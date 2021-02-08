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Суддя Вовк називає НАБУ посіпаками, а рішення ВАКС - незаконним

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддя Вовк називає НАБУ посіпаками, а рішення ВАКС - незаконним

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк прокоментував рішення Вищого Антикорупційного суду про свій примусовий привід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Вовк заявив на сторінці в мережі Facebook.

"Щоб уникнути маніпуляцій і фейків, якими вас намагаються нагодувати ГО "посіпаки" корупціонера з НАБУ, хочу повідомити свою позицію щодо останнього дивного рішення ВАКС, який постановив доставити мене в цей суд примусово. Чому дивного? Тому що воно абсолютно незаконне відразу з кількох причин.

По-перше, є рішення суду про те, що "справа суддів" не підслідна НАБУ, а, отже, не може розглядатися у ВАКС. НАБУ відповідно до законодавства розслідує виключно корупцію, а не "захоплення влади". По-друге, в провадженні щодо "захоплення влади" в справах Майдану я не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду. Є ухвала ВРП. По-третє, норми КПК розмежовують поняття судді та слідчого судді. Законом не передбачений привід до слідчого судді. Не було і немає належного повідомлення про дату та час судового засідання. Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Суддю Вовка примусово доставлять до Антикорупційного суду, - ЦПК

Вовк додав, що з огляду на це, виконувати явно незаконні, злочинні рішення "він не збирається, адже вони "не мають ніякого правового сенсу і не відповідають букві закону".

Нагадаємо, раніше суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як Портнов може звинувачувати Зеленського в диктатурі, коли він і його команда співпрацюють із чинною владою? - Бутусов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Пристрелить падлу,а суд этот прикрыть,слишком дорогой он для Украины.
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08.02.2021 09:52
+17
Охреневший мудак этот Вовк.
А отказываться брать повестку в суд и подозрение - это по-его мнению нормально и законно???
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08.02.2021 09:49
+8
Будете сидеть с Тупицким на пару.
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08.02.2021 09:51
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Охреневший мудак этот Вовк.
А отказываться брать повестку в суд и подозрение - это по-его мнению нормально и законно???
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08.02.2021 09:49 Відповісти
"Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания"

Чувак тупо убегае, когда ему это уведомление вручают и рассказывает, что его, якобы, нет.
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08.02.2021 09:50 Відповісти
Читай внимательно УПК .. он судья и прочитал а прокуроры видно не читали
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08.02.2021 10:02 Відповісти
ой да ладно можно и вовсе УК и УПК отменить да да а ввести просто ЛЮБОЕ ПРЕСТУЛПЕНИЕ КАРАЕТСЯ РАСТСРЕЛОМ жду пояснений.... как потому..... а судей кстати также можно поделить на нуль как и полицаев и прокуроров говорю осознанно как юрист в системе права с времен СССР 1981 года и скажу так НИКАКИЕ РЕФОРМЫ СЛОВЕСНЫЕ МАСТУРБАЦИИ ПЕРЕПИСЫВАНИЯ КОДЕКСОВ ЗАКОНОВ НЕ НАВЕДУТ ПОРЯДКА В УКРАИНЕ.... ПОКА НЕ РАССТРЕЛЯЮТ СУДЕЙ 40% ПРОКУРОРОВ 40% МЕНТОВ ПОГАННЫХ 40% остальные сами смогут рассосаться пока НЕ ОМТЕНЯТЬ ОХ..ИТЕЛЬЫНЕ ПЕНСИИ ПОСОБИЯ ПРОКУРРОРАМ И СУДЬЯМ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ.. пособие в размере 50% минималки..не подохнут с голода их 3 литровые банки огородах дадут безбедно жировать пра-пра-пра-пра внукам их... же.... и в ноль все их судей прокуроров и мусаров зарплаты в полтора 3 ляма + на молочко за вредность и премии.. повторяю никогда..... и да коллег мои адукатов также к стенке часто адвокат он же судья и прокурор в однмо флаконе и бегают меня на ходу труселя и корочки....
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08.02.2021 11:36 Відповісти
я помню как єкс министр МВД и будущий генпрокурор луценко картавій скормил повестку в прокуратуру собаке. в прямом смысле слова.. чел положил член на закон а потом сам возгласвил ведомство по соблюдению законности.. вот такая вот БУКАКА... укрина не тоа страна в которой соблюдают закон..почему??? да потому что абсолютно все политики президенты и премьеры имели в прошлом проблемы с законом..кравчук-черноморское пароходство кучма плёнки мельниченко ющенко банк украина янукович шапки и рецедивизм порошенко земмля киевская и воровство неуплата налогов возбуждённые уголовные дела один ЗЕ пока ещё чистый до поры до времени но будьте уверены ближе к выборам обязательно что то нароют
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08.02.2021 10:01 Відповісти
В спам за "укрина"...и в бан этого товарища надо бы. Прокалываетесь на своей ненависти к Украине - не можете сдержать себя.
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08.02.2021 10:20 Відповісти
Це він "чистий" в справі виведення в офшори 41 мільйона долярів з "Приватбанку", минулорічного відпочинку в Омані та незрозумілилим поверненню з нього ? Про негативні дії його зе-команди мовчатиму.
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08.02.2021 10:23 Відповісти
СУД ЗАБОРОНИВ ВІДПОВІДАТИ ЗА КАПОСТІ, ЗНАЧИТЬ СУД ДОЗВОЛИВ СУДЯМ РОБИТИ КАПОСТІ , ЦІКАВО.
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08.02.2021 10:12 Відповісти
Будете сидеть с Тупицким на пару.
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08.02.2021 09:51 Відповісти
Пристрелить падлу,а суд этот прикрыть,слишком дорогой он для Украины.
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08.02.2021 09:52 Відповісти
Вы абсолютно правы. Готов скинуться на дробовик, чтобы уже наверняка....
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08.02.2021 10:10 Відповісти
Ждём продолжения.... как, как его будут достовлять..... Затариваемся попкорном. Глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе "незаконным" и "странным" - Цензор.НЕТ 1263
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08.02.2021 09:52 Відповісти
Коли нарешті присплять цього клятого вовка? Він дійсно загрожує безпеці країні,і давно повинен гріти нари. Глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе "незаконным" и "странным" - Цензор.НЕТ 8450
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08.02.2021 09:53 Відповісти
включил 112 там в студии у всех морды черным скотчем перевязаны ...вангую что это ненадолго и их могут включить ..кстати 112 zik newsone не при Зеленском зародились ,(зародившийся мол в вашей квартире ,праффесор)
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08.02.2021 09:53 Відповісти
Желательно, чтобы шеи веревками перевязали.
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08.02.2021 09:58 Відповісти
Причем у свинособак из 112, которые за свободу слова, отключены коменты. Судья Вовк называет НАБУ "посіпаками", а решение ВАКС незаконным - Цензор.НЕТ 8237
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08.02.2021 10:06 Відповісти
А ви поставили сьогодні скаргу говноканалу на ютубі?
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08.02.2021 10:09 Відповісти
пішов ставити .
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08.02.2021 10:16 Відповісти
Странно, что "волки" незаконно ещё бегают на свободе, пора б на "псарню до псаря".
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08.02.2021 09:56 Відповісти
С таких судей надо шкуру живьем снимать!!
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08.02.2021 09:59 Відповісти
А не простіше ту гниду просто пристрелити?
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08.02.2021 10:00 Відповісти
Вы абсолютно правы. Готов скинуться на дробовик, чтобы уже наверняка....
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08.02.2021 10:12 Відповісти
Вовк сказав, Вовк назвав, Вовк сходив в туалет...
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08.02.2021 10:01 Відповісти
особливо неприємно , що сходив він на закони України і на обличчя Президента України , як гаранта дотримання законодавства ... Хоч яким би Президент не був пасивним і слабохарактерним , мусить розмотлошити того вовка вщент .
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08.02.2021 10:14 Відповісти
Повестка пришла без денег в конверте ! Вовк признает только бабло в конверте а не повестки !
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08.02.2021 10:05 Відповісти
вООБЩЕ МОЛОДЕЦ! Показывает быдлу что всякие Законы это для быдла, оно небожитель в Украине.
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08.02.2021 10:05 Відповісти
Вовк водить по губам всій судовій системі України.
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08.02.2021 10:07 Відповісти
і всім тим , хто законів дотримується ...
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08.02.2021 10:15 Відповісти
Не хочет Вовк сидеть, значит будет лежать .... В могиле.... Автокатастрофа, и нет проблемы с кормёжкой заключённого Вовка...
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08.02.2021 10:15 Відповісти
погрожуєш судді ?
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08.02.2021 10:30 Відповісти
Ни в коем случае.... Разве такое возможно? Я, просто, смотрю в хрустальный шар и вижу разные варианты развития ситуации....Как альтернатива тюремному сроку, выпадает только траурные речи за поминальным столом....Ничего не могу поделать - не от меня зависит... Хотите и Вам погадаю? Сообщите пожалуйста номер Вашей кредитки и пароль...
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08.02.2021 11:25 Відповісти
Судья Вовк называет НАБУ "посіпаками", всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме…
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08.02.2021 10:28 Відповісти
...Суддя Вовк називає НАБУ посіпаками, а рішення ВАКС - незаконним - Цензор.НЕТ 4554...
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08.02.2021 10:29 Відповісти
Мордой в землю и притащить в сизо,никаких залогов,они совсем ох..ели вАлки пАзорные,в сизо в пресс-хату по полной,хватит с ними церемониться.
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08.02.2021 10:52 Відповісти
Здається , у США , коли мафія вийшла з під контролю , дядька Гувер призначив здібних людей та почистив це лайно без судової тяганини , бо демократія не для вбивць і неплатників податків ... досі тиша ... деколи перевіряють , чи працює єлектричний стілець ... у китаї теж дуже гуманно - ширка з отрутою ...
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08.02.2021 11:25 Відповісти
Вовк і поводить себе як вовкулака...
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08.02.2021 11:44 Відповісти
паша! ну учуди что ни будь
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08.02.2021 11:49 Відповісти
 
 