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ВР (14812) відставка (1454) Разумков Дмитро (1526) Стефанчук Руслан (739)

Стефанчук не приховує, що хоче бути спікером ВР, - Разумков

Стефанчук не приховує, що хоче бути спікером ВР, - Разумков

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук хоче зайняти місце спікера ВР.

Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков на брифінгу після закінчення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікту у мене з ним не було. Руслан Олексійович (Стефанчук. - Ред.) хотів обіймати цю посаду навіть коли я перебував на самоізоляції. Він не дуже це приховував, він написав листи з проханням пояснити, чому не він виконує обов'язки. До щастя для мене і для засмучення для деяких моїх колег, стан здоров'я точно дозволяв виконувати функції голови Верховної Ради", - сказав він.

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія зробив запит у Раді на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписні листи про відкликання спікера вже в Апараті ВР, - речниця Разумкова Туній
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Топ коментарі
+25
Яка бридка пика...
Фу фу
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30.09.2021 17:35
+20
Логичная деградация "Слуг":
Лучшие из Худших уходят.
А на их место приходят наиХудшие из Худших.
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30.09.2021 17:38
+19
***, на какой помойке нашли эту жирную и безобразную свинью стефанчука?!!
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30.09.2021 17:39
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Яка бридка пика...
Фу фу
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30.09.2021 17:35 Відповісти
Людоед из японского мультика "Кот в сапогах"
колоритный персонаж моего детства
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30.09.2021 17:37 Відповісти
Лицо, не обезображенное интеллектом.

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30.09.2021 17:43 Відповісти
нейросеть?
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30.09.2021 19:13 Відповісти
Дмитро Гапчинський
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30.09.2021 23:00 Відповісти
А потом возьмете и замуж выйдите за него )) Вот смеху будет ))
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30.09.2021 17:40 Відповісти
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30.09.2021 18:36 Відповісти
Пика потворна) може хоч людина хороша...)))))))))
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30.09.2021 20:23 Відповісти
То не пика, то нижня частина тіла.
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30.09.2021 20:50 Відповісти
А зачем Весельчак-У отрастил бороду и усы????????????
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30.09.2021 17:37 Відповісти
Логичная деградация "Слуг":
Лучшие из Худших уходят.
А на их место приходят наиХудшие из Худших.
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30.09.2021 17:38 Відповісти
Свинья народа…
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30.09.2021 17:38 Відповісти
продемонстрировал абсолютно свинский стиль ведения заседания ВР
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30.09.2021 17:38 Відповісти
Внешний вид полностью соответствует содержимому.
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30.09.2021 17:44 Відповісти
***, на какой помойке нашли эту жирную и безобразную свинью стефанчука?!!
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30.09.2021 17:39 Відповісти
на хууповій помийці
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30.09.2021 17:44 Відповісти
тише тише ... ему еще с женой спать...
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30.09.2021 17:45 Відповісти
Вы не видели еще фото морды лица его младшего брата, так же нардепа от СН. там рожа в два раза жирнее.
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30.09.2021 21:56 Відповісти
Да!!! Фотка, конечно- Ударная! За что нам всем Вот Такое? Никто не знает? Вот и я не догадываюсь...
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30.09.2021 17:39 Відповісти
Ну як може бути спікером ВР Украіни , таке відверте і бридке мурло ,
+ тупий , як сибірський валянок ?😆
За що нам , українцям , таке горе ?
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30.09.2021 17:40 Відповісти
Если этот боров станет спикером, то круговорот дерьма во власти примет абсолютно законченный вид. Ну разве что Колю оболоньского поставить генпрокурором.
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30.09.2021 17:40 Відповісти
А попом он не хотел бы ? )
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30.09.2021 17:41 Відповісти
Зовнішні дані відповідають цьому сану.
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30.09.2021 20:52 Відповісти
не бзди, Разумков, в Рінаха бабла вистачить на всіх вас, і на смішка-грндона, і пітара-ляжку, і на богю-колеса. Де троє, там і четвертий буде не зайвим.
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30.09.2021 17:43 Відповісти
Отрицательная обратная связь

в коррумпированно-популистской системе выживают, зарабатывают больше, растут в карьере, не умные и честные, а ТУПЫЕ и ПРОДАЖНЫЕ ЛИЗОБЛЮДЫ.
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30.09.2021 17:46 Відповісти
Малороси будуть мати голову ВР, який буде найвідповіднішою мордою ліца, на яку вони заслуговують.
Малороси, братки Стефанчуки - це ви.
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30.09.2021 17:47 Відповісти
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30.09.2021 18:00 Відповісти
Для меня это называется открытый конфликт прямой глаза в глаза.
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30.09.2021 18:03 Відповісти
Це якась ганьба...
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30.09.2021 18:07 Відповісти
ну кто бы сомневался! конечно, спит и видит. и таки его посадит улюблённый ЗЕпрезидент в омриянное кресло. только вот куда потом посадят всю эту обнаглевшую до беспредела шайту? во сне не видит?
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30.09.2021 18:20 Відповісти
А стефанчук это тот который укГаинец и из-за габаритов сидит на трех стульях?????
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30.09.2021 18:24 Відповісти
підсидів свинорил разумкова?
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30.09.2021 18:29 Відповісти
Свиня ніколи не буде стидатися того, що вона свиня.
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30.09.2021 18:31 Відповісти
О Небо!
За що таке Україні?
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30.09.2021 18:38 Відповісти
У этого пастуха будет послушное стадо.Не сравнить с бывшими.Чего стоит Прокурор Луценко и спикер Пагубий!!.Семейный бизнес,женщины 111 тысячелетия!!.Это Вам не папенькин сынок.
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30.09.2021 18:59 Відповісти
А кто это,по моему жертва инцеста юдеев,наглая жидовская харя,арендовавшая у тёщи квартиру за бюджетные деньги.
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30.09.2021 19:11 Відповісти
Стефанчук убил своего брата. (С)
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30.09.2021 19:18 Відповісти
И съел.)))
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30.09.2021 19:25 Відповісти
И косточек не оставил, вона, какая пузяра, а рожа...- в окно не выглядывай, а то собаки на него три дня гавкать будут!
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30.09.2021 20:52 Відповісти
при этом брат в полтора раза толще Стефанчука - значит не доел
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30.09.2021 22:12 Відповісти
Стефанчуку нужна пластическая операция....
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30.09.2021 19:19 Відповісти
Раскол среди олигархов, который проявляет себя конфликтом/скандалом среди их марионеток у ВР - что-то опять при дерибане Украины не поделили....
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30.09.2021 20:19 Відповісти
Не знаю чому,але пика Стефанчука мені нагадує морду гамадрила.
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30.09.2021 20:50 Відповісти
Звичайне обличчя нинішньої влади.
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30.09.2021 20:54 Відповісти
Щоб викликати ще більшу ригачку від влади,просто тнеобхідно посадити оцього ЗЕсвинарчука на центральне місце цирку СН під куполом ВР. Це ж воно буде блєять на каналах БЄні. Пінчука... ну шо за прелєсть оці ЗЕнедоумки!
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30.09.2021 21:15 Відповісти
превратились в ферму "каждой твари по паре"...
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30.09.2021 21:48 Відповісти
жирному хряку мало корита?
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30.09.2021 21:55 Відповісти
Арахамія, Стефанчук і між ними Зеленський, як обличчя сьогоднішньої України.
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30.09.2021 22:59 Відповісти
 
 