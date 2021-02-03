НАБУ показало, як голова ОАСК Вовк утікає від вручення клопотання. ВIДЕО
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Голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк утік від співробітників Національного антикорупційного бюро України, які вручали йому клопотання про відсторонення від посади.
Відео спроб ознайомити Вовка з текстом клопотання пресслужба НАБУ опублікувала на каналі Бюро в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
"У цьому відео ви побачите, як детективи НАБУ зачитували підозрюваному голові ОАСК текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною в кілька кілометрів", - сказано в описі до ролика.
Крім цього, пресслужба НАБУ повідомила, що Вовк продовжує ухилятися від виконання процесуальних обов'язків. Вранці 1 лютого він відмовився отримати клопотання, а ввечері не з'явився в НАБУ по повістку.
"НАБУ довело до його відома зміст виклику до Вищого антикорупційного суду, де 3 лютого об 11:00 має відбутися засідання з обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави", - сказано в повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
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Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.
1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
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