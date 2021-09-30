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комендантский час (162) оккупация (9975) Донбасс (26950)

Оккупанты возвращают комендантский час в ОРДЛО

Оккупанты возвращают комендантский час в ОРДЛО

В оккупированных районах Луганской области с 1 октября возобновится действие режима комендантского часа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Ранее террористы "ЛНР" приостановили с августа комендантский час на месяц.

Теперь нарушение требований режима комендантского часа, который действует с 11 часов вечера до 4 утра, на один час и более карается "административной ответственностью", введенной "ЛНР". Если человек при этом находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут и более.

Сегодня, 30 сентября, отмена комендантского часа по выходным дням заканчивается и на территории оккупированных районов Донецкой области.

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Топ комментарии
+7
наконец-то!.. заждались уже!.. а то бездуховность по ночам шатается..
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30.09.2021 16:55
+6
Кроме режима комендантского часа им нужно еще ввести талоны на мыло, соль и крупы
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30.09.2021 17:15
+5
З чим "свабодний дамбасс" і паздравляєм
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30.09.2021 17:35
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Тоесь если бухой, то можно полчаса ещё гулять? А мне нравицца
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30.09.2021 16:49 Ответить
А нет, трезвому на час. Больше не нравицца
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30.09.2021 16:50 Ответить
Це підготовка нападу на Україну, потрібно вводити Воєнний стан і проводити мобілізацію.
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30.09.2021 16:50 Ответить
А у тебя ЛИЧНО есть мобилизационное предписание?
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30.09.2021 17:09 Ответить
Правильно, погуляли на "выборах", где Шойгу и Лавров были лидерами списка, а потом чудесным образом не взяли мандаты, и хорош, снова в стойло. "Русский мир" он такой
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30.09.2021 16:50 Ответить
наконец-то!.. заждались уже!.. а то бездуховность по ночам шатается..
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30.09.2021 16:55 Ответить
Кроме режима комендантского часа им нужно еще ввести талоны на мыло, соль и крупы
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30.09.2021 17:15 Ответить
З чим "свабодний дамбасс" і паздравляєм
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30.09.2021 17:35 Ответить
Давно пора !
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30.09.2021 17:59 Ответить
Зря отменяли на месяц
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30.09.2021 18:43 Ответить
комендантська година була і до 1 жовтня. Саме у Кіровську.
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30.09.2021 18:49 Ответить
 
 