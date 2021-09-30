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ЛГБТ, феминизм и чайлдфри в России предлагают приравнять к экстремизму

ЛГБТ, феминизм и чайлдфри в России предлагают приравнять к экстремизму

В комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре предложили признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри экстремистскими движениями.

С таким предложением на координационном заседании Родительской палаты выступил глава комиссии Андрей Цыганов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

"Нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали: всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри (поклонники образов антропоморфных животных с чертами человека), чайлдфри признавать хотя бы экстремизмом", – заявил Цыганов.

Он считает, что это "поможет защитить детей и подростков от влияния деструктивного контента" в интернете.

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Топ комментарии
+11
Ну а почему нет? Посмотрели на выборы в госдуру, увидели амёбную реакцию населения и убедились окончательно : с этим стадом баранов можно вытворять всё, что душе угодно. ТЕРПИТЕ ДАЛЬШЕ
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30.09.2021 17:04
+6
Методы нацистов.
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30.09.2021 17:01
+5
В чем то кацапы правы...за пропаганду дегенерации должна быть уголовная ответственность
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30.09.2021 18:01
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Методы нацистов.
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30.09.2021 17:01 Ответить
Росію можна зрозуміти...При найбільших у світі життєвих просторах мізерний приріст населення йде за рахунок не слов"янських народів...І нам би в цьому теж не завадило мати б свою,не ************ позицію...Фемінізм та свідому бездітність можна і залишити,це забавки людей,до яких доля повернулась задом...Як тільки доля повернеться лицем вони тут же забудуть що феміністки і не ******* дітей...А от лесбійство та гомосексуалізм це хвороба,причому не людей окремих,а суспільства,людства...Людство думає,що хворіє на перенаселеність,от і приймає такі ліки як заохочення ЛГБТ,можливо,і теперішня вакцинація з тієїж опери...Помилка,природа сама в свій час відрегулює...
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30.09.2021 17:22 Ответить
Зачем много людей ? И так ноге уже ступить некуда.
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30.09.2021 17:28 Ответить
"можливо,і теперішня вакцинація з тієїж опери"

як просто вирахувати довбоjoба в 2021-му році за одною фразою
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30.09.2021 17:45 Ответить
Якби не "можливо,і теперішня вакцинація з тієїж опери..." - поставив би вподобайку.
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30.09.2021 18:06 Ответить
Ты дремучий ватный коллаборант рашистский ,несешь дичь пригожинскую ************ ,пшло вон отсюда животное
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30.09.2021 18:55 Ответить
Ну а почему нет? Посмотрели на выборы в госдуру, увидели амёбную реакцию населения и убедились окончательно : с этим стадом баранов можно вытворять всё, что душе угодно. ТЕРПИТЕ ДАЛЬШЕ
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30.09.2021 17:04 Ответить
Так кацапское стадо как раз всегда поддерживает подобные фашистские инициативы радостным и одобрительным хрюканьем. Это скорей похоже на очередную брошеную быдлу кость, чтобы сидело на бутылках ровно и не ерзало, а царь с боярами продолжали без суеты деньги делать.
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30.09.2021 18:33 Ответить
Засрали все языки англицизмом. Я сразу и не понял, что такое чайлдфри.
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30.09.2021 17:05 Ответить
а чем еще? сколько в украинском словаре латинских и греческих слов и сколлько непосредственно славянских?
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30.09.2021 18:00 Ответить
Надо больше кацапизмов употреблять :чаво , епта, пнх...
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30.09.2021 18:59 Ответить
Смотрю на "лица" мусоров.... И только один вопрос: а где они такое количество биомусора находят, чтобы штат заполнить????????
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30.09.2021 17:08 Ответить
террористы
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30.09.2021 17:12 Ответить
Их теперь надо очень бояться.Они в основном стоят перед Макдональсами и магазинами "Детского мира".
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30.09.2021 18:42 Ответить
макдональтсами.
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30.09.2021 18:44 Ответить
Макдональдсами
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01.10.2021 07:42 Ответить
мировой прогресс и уважение к разным людям теперь подрывают основы тоталитарных режимов. рф - не исключение
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30.09.2021 17:12 Ответить
Со Штирлицом хоть все в порядке чы тоже тово?
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30.09.2021 17:55 Ответить
со штырлыцем было все значительно хуже, он был краснозадым и краснопузым комунякой
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30.09.2021 19:02 Ответить
Про Зорге - чушь собачья... Про 300 партнёров - это в клинику.
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30.09.2021 20:12 Ответить
Сиське запретить!
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30.09.2021 17:27 Ответить
Давайте признаем парашу страной экстремистом? Лицемеры вшивые.
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30.09.2021 17:27 Ответить
Смешно.
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30.09.2021 17:31 Ответить
То есть всё,что не подразумевает детей для кацапни экстремизм. Ну конечно. Скоро москвабад станет реально мусульманским. А свинорусов на бутылку. Отсюда и маниакальное желание затянуть украинцев в своё ярмо в качестве славянской крови. А хрен вам на блюде,паршивая мокшлядь.
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30.09.2021 17:46 Ответить
азиопская паРаша совсем одичала.

 опускайте занавес, оставьте только дыры для труб, иначе кацапо-орда, вернее кремлядь, не прокормится.

пояс КНДР-Китай-его сателлит паРаша оформился окончательно...

Белоруссию считать будем? или сейчас это уже округ паРаши?
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30.09.2021 17:59 Ответить
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30.09.2021 18:02 Ответить
Слева-антиприческа к такому лицу!
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30.09.2021 18:20 Ответить
В чем то кацапы правы...за пропаганду дегенерации должна быть уголовная ответственность
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30.09.2021 18:01 Ответить
*в чем то правы* ,рашисты и есть деграданты,подонки и убийцы
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30.09.2021 19:11 Ответить
Ти и есть результат такой пропаганды.
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01.10.2021 07:59 Ответить
Это как раз ты результат вот этой пропаганды
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01.10.2021 08:44 Ответить
дивись не обiсцись вiд страху. нехай це буде найбiльшим потрясiнням у твому життi.))
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03.10.2021 00:43 Ответить
низкосортный фотошоп
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03.10.2021 07:04 Ответить
Є така вищезгадана спільнота "чайлдфрі" - реальні фашисти з людоненавистною ідеалогією. Досліджував їх діяльність до війни. Шкода, скріни не збереглися....
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30.09.2021 18:04 Ответить
Хоть что-то хорошее в рахе случается.
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30.09.2021 18:12 Ответить
Скоро в рашке: "Церковь, дети, кухня - вот место всех порядочных баб. И паранджу на морду, чтоб не отсвечивали. "Голубых" к стенке и расстрелять, "розовых" приковать к койкам. Пусть обслуживают военный контингент и рожают пушечное мясо". Программа-минимум
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30.09.2021 18:22 Ответить
Як каже мій товариш, люто плюсую. Збоченцям не місце в публічному просторі. Біблія назива це мерзотою. Свобода це не вседозволеність та непотребство
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30.09.2021 20:40 Ответить
Библию писали люди и вложили туда своё видение. Если бы составителям библии не нравились огурцы то они были бы сегодня под запретом. И в библии есть много "мерзотных" деяний, которые современные люди осуждают.
Так что Вы ошиблись с авторитетным источником.
А то что Вы агрессивно хотите забить палками тех, кто не похож на Вас, то попробуйте съездить в ночной Гарлем, там Вам быстро объяснят кто Вы такой и на каком кочане Вам место.
Все относительно.
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01.10.2021 07:49 Ответить
Як каже мій товариш, краще б заборонили горілку та тютюн на всій території країни. А хто кому куда і що сує то їх особисті переживання, тим більше мати чи не мати дітей це їх особистий вибір. А вже ті хто звірячі костюми на себе натягує то точно не збоченці, екстремісти, терористи та інші -істи.
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01.10.2021 07:57 Ответить
Прям круть. Тепер ЛГБТ, радикальні феміністки та чайлд фрі НАРЕШТІ в одному човні з Правим сектором, Нацкорпусом та С14, просто якесь примирення нації Хоча, націоналісти ніколи не переслідували цих скоро вже "партнерів", але завжди були непримиренними борцями з пропагандою цих речей серед неповнолітніх. Невже, на наступному гей-параді з обох боків пролунає "Путін - х..ло"?
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30.09.2021 20:55 Ответить
Первая здравая инициатива на мордоре.
Наелись бурятского хайтека и чукотского гламура ...
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30.09.2021 23:18 Ответить
 
 