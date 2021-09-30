ЛГБТ, фемінізм і чайлдфрі в Росії пропонують прирівняти до екстремізму
У комісії із захисту дітей від деструктивного контенту при Роскомнагляді запропонували визнати ЛГБТ, радикальний фемінізм і чайлдфрі екстремістськими рухами.
З такою пропозицією на координаційній засіданні Батьківської палати виступив голова комісії Андрій Циганов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".
"Нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали: всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри (поклонники образов антропоморфных животных с чертами человека), чайлдфри признавать хотя бы экстремизмом", - заявив Циганов.
Він вважає, що це "допоможе захистити дітей і підлітків від впливу деструктивного контенту" в інтернеті.
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як просто вирахувати довбоjoба в 2021-му році за одною фразою
опускайте занавес, оставьте только дыры для труб, иначе кацапо-орда, вернее кремлядь, не прокормится.
пояс КНДР-Китай-его сателлит паРаша оформился окончательно...
Белоруссию считать будем? или сейчас это уже округ паРаши?
Так что Вы ошиблись с авторитетным источником.
А то что Вы агрессивно хотите забить палками тех, кто не похож на Вас, то попробуйте съездить в ночной Гарлем, там Вам быстро объяснят кто Вы такой и на каком кочане Вам место.
Все относительно.
Наелись бурятского хайтека и чукотского гламура ...