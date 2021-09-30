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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты усилили блокирование украинского радиосигнала на севере Крыма, - правозащитники

Оккупанты усилили блокирование украинского радиосигнала на севере Крыма, - правозащитники

Ситуация с распространением украинского радиосигнала на севере оккупированного Крыма ухудшилась за два последних месяца.

Сб этом свидетельствует проведенный в сентябре 2021 года мониторинг Крымской правозащитной группой, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее, в июне этого года, украинское вещание было доступно в 8 населенных пунктах из 19.  В сентябре сигнал украинских FM радиостанций удалось услышать только в 5 населенных пунктах из того же списка.  При этом количество частот, на которых можно услышать украинский радиосигнал, тоже уменьшилось", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что полгода назад, в марте 2021 года, сигнал украинских ФМ-станций был доступен в 13 населенных пунктах из 19 проверенных, что свидетельствует о тенденции ухудшения ситуации с украинским радиовещанием в оккупированном Крыму.

Возле КПВВ "Чонгар", на оккупированной территории полуострова, можно послушать программы  8 украинских FM-радио, а возле КПВВ "Чаплынка" — только 2  украинские радиостанции слышно со стороны Крыма. 

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На частоте 99,8 МГц, где ранее можно было поймать сигнал украинского радио НВ, во всех проверенных населенных пунктах из списка мониторинга теперь вещает подконтрольное Минобороны РФ радио "Звезда".

Напомним, ранее Крымская правозащитная группа сообщала, что рядом с КПВВ "Чаплынка" на оккупированной территории Крыма установлена новая телерадиовышка.  

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30.09.2021 21:09 Ответить
Нет, не логично. Вышка новая, небо высокое. Вышка заложена с потонцеалом дальнейшего осванивания.
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30.09.2021 21:14 Ответить
пример того, что радиосигнал с той стороны нужно глушить....
но отвечать нужно не зеркально, а действовать, опережая -
напрочь глушить все эти русские радиа в украине
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01.10.2021 06:32 Ответить
Советское мавзолейное говно-зло не тонет.....
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30.09.2021 21:48 Ответить
...і всьо равно нікто дальше заголовка нє прочтьот

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30.09.2021 21:57 Ответить
Так, всё таки непонятно. Что значит, усилили блокирование? Что слышно на тех частотах? Отчего упал уровень сигнала?
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30.09.2021 23:46 Ответить
усилили блокирование - это противоположное - улучшили качество сигнала...
но второе не вызывает столько вопросов...там все всем понятно
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01.10.2021 06:28 Ответить
Объясните технически, что происходит? Повесили несущую на этих каналах или транслируют на эти частоты свои программы или широкополосную глушилку с белым шумом включили? Слушатели, что слышат в своих приёмниках? В зависимости от этих данных, может быть разная реакция для противодействия. Есть же всемирная федерация радиосвязи регламентирующая использование радиочастот. Может быть надо немного подвинуться по частоте, может мощьность увеличить, а не безграмотно ездить по посёлкам и субъективно оценивать сигнал, который зависит от многих факторов, времени года, прохождения, погоды, качества антенн и приёмников, уровня помех от ближайшего троллейбуса или пилорамы, исправности системы зажигания машины в которой установлен приёмник и многого другого. Конкретики нет в этой статье никакой.
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01.10.2021 08:54 Ответить
обывателю всё это лишнее...сигнал улучшился и это хорошо, а если наоборот то блокируют оккупанты и агрессоры...
остальные технические нюансы в гугле - узнаешь, расскажешь
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01.10.2021 14:35 Ответить
 
 