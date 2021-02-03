НАБУ показало, як голова ОАСК Вовк утікає від вручення клопотання. ВIДЕО

Голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк утік від співробітників Національного антикорупційного бюро України, які вручали йому клопотання про відсторонення від посади.

Відео спроб ознайомити Вовка з текстом клопотання пресслужба НАБУ опублікувала на каналі Бюро в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому відео ви побачите, як детективи НАБУ зачитували підозрюваному голові ОАСК текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною в кілька кілометрів", - сказано в описі до ролика.

Читайте також: Слідство у справі про "плівки Вовка" продовжили до 17 березня, - ВАКС

Крім цього, пресслужба НАБУ повідомила, що Вовк продовжує ухилятися від виконання процесуальних обов'язків. Вранці 1 лютого він відмовився отримати клопотання, а ввечері не з'явився в НАБУ по повістку.

"НАБУ довело до його відома зміст виклику до Вищого антикорупційного суду, де 3 лютого об 11:00 має відбутися засідання з обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави", - сказано в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.