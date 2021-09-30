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Арахамія (1097) Разумков Дмитро (1526) Сергій Никифоров (158)

Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова, - Никифоров

Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова, - Никифоров

Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував запуск процедури відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не причетний до цієї ініціативи нардепів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

Як зазначив Никифоров, початок відставки Разумкова було ініціативою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви. Про те, чому він ці списки на підпис запитав у голови Верховної ради", - сказав спікер глави держави.

Никифоров додав, що Зеленський і спікер парламенту Разумков мають "нормальні відносини" і виконують "кожен свою функцію".

Читайте також: Арахамія подав друге звернення про відставку Разумкова - тепер від себе особисто. ДОКУМЕНТ
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Топ коментарі
+58
сцарь хороший, бояре плохие... где-то мы уже это слышали
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30.09.2021 19:07
+40
Beard@Angrybeardman



А пам'ятаєте, як у 2019 все весело починалось.
Субсидії, ріст економіки, відкриті двері в Європу, все, що хвилювало - вибір євробляхи, куди поїхати відпочити, коли посадять Порошенка та ціна цибулі.
2,5 роки минуло - і як все перевернулось... Далі буде.

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30.09.2021 19:30
+39
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30.09.2021 19:57
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Гучніше всіх держи вора, кричить сама вор...
Навіть смішно таке чути.
За кого ця зелена пліснява вважає "розумний нарід"...???
Зедибіли зажигаїть по повній...
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30.09.2021 21:42 Відповісти
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30.09.2021 21:43 Відповісти
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30.09.2021 22:25 Відповісти
Дрім тім! Блд
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30.09.2021 23:02 Відповісти
і ми всі разом повірили
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30.09.2021 21:56 Відповісти
Он бабадакал на сосне, он не знал
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30.09.2021 22:02 Відповісти
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30.09.2021 22:04 Відповісти
Прямо в точку. Спикера убирают, а презик ни сном, ни духом. Цирк!
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30.09.2021 22:33 Відповісти
ЯК ОСТОЧОРТІЛО ЦЕ ЗЕЛЕНЕ БРЕХЛИВЕ ЦИНІЧНЕ Б.........
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30.09.2021 23:07 Відповісти
Та Арахамія ніхто. Як можна так цинічно робити брехливі заяви. У нашого Зе усі манери росіян. Вони окупували Донбас і цинічно заявляють, шо їх там нет.
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30.09.2021 23:21 Відповісти
НІКІФАРАФФ,пали ще,допоки пального не забракне...А ще не забувай про тренування язика на макс висування з писка. То важливо для твоєї швидкокуцої кар'єри....То ж шануйся,курwище!...
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01.10.2021 00:05 Відповісти
Я не я и какашка не моя! А еще я вам ничего не должен!
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01.10.2021 02:42 Відповісти
Брешут уже как завещал Геббельс
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01.10.2021 03:11 Відповісти
Надо было еще язык высунуть и заржать
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01.10.2021 03:12 Відповісти
...ну, ладно непричастен! А, "сводочки" с ковидного фронта аккурат перед отопительным сезоном уж очень "красиво и ладно" снарядики ложаться... ушики-то зелёные видно за версту: Украина вошла в десятку стран мира (!) по заболеванию. Во, какие АРТИСТЫ!!!
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01.10.2021 06:15 Відповісти
вєрім-вєрім.
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01.10.2021 06:59 Відповісти
Приходит как-то Чебурашка к Крокодилу Гене и говорит:
- Шапокляк родила что-то зелёное и с большими ушами. Правда, мы не виноваты
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01.10.2021 06:59 Відповісти
Но под личный контроль взял процесс?
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01.10.2021 08:03 Відповісти
Дык, понятное дело...
Кто бы мог подумать...
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01.10.2021 08:17 Відповісти
А нах тогда такой президент, который везде не при чем?
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01.10.2021 08:19 Відповісти
Это зеленое чучело забыло для убедительности язык высунуть и состроить идиотскую рожу ...
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01.10.2021 11:12 Відповісти
товарищ Сталин тоже никого лично не расстрелял
поэтому вот не надо нам вот это подкидывать, хотите как на Майдане?
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01.10.2021 17:36 Відповісти
Приходит как-то Чебурашка к Крокодилу Гене и говорит:
- Шапокляк родила что-то зелёное и с большими ушами. Правда, мы к этому непричастны?
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05.10.2021 11:34 Відповісти
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