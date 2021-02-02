НАБУ показало, как глава ОАСК Вовк убегает от вручения ходатайства. ВИДЕО

Глава Окружного административного суда Павел Вовк сбежал от вручавших ему ходатайство об отстранении от должности сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины.

Видео попыток ознакомить Вовка с текстом ходатайство пресс-служба НАБУ опубликовала на канале Бюро в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом видео вы увидите, как детективы НАБУ зачитывали подозреваемому голове ОАСК текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров", - сказано в описании к ролику.

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Кроме этого, пресс-служба НАБУ сообщила, что Вовк продолжает уклоняться от выполнения процессуальных обязанностей. Утром 1 февраля он отказался получить ходатайство, а вечером не явился в НАБУ по повестке.

"НАБУ довело до его сведения содержание вызова в Высший антикоррупционный суд, где 3 февраля в 11:00 должно состояться заседание по избранию в отношении него меры пресечения в виде залога", - сказано в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.