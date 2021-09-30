2 443 72
Можем отменить карантин, если дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, - Ляшко
Великобритания и Дания отменили карантин, когда в странах вакцинировали более 70% взрослого населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.
"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, мы можем повторить положительные примеры Великобритании и Дании, которые при таких уровнях вакцинации отменили карантинные ограничения и их система здравоохранения спокойно справляется. У нас может быть такое же", - подчеркнул глава Минздрава.
По словам министра, на сегодняшний день в Украине более 90% госпитализированных с COVID-19 - это люди, которые не получили прививку от коронавируса.
Топ комментарии
+14 Странник Виртуальный d2c4d836
показать весь комментарий30.09.2021 18:03
+8 Странник Виртуальный d2c4d836
показать весь комментарий30.09.2021 18:29
+6 Странник Виртуальный d2c4d836
показать весь комментарий30.09.2021 18:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тестов никто не делает....похоже что всем интересен сам процесс...а не результат...
По словам министра, на сегодняшний день в Украине более 90% госпитализированных с COVID-19 - это люди, которые не получили прививку от коронавируса.
Человек, который дружит с арифметикой в состоянии посчитать, что по логике этого утверждения получается, что 10% получили прививку, но тем не менее заболели короной и угодили в больницу. А что тут еще подумать можно?
Висновок один - ця зараза циклічна, і від неї ніц не захистить, поки якийсь незаангажований фармаколог не придумає від неї ефективні ліки...
Спеціально для осіб, які готують інформацію для міністра.
Цифра 90% дуже мала і може свідчити про не ефективність вакцинації. Мені більше подобається цифра 98%.
На сьогодні щеплено 15%, а не щеплено 85% населення України. Тоді співвідношення 90% невакцинованих і 10% вакцинованих, які за словами міністра опинилися в лікарні, перетворюється в абсолютному вимірі у співвідношення 55% до 45% від загальної кількості населення відповідної категорії в України.
Хоча, якщо вірити виробникам вакцин, в найгіршому випадку- ефективність вакцин 80%, в Україні мало бути зараз співвідношення у лікарнях 3% вакциновані 97% невакциновані.
Якщо дурня примусити молитися богу, то він може собі лоба в процесі розбити.
А умерших? Вот сравнительные графики заболеваемости и смертности в вакцинированной Британии и НЕ вакцинированной Индонезии?
Ну и?И сколько из них умрёт?Все 90% или 10% от сопутствующих болезней?По логике нагнетаемой истерии эти не вакцинированные 90% вже не жильцы