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ВР (27371) отставка (3144) Разумков Дмитрий (1520) Стефанчук Руслан (637)

Стефанчук не скрывает, что хочет быть спикером ВР, - Разумков

Стефанчук не скрывает, что хочет быть спикером ВР, - Разумков

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук хочет занять место спикера ВР.

Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков на брифинге после окончания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конфликта у меня с ним не было. Руслан Алексеевич (Стефанчук. - Ред.) хотел занимать эту должность, даже когда я находился на самоизоляции. Он не очень это скрывал, он письма писал с просьбой объяснить, почему не он исполняет обязанности. К счастью для меня и для огорчения для некоторых моих коллег, состояние здоровья точно позволяло выполнять функции председателя Верховной Рады, - сказал он.

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

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Топ комментарии
+25
Яка бридка пика...
Фу фу
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30.09.2021 17:35
+20
Логичная деградация "Слуг":
Лучшие из Худших уходят.
А на их место приходят наиХудшие из Худших.
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30.09.2021 17:38
+19
***, на какой помойке нашли эту жирную и безобразную свинью стефанчука?!!
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30.09.2021 17:39
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Яка бридка пика...
Фу фу
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30.09.2021 17:35 Ответить
Людоед из японского мультика "Кот в сапогах"
колоритный персонаж моего детства
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30.09.2021 17:37 Ответить
Лицо, не обезображенное интеллектом.

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30.09.2021 17:43 Ответить
нейросеть?
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30.09.2021 19:13 Ответить
Дмитро Гапчинський
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30.09.2021 23:00 Ответить
А потом возьмете и замуж выйдите за него )) Вот смеху будет ))
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30.09.2021 17:40 Ответить
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30.09.2021 18:36 Ответить
Пика потворна) може хоч людина хороша...)))))))))
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30.09.2021 20:23 Ответить
То не пика, то нижня частина тіла.
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30.09.2021 20:50 Ответить
А зачем Весельчак-У отрастил бороду и усы????????????
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30.09.2021 17:37 Ответить
Логичная деградация "Слуг":
Лучшие из Худших уходят.
А на их место приходят наиХудшие из Худших.
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30.09.2021 17:38 Ответить
Свинья народа…
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30.09.2021 17:38 Ответить
продемонстрировал абсолютно свинский стиль ведения заседания ВР
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30.09.2021 17:38 Ответить
Внешний вид полностью соответствует содержимому.
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30.09.2021 17:44 Ответить
***, на какой помойке нашли эту жирную и безобразную свинью стефанчука?!!
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30.09.2021 17:39 Ответить
на хууповій помийці
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30.09.2021 17:44 Ответить
тише тише ... ему еще с женой спать...
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30.09.2021 17:45 Ответить
Вы не видели еще фото морды лица его младшего брата, так же нардепа от СН. там рожа в два раза жирнее.
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30.09.2021 21:56 Ответить
Да!!! Фотка, конечно- Ударная! За что нам всем Вот Такое? Никто не знает? Вот и я не догадываюсь...
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30.09.2021 17:39 Ответить
Ну як може бути спікером ВР Украіни , таке відверте і бридке мурло ,
+ тупий , як сибірський валянок ?😆
За що нам , українцям , таке горе ?
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30.09.2021 17:40 Ответить
Если этот боров станет спикером, то круговорот дерьма во власти примет абсолютно законченный вид. Ну разве что Колю оболоньского поставить генпрокурором.
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30.09.2021 17:40 Ответить
А попом он не хотел бы ? )
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30.09.2021 17:41 Ответить
Зовнішні дані відповідають цьому сану.
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30.09.2021 20:52 Ответить
не бзди, Разумков, в Рінаха бабла вистачить на всіх вас, і на смішка-грндона, і пітара-ляжку, і на богю-колеса. Де троє, там і четвертий буде не зайвим.
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30.09.2021 17:43 Ответить
Отрицательная обратная связь

в коррумпированно-популистской системе выживают, зарабатывают больше, растут в карьере, не умные и честные, а ТУПЫЕ и ПРОДАЖНЫЕ ЛИЗОБЛЮДЫ.
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30.09.2021 17:46 Ответить
Малороси будуть мати голову ВР, який буде найвідповіднішою мордою ліца, на яку вони заслуговують.
Малороси, братки Стефанчуки - це ви.
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30.09.2021 17:47 Ответить
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30.09.2021 18:00 Ответить
Для меня это называется открытый конфликт прямой глаза в глаза.
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30.09.2021 18:03 Ответить
Це якась ганьба...
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30.09.2021 18:07 Ответить
ну кто бы сомневался! конечно, спит и видит. и таки его посадит улюблённый ЗЕпрезидент в омриянное кресло. только вот куда потом посадят всю эту обнаглевшую до беспредела шайту? во сне не видит?
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30.09.2021 18:20 Ответить
А стефанчук это тот который укГаинец и из-за габаритов сидит на трех стульях?????
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30.09.2021 18:24 Ответить
підсидів свинорил разумкова?
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30.09.2021 18:29 Ответить
Свиня ніколи не буде стидатися того, що вона свиня.
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30.09.2021 18:31 Ответить
О Небо!
За що таке Україні?
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30.09.2021 18:38 Ответить
У этого пастуха будет послушное стадо.Не сравнить с бывшими.Чего стоит Прокурор Луценко и спикер Пагубий!!.Семейный бизнес,женщины 111 тысячелетия!!.Это Вам не папенькин сынок.
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30.09.2021 18:59 Ответить
А кто это,по моему жертва инцеста юдеев,наглая жидовская харя,арендовавшая у тёщи квартиру за бюджетные деньги.
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30.09.2021 19:11 Ответить
Стефанчук убил своего брата. (С)
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30.09.2021 19:18 Ответить
И съел.)))
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30.09.2021 19:25 Ответить
И косточек не оставил, вона, какая пузяра, а рожа...- в окно не выглядывай, а то собаки на него три дня гавкать будут!
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30.09.2021 20:52 Ответить
при этом брат в полтора раза толще Стефанчука - значит не доел
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30.09.2021 22:12 Ответить
Стефанчуку нужна пластическая операция....
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30.09.2021 19:19 Ответить
Раскол среди олигархов, который проявляет себя конфликтом/скандалом среди их марионеток у ВР - что-то опять при дерибане Украины не поделили....
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30.09.2021 20:19 Ответить
Не знаю чому,але пика Стефанчука мені нагадує морду гамадрила.
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30.09.2021 20:50 Ответить
Звичайне обличчя нинішньої влади.
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30.09.2021 20:54 Ответить
Щоб викликати ще більшу ригачку від влади,просто тнеобхідно посадити оцього ЗЕсвинарчука на центральне місце цирку СН під куполом ВР. Це ж воно буде блєять на каналах БЄні. Пінчука... ну шо за прелєсть оці ЗЕнедоумки!
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30.09.2021 21:15 Ответить
превратились в ферму "каждой твари по паре"...
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30.09.2021 21:48 Ответить
жирному хряку мало корита?
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30.09.2021 21:55 Ответить
Арахамія, Стефанчук і між ними Зеленський, як обличчя сьогоднішньої України.
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30.09.2021 22:59 Ответить
 
 