Окупанти повертають комендантську годину в ОРДЛО
В окупованих районах Луганської області з 1 жовтня відновиться дія режиму комендантської години.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".
Раніше терористи "ЛНР" призупинили з серпня комендантську годину на місяць.
Тепер порушення вимог режиму комендантської години, яка діє з 11 години вечора до 4 ранку, на одну годину і більше карається "адміністративною відповідальністю", введеною "ЛНР". Якщо людина при цьому перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, відповідальність настає при порушенні режиму комендантської години на 30 хвилин і більше.
Сьогодні, 30 вересня, скасування комендантської години у вихідні дні закінчується і на території окупованих районів Донецької області.
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