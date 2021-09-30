Стефанчук не приховує, що хоче бути спікером ВР, - Разумков
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук хоче зайняти місце спікера ВР.
Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков на брифінгу після закінчення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Конфлікту у мене з ним не було. Руслан Олексійович (Стефанчук. - Ред.) хотів обіймати цю посаду навіть коли я перебував на самоізоляції. Він не дуже це приховував, він написав листи з проханням пояснити, чому не він виконує обов'язки. До щастя для мене і для засмучення для деяких моїх колег, стан здоров'я точно дозволяв виконувати функції голови Верховної Ради", - сказав він.
Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія зробив запит у Раді на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.
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Фу фу
колоритный персонаж моего детства
Лучшие из Худших уходят.
А на их место приходят наиХудшие из Худших.
+ тупий , як сибірський валянок ?😆
За що нам , українцям , таке горе ?
в коррумпированно-популистской системе выживают, зарабатывают больше, растут в карьере, не умные и честные, а ТУПЫЕ и ПРОДАЖНЫЕ ЛИЗОБЛЮДЫ.
Малороси, братки Стефанчуки - це ви.
За що таке Україні?