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Арахамия (984) Разумков Дмитрий (1520) Сергей Никифоров (152)

Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова, - Никифоров

Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова, - Никифоров

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал запуск процедуры отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе нардепов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

Как отметил Никифоров, начало отставки Разумкова было инициативой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной рады", - сказал спикер главы государства.

Никифоров добавил, что Зеленский и спикер парламента Разумков имеют "нормальные отношения" и выполняют "каждый свою функцию".

Также читайте: Арахамия подал второе обращение об отставке Разумкова – теперь от себя лично. ДОКУМЕНТ

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Топ комментарии
+58
сцарь хороший, бояре плохие... где-то мы уже это слышали
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30.09.2021 19:07
+40
Beard@Angrybeardman



А пам'ятаєте, як у 2019 все весело починалось.
Субсидії, ріст економіки, відкриті двері в Європу, все, що хвилювало - вибір євробляхи, куди поїхати відпочити, коли посадять Порошенка та ціна цибулі.
2,5 роки минуло - і як все перевернулось... Далі буде.

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30.09.2021 19:30
+39
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30.09.2021 19:57
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Гучніше всіх держи вора, кричить сама вор...
Навіть смішно таке чути.
За кого ця зелена пліснява вважає "розумний нарід"...???
Зедибіли зажигаїть по повній...
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30.09.2021 21:42 Ответить
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30.09.2021 21:43 Ответить
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30.09.2021 22:25 Ответить
Дрім тім! Блд
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30.09.2021 23:02 Ответить
і ми всі разом повірили
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30.09.2021 21:56 Ответить
Он бабадакал на сосне, он не знал
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30.09.2021 22:02 Ответить
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30.09.2021 22:04 Ответить
Прямо в точку. Спикера убирают, а презик ни сном, ни духом. Цирк!
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30.09.2021 22:33 Ответить
ЯК ОСТОЧОРТІЛО ЦЕ ЗЕЛЕНЕ БРЕХЛИВЕ ЦИНІЧНЕ Б.........
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30.09.2021 23:07 Ответить
Та Арахамія ніхто. Як можна так цинічно робити брехливі заяви. У нашого Зе усі манери росіян. Вони окупували Донбас і цинічно заявляють, шо їх там нет.
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30.09.2021 23:21 Ответить
НІКІФАРАФФ,пали ще,допоки пального не забракне...А ще не забувай про тренування язика на макс висування з писка. То важливо для твоєї швидкокуцої кар'єри....То ж шануйся,курwище!...
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01.10.2021 00:05 Ответить
Я не я и какашка не моя! А еще я вам ничего не должен!
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01.10.2021 02:42 Ответить
Брешут уже как завещал Геббельс
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01.10.2021 03:11 Ответить
Надо было еще язык высунуть и заржать
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01.10.2021 03:12 Ответить
...ну, ладно непричастен! А, "сводочки" с ковидного фронта аккурат перед отопительным сезоном уж очень "красиво и ладно" снарядики ложаться... ушики-то зелёные видно за версту: Украина вошла в десятку стран мира (!) по заболеванию. Во, какие АРТИСТЫ!!!
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01.10.2021 06:15 Ответить
вєрім-вєрім.
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01.10.2021 06:59 Ответить
Приходит как-то Чебурашка к Крокодилу Гене и говорит:
- Шапокляк родила что-то зелёное и с большими ушами. Правда, мы не виноваты
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01.10.2021 06:59 Ответить
Но под личный контроль взял процесс?
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01.10.2021 08:03 Ответить
Дык, понятное дело...
Кто бы мог подумать...
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01.10.2021 08:17 Ответить
А нах тогда такой президент, который везде не при чем?
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01.10.2021 08:19 Ответить
Это зеленое чучело забыло для убедительности язык высунуть и состроить идиотскую рожу ...
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01.10.2021 11:12 Ответить
товарищ Сталин тоже никого лично не расстрелял
поэтому вот не надо нам вот это подкидывать, хотите как на Майдане?
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01.10.2021 17:36 Ответить
Приходит как-то Чебурашка к Крокодилу Гене и говорит:
- Шапокляк родила что-то зелёное и с большими ушами. Правда, мы к этому непричастны?
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05.10.2021 11:34 Ответить
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