37 российских радиостанций из оккупированного Крыма вещают на юге Херсонщины, - правозащитники
В 19 населенных пунктах на юге Херсонской области украинские FM-радиосигналы перекрываются российскими станциями из оккупированного Крыма.
Мониторинг ситуации с FM-вещанием в этом регионе Крымская правозащитная группа провела в июле 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.
Так, украинское радиовещание страдает от перекрытия российскими станциями в таких населенных пунктах как Счастливцево, Геническа горка, Геническ, Чонгар, Николаевка, Новоалексеевка, Маячка, Новотроицкое, Громовка, Новониколаевка, Строгановка, Григорьевка, Чаплинка, Мирное, Каланчак, Александровка, Хорлы, Раздольное, Скадовск. Также блокировка украинских радиостанций зафиксирована на территории Украины в непосредственной близости КПВВ "Чаплинка" и "Чонгар".
"В этих городах и селах оккупационные органы РФ полностью или частично захватили как минимум 34 радиочастоты. На этих частотах говорят 37 различных российских радиостанций", - говорится в сообщении.
Наибольшее покрытие в этом регионе имеют российские станции "Маяк" и "Море". Эти станции используют одновременно несколько украинских частот. К тому же российский сигнал перекрывает украинские станции, которые имеют лицензии на вещание на этих частотах в этом регионе. Правозащитники отмечают, что на украинском частотах вещают те же станции, что и в оккупированном Крыму: радио Спутник, радио Крым, радио Вести, радио Минобороны РФ "Звезда", Радио Ватан Седасы и другие.
По данным Крымской правозащитной группы на юге Херсонской области также доступен качественный сигнал российского телевидения. В то же время качество мобильного интернета украинских операторов в некоторых селах неудовлетворительное. По этой причине украинцы, проживающие в этом регионе, фактически лишены нормального доступа к украинскому информационному полю. В то же время российское телерадиовещание предлагает им качественный сигнал нескольких теле- и радиостанций, вещающих из оккупированного Крыма.
Отмечается, что качество оккупационного вещания на севере Крыма и на юге Херсонщины в последнее время существенно возросло. Это может обусловливаться началом работы новой телерадиовышки, которую оккупанты оборудовали недавно у КПВВ "Чаплинка".
Навіть Новий Рік половина населення зустрічала по кремлівському часу після привітання *****.
ГНАТЬ ИХ В ШЕЮ
ЛУПАЙМО ЦЮ СКАЛУ, НАЦРАДУ.
ВОПРОС - а роялти им платят в рашу , то есть в страну - оккупантку
А украинские певцы заработать денег не могут из-за оккупации радиомоввлення российскими радиостанциями Шансон НАРОДНЕ радио , радио Пятница и др.
Они же бесплатно материал не дают
Світ давно живе в інтернеті , а наші забужки , жадани та шклярі - досі "мешкають" в книгарнях , кінопалацах , в телевізорах і на радіо-брехунці . Тому з ними майже ніхто не пересікться .
Оборудование "декоммунизировали" или компетенции потеряли?