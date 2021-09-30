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Окупанти повертають комендантську годину в ОРДЛО

Окупанти повертають комендантську годину в ОРДЛО

В окупованих районах Луганської області з 1 жовтня відновиться дія режиму комендантської години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

Раніше терористи "ЛНР" призупинили з серпня комендантську годину на місяць.

Тепер порушення вимог режиму комендантської години, яка діє з 11 години вечора до 4 ранку, на одну годину і більше карається "адміністративною відповідальністю", введеною "ЛНР". Якщо людина при цьому перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, відповідальність настає при порушенні режиму комендантської години на 30 хвилин і більше.

Сьогодні, 30 вересня, скасування комендантської години у вихідні дні закінчується і на території окупованих районів Донецької області.

Читайте також: На окупованій частині Луганщини у зв'язку з російськими виборами скасовують комендантську годину, - правозахисники
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Топ коментарі
+7
наконец-то!.. заждались уже!.. а то бездуховность по ночам шатается..
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30.09.2021 16:55
+6
Кроме режима комендантского часа им нужно еще ввести талоны на мыло, соль и крупы
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30.09.2021 17:15
+5
З чим "свабодний дамбасс" і паздравляєм
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30.09.2021 17:35
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Тоесь если бухой, то можно полчаса ещё гулять? А мне нравицца
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30.09.2021 16:49 Відповісти
А нет, трезвому на час. Больше не нравицца
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30.09.2021 16:50 Відповісти
Це підготовка нападу на Україну, потрібно вводити Воєнний стан і проводити мобілізацію.
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30.09.2021 16:50 Відповісти
А у тебя ЛИЧНО есть мобилизационное предписание?
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30.09.2021 17:09 Відповісти
Правильно, погуляли на "выборах", где Шойгу и Лавров были лидерами списка, а потом чудесным образом не взяли мандаты, и хорош, снова в стойло. "Русский мир" он такой
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30.09.2021 16:50 Відповісти
наконец-то!.. заждались уже!.. а то бездуховность по ночам шатается..
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30.09.2021 16:55 Відповісти
Кроме режима комендантского часа им нужно еще ввести талоны на мыло, соль и крупы
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30.09.2021 17:15 Відповісти
З чим "свабодний дамбасс" і паздравляєм
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30.09.2021 17:35 Відповісти
Давно пора !
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30.09.2021 17:59 Відповісти
Зря отменяли на месяц
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30.09.2021 18:43 Відповісти
комендантська година була і до 1 жовтня. Саме у Кіровську.
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30.09.2021 18:49 Відповісти
 
 