Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова, - Никифоров
Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував запуск процедури відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не причетний до цієї ініціативи нардепів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".
Як зазначив Никифоров, початок відставки Разумкова було ініціативою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви. Про те, чому він ці списки на підпис запитав у голови Верховної ради", - сказав спікер глави держави.
Никифоров додав, що Зеленський і спікер парламенту Разумков мають "нормальні відносини" і виконують "кожен свою функцію".
Топ коментарі
+58 Super Gut
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+40 olele
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+39 olele
показати весь коментар30.09.2021 19:57
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Будь ласка, зачекайте...
Навіть смішно таке чути.
За кого ця зелена пліснява вважає "розумний нарід"...???
Зедибіли зажигаїть по повній...
- Шапокляк родила что-то зелёное и с большими ушами. Правда, мы не виноваты
Кто бы мог подумать...
поэтому вот не надо нам вот это подкидывать, хотите как на Майдане?
- Шапокляк родила что-то зелёное и с большими ушами. Правда, мы к этому непричастны?