Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова, - Никифоров
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал запуск процедуры отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе нардепов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".
Как отметил Никифоров, начало отставки Разумкова было инициативой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной рады", - сказал спикер главы государства.
Никифоров добавил, что Зеленский и спикер парламента Разумков имеют "нормальные отношения" и выполняют "каждый свою функцию".
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Навіть смішно таке чути.
За кого ця зелена пліснява вважає "розумний нарід"...???
Зедибіли зажигаїть по повній...
- Шапокляк родила что-то зелёное и с большими ушами. Правда, мы не виноваты
Кто бы мог подумать...
поэтому вот не надо нам вот это подкидывать, хотите как на Майдане?
- Шапокляк родила что-то зелёное и с большими ушами. Правда, мы к этому непричастны?