Стефанчук не скрывает, что хочет быть спикером ВР, - Разумков
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук хочет занять место спикера ВР.
Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков на брифинге после окончания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конфликта у меня с ним не было. Руслан Алексеевич (Стефанчук. - Ред.) хотел занимать эту должность, даже когда я находился на самоизоляции. Он не очень это скрывал, он письма писал с просьбой объяснить, почему не он исполняет обязанности. К счастью для меня и для огорчения для некоторых моих коллег, состояние здоровья точно позволяло выполнять функции председателя Верховной Рады, - сказал он.
Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
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Фу фу
колоритный персонаж моего детства
Лучшие из Худших уходят.
А на их место приходят наиХудшие из Худших.
+ тупий , як сибірський валянок ?😆
За що нам , українцям , таке горе ?
в коррумпированно-популистской системе выживают, зарабатывают больше, растут в карьере, не умные и честные, а ТУПЫЕ и ПРОДАЖНЫЕ ЛИЗОБЛЮДЫ.
Малороси, братки Стефанчуки - це ви.
За що таке Україні?