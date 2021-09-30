ЛГБТ, феминизм и чайлдфри в России предлагают приравнять к экстремизму

В комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре предложили признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри экстремистскими движениями.

С таким предложением на координационном заседании Родительской палаты выступил глава комиссии Андрей Цыганов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

"Нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали: всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри (поклонники образов антропоморфных животных с чертами человека), чайлдфри признавать хотя бы экстремизмом", – заявил Цыганов.

Он считает, что это "поможет защитить детей и подростков от влияния деструктивного контента" в интернете.

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