ЛГБТ, феминизм и чайлдфри в России предлагают приравнять к экстремизму
В комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре предложили признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри экстремистскими движениями.
С таким предложением на координационном заседании Родительской палаты выступил глава комиссии Андрей Цыганов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".
"Нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали: всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри (поклонники образов антропоморфных животных с чертами человека), чайлдфри признавать хотя бы экстремизмом", – заявил Цыганов.
Он считает, что это "поможет защитить детей и подростков от влияния деструктивного контента" в интернете.
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як просто вирахувати довбоjoба в 2021-му році за одною фразою
опускайте занавес, оставьте только дыры для труб, иначе кацапо-орда, вернее кремлядь, не прокормится.
пояс КНДР-Китай-его сателлит паРаша оформился окончательно...
Белоруссию считать будем? или сейчас это уже округ паРаши?
Так что Вы ошиблись с авторитетным источником.
А то что Вы агрессивно хотите забить палками тех, кто не похож на Вас, то попробуйте съездить в ночной Гарлем, там Вам быстро объяснят кто Вы такой и на каком кочане Вам место.
Все относительно.
Наелись бурятского хайтека и чукотского гламура ...