДЬЯМ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ.. пособие в размере 50% минималки..не подохнут с голода их 3 литровые банки огородах дадут безбедно жировать пра-пра-пра-пра внукам их... же.... и в ноль все их судей прокуроров и мусаров зарплаты в полтора 3 ляма + на молочко за вредность и премии.. повторяю никогда..... и да коллег мои адукатов также к стенке часто адвокат он же судья и прокурор в однмо флаконе и бегают меня на ходу труселя и корочки....
показать весь комментарий
08.02.2021 11:36 Ответить
я помню как єкс министр МВД и будущий генпрокурор луценко картавій скормил повестку в прокуратуру собаке. в прямом смысле слова.. чел положил член на закон а потом сам возгласвил ведомство по соблюдению законности.. вот такая вот БУКАКА... укрина не тоа страна в которой соблюдают закон..почему??? да потому что абсолютно все политики президенты и премьеры имели в прошлом проблемы с законом..кравчук-черноморское пароходство кучма плёнки мельниченко ющенко банк украина янукович шапки и рецедивизм порошенко земмля киевская и воровство неуплата налогов возбуждённые уголовные дела один ЗЕ пока ещё чистый до поры до времени но будьте уверены ближе к выборам обязательно что то нароют
показать весь комментарий
08.02.2021 10:01 Ответить
В спам за "укрина"...и в бан этого товарища надо бы. Прокалываетесь на своей ненависти к Украине - не можете сдержать себя.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:20 Ответить
Це він "чистий" в справі виведення в офшори 41 мільйона долярів з "Приватбанку", минулорічного відпочинку в Омані та незрозумілилим поверненню з нього ? Про негативні дії його зе-команди мовчатиму.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:23 Ответить
СУД ЗАБОРОНИВ ВІДПОВІДАТИ ЗА КАПОСТІ, ЗНАЧИТЬ СУД ДОЗВОЛИВ СУДЯМ РОБИТИ КАПОСТІ , ЦІКАВО.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:12 Ответить
Будете сидеть с Тупицким на пару.
показать весь комментарий
08.02.2021 09:51 Ответить
Пристрелить падлу,а суд этот прикрыть,слишком дорогой он для Украины.
показать весь комментарий
08.02.2021 09:52 Ответить
Вы абсолютно правы. Готов скинуться на дробовик, чтобы уже наверняка....
показать весь комментарий
08.02.2021 10:10 Ответить
Ждём продолжения.... как, как его будут достовлять..... Затариваемся попкорном. Глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе "незаконным" и "странным" - Цензор.НЕТ 1263
показать весь комментарий
08.02.2021 09:52 Ответить
Коли нарешті присплять цього клятого вовка? Він дійсно загрожує безпеці країні,і давно повинен гріти нари. Глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе "незаконным" и "странным" - Цензор.НЕТ 8450
показать весь комментарий
08.02.2021 09:53 Ответить
включил 112 там в студии у всех морды черным скотчем перевязаны ...вангую что это ненадолго и их могут включить ..кстати 112 zik newsone не при Зеленском зародились ,(зародившийся мол в вашей квартире ,праффесор)
показать весь комментарий
08.02.2021 09:53 Ответить
Желательно, чтобы шеи веревками перевязали.
показать весь комментарий
08.02.2021 09:58 Ответить
Причем у свинособак из 112, которые за свободу слова, отключены коменты. Судья Вовк называет НАБУ "посіпаками", а решение ВАКС незаконным - Цензор.НЕТ 8237
показать весь комментарий
08.02.2021 10:06 Ответить
А ви поставили сьогодні скаргу говноканалу на ютубі?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:09 Ответить
пішов ставити .
показать весь комментарий
08.02.2021 10:16 Ответить
Странно, что "волки" незаконно ещё бегают на свободе, пора б на "псарню до псаря".
показать весь комментарий
08.02.2021 09:56 Ответить
С таких судей надо шкуру живьем снимать!!
показать весь комментарий
08.02.2021 09:59 Ответить
А не простіше ту гниду просто пристрелити?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:00 Ответить
Вы абсолютно правы. Готов скинуться на дробовик, чтобы уже наверняка....
показать весь комментарий
08.02.2021 10:12 Ответить
Вовк сказав, Вовк назвав, Вовк сходив в туалет...
показать весь комментарий
08.02.2021 10:01 Ответить
особливо неприємно , що сходив він на закони України і на обличчя Президента України , як гаранта дотримання законодавства ... Хоч яким би Президент не був пасивним і слабохарактерним , мусить розмотлошити того вовка вщент .
показать весь комментарий
08.02.2021 10:14 Ответить
Повестка пришла без денег в конверте ! Вовк признает только бабло в конверте а не повестки !
показать весь комментарий
08.02.2021 10:05 Ответить
вООБЩЕ МОЛОДЕЦ! Показывает быдлу что всякие Законы это для быдла, оно небожитель в Украине.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:05 Ответить
Вовк водить по губам всій судовій системі України.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:07 Ответить
і всім тим , хто законів дотримується ...
показать весь комментарий
08.02.2021 10:15 Ответить
Не хочет Вовк сидеть, значит будет лежать .... В могиле.... Автокатастрофа, и нет проблемы с кормёжкой заключённого Вовка...
показать весь комментарий
08.02.2021 10:15 Ответить
погрожуєш судді ?
показать весь комментарий
08.02.2021 10:30 Ответить
Ни в коем случае.... Разве такое возможно? Я, просто, смотрю в хрустальный шар и вижу разные варианты развития ситуации....Как альтернатива тюремному сроку, выпадает только траурные речи за поминальным столом....Ничего не могу поделать - не от меня зависит... Хотите и Вам погадаю? Сообщите пожалуйста номер Вашей кредитки и пароль...
показать весь комментарий
08.02.2021 11:25 Ответить
Судья Вовк называет НАБУ "посіпаками", всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме…
показать весь комментарий
08.02.2021 10:28 Ответить
...Суддя Вовк називає НАБУ посіпаками, а рішення ВАКС - незаконним - Цензор.НЕТ 4554...
показать весь комментарий
08.02.2021 10:29 Ответить
Мордой в землю и притащить в сизо,никаких залогов,они совсем ох..ели вАлки пАзорные,в сизо в пресс-хату по полной,хватит с ними церемониться.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:52 Ответить
Здається , у США , коли мафія вийшла з під контролю , дядька Гувер призначив здібних людей та почистив це лайно без судової тяганини , бо демократія не для вбивць і неплатників податків ... досі тиша ... деколи перевіряють , чи працює єлектричний стілець ... у китаї теж дуже гуманно - ширка з отрутою ...
показать весь комментарий
08.02.2021 11:25 Ответить
Вовк і поводить себе як вовкулака...
показать весь комментарий
08.02.2021 11:44 Ответить
паша! ну учуди что ни будь
показать весь комментарий
08.02.2021 11:49 Ответить
 
 