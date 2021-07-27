РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7559 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 862 30

37 российских радиостанций из оккупированного Крыма вещают на юге Херсонщины, - правозащитники

37 российских радиостанций из оккупированного Крыма вещают на юге Херсонщины, - правозащитники

В 19 населенных пунктах на юге Херсонской области украинские FM-радиосигналы перекрываются российскими станциями из оккупированного Крыма.

Мониторинг ситуации с FM-вещанием в этом регионе Крымская правозащитная группа провела в июле 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Так, украинское радиовещание страдает от перекрытия российскими станциями в таких населенных пунктах как Счастливцево, Геническа горка, Геническ, Чонгар, Николаевка, Новоалексеевка, Маячка, Новотроицкое, Громовка, Новониколаевка, Строгановка, Григорьевка, Чаплинка, Мирное, Каланчак, Александровка, Хорлы, Раздольное, Скадовск. Также блокировка украинских радиостанций зафиксирована на территории Украины в непосредственной близости КПВВ "Чаплинка" и "Чонгар".

"В этих городах и селах оккупационные органы РФ полностью или частично захватили как минимум 34 радиочастоты. На этих частотах говорят 37 различных российских радиостанций", - говорится в сообщении.

Наибольшее покрытие в этом регионе имеют российские станции "Маяк" и "Море". Эти станции используют одновременно несколько украинских частот. К тому же российский сигнал перекрывает украинские станции, которые имеют лицензии на вещание на этих частотах в этом регионе. Правозащитники отмечают, что на украинском частотах вещают те же станции, что и в оккупированном Крыму: радио Спутник, радио Крым, радио Вести, радио Минобороны РФ "Звезда", Радио Ватан Седасы и другие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинского вещания нет на 30-40% приграничных территорий, - Резников

По данным Крымской правозащитной группы на юге Херсонской области также доступен качественный сигнал российского телевидения. В то же время качество мобильного интернета украинских операторов в некоторых селах неудовлетворительное. По этой причине украинцы, проживающие в этом регионе, фактически лишены нормального доступа к украинскому информационному полю. В то же время российское телерадиовещание предлагает им качественный сигнал нескольких теле- и радиостанций, вещающих из оккупированного Крыма.

Отмечается, что качество оккупационного вещания на севере Крыма и на юге Херсонщины в последнее время существенно возросло. Это может обусловливаться началом работы новой телерадиовышки, которую оккупанты оборудовали недавно у КПВВ "Чаплинка".

Читайте: Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий

Автор: 

радио (292) россия (97378) вещание (186) Херсонская область (5248)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Было бы желание , заглушить можно . Хотя о чём я ? У нас "сваты" на 1+1 каждый день .
показать весь комментарий
27.07.2021 19:15 Ответить
+7
Глушить ніззя, а то путєн******) нападьоть! Ішов 8-й рік війни...
показать весь комментарий
27.07.2021 19:15 Ответить
+6
Стесняюсь спросить а шо там с терробороной зебильі?
показать весь комментарий
27.07.2021 19:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Глушить ніззя, а то путєн******) нападьоть! Ішов 8-й рік війни...
показать весь комментарий
27.07.2021 19:15 Ответить
Было бы желание , заглушить можно . Хотя о чём я ? У нас "сваты" на 1+1 каждый день .
показать весь комментарий
27.07.2021 19:15 Ответить
мені здається така блювотина як свати страшніше 37 кацапських радіостанцій
показать весь комментарий
27.07.2021 19:35 Ответить
Стесняюсь спросить а шо там с терробороной зебильі?
показать весь комментарий
27.07.2021 19:17 Ответить
Ты их этим вопросом поставил в тупик . Так нельзя .
показать весь комментарий
27.07.2021 19:19 Ответить
вату ватнее не сделаешь...
показать весь комментарий
27.07.2021 19:20 Ответить
Треба щоб наші канали транслювались у Криму. А все навпаки. Окрім скацапщених плюсів, інтерів на Херсонщину ще й кацапури волають. А потім ми дивуємось звідки в нас стільки зомбонавтів ...
показать весь комментарий
27.07.2021 19:20 Ответить
та брось...тут отэць павло пєрвозванний от гундяйкіна гадить більше..
показать весь комментарий
27.07.2021 19:26 Ответить
А я то думаю почему столько ватного быдла в Херсонской области. У них есть пища кацапская в виде радио
показать весь комментарий
27.07.2021 19:21 Ответить
Украинское радиовещание страдает не от российских радиостанций, а от бездеятельности министра культуры Александра Ткаченко, который мечтает вернуться на плюсы к Коломойскому.
показать весь комментарий
27.07.2021 19:33 Ответить
а наши зебилы в поддержку рф убрали все ведущие тв каналы со всей Украины. и кто же у нас враг? А ОН ВЕЗДЕ особенно в ОП и ВРУ
показать весь комментарий
27.07.2021 19:34 Ответить
Глушити як колись то радіо Свобода, Бі Бі Сі та інш. КДБ глушило, віра не дозволяє ? Курва..
показать весь комментарий
27.07.2021 19:34 Ответить
За это можно как минимум подать в суд, это нарушение международных норм. В противном случае глушить, так чтобы перекрывало и часть их территории
показать весь комментарий
27.07.2021 19:35 Ответить
а де той ***** шклефастий, слугауродний з міністерства культури?
показать весь комментарий
27.07.2021 19:38 Ответить
Ще й українські каннали видалили зі спутника...30% населення дивиться раша ТВ.
показать весь комментарий
27.07.2021 19:38 Ответить
Не переживайте. Скоро будет больше. Над этим все поработали и продолжают работать.
показать весь комментарий
27.07.2021 19:59 Ответить
Зелена пліснява послідовно та наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України!!! Сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
показать весь комментарий
27.07.2021 19:44 Ответить
Все по плану. По тарілці теж лишилися самі російські канали, нарід дивиться російські новини і рейтинг ЗЕ зростає з кожним переглядом.
Навіть Новий Рік половина населення зустрічала по кремлівському часу після привітання *****.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:00 Ответить
Ну и за что Национальная Рада получает зарплату из налогов украинцев? За лоббирование интересов российских компаний?

ГНАТЬ ИХ В ШЕЮ
показать весь комментарий
27.07.2021 20:04 Ответить
37 російських радіостанцій з окупованого Криму мовлять на півдні Херсонщини, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7199 https://censor.net/ru/user/129088

ЛУПАЙМО ЦЮ СКАЛУ, НАЦРАДУ.

УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ
Начальник управління - Дяченко Олександр Валерійович
https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/tel%3Cspan%20class=
[email protected]
Відділ контролю в сфері телерадіомовлення
Заступник начальника управління - начальник відділу - Лисенкова Олена Олексіївна
https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/tel%3Cspan%20class=
[email protected]
Відділ моніторингу
https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/tel%3Cspan%20class=
Відділ моніторингу та аналізу контенту телерадіопрограм
Відділ забезпечення проведення перевірок
Начальник відділу - Глушко Ірина Олександрівна
https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/tel%3Cspan%20class=
[email protected]Сектор забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної інформації
Завідувач сектору - Живолуп Людмила Іванівна
https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/tel%3Cspan%20class=
[email protected]
https://censor.net/ru/comments/locate/3279158/01921439-4b33-7030-9d4e-76ca7c20ab40
показать весь комментарий
27.07.2021 20:04 Ответить
Днём в самое рейтинговое время гоняют песни кацапских Киркоровых Меладзе Лорак
ВОПРОС - а роялти им платят в рашу , то есть в страну - оккупантку
А украинские певцы заработать денег не могут из-за оккупации радиомоввлення российскими радиостанциями Шансон НАРОДНЕ радио , радио Пятница и др.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:08 Ответить
ВОПРОС К НАБУ - как оплачивают радиостанции украинской регистрации песни кацапских пеацов ?

Они же бесплатно материал не дают
показать весь комментарий
27.07.2021 20:10 Ответить
Ну а в нас все навпаки заблокували супутникові загальнонаціональні канали і за державні кошти запустили нікому не потрібний "дом".
показать весь комментарий
27.07.2021 20:23 Ответить
В теперішній ситуації, КИЇВ і ХЕРСОН (Херсонщина) вже давно мали стали містами-побратимами з інтенсивним співробітництвом і вичещиним до блиску інформаційним простором і давно розігнати сраною мітлою всю ту кіркоровщину.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:43 Ответить
На півдні Херсонщини мовлять сотні тисяч радіостанцій з усіх країн світу . Завантажуєш в смартфані радіобокс і маєш мільйон і два вагони різних радіостанцій . Абсолютно безкоштовно . Сумніваюсь що десь ще є придурки , які через шум і тріск ефірного шуму крутять колісчатко радейка в пошуках хоч якоїсь радіостанції. Світ став глобальним . В інтернеті можна прослухати будь які книги (крім українськи , бо їх ніхто не озвучує ) , подивитись будь які фільми ( крім українських , бо вони лише в кінопалацах ) . А спробуйте знайти в ефірі УКРАЇНСЬКЕ РОЗМОВНЕ радіо . Його не існує . Слухаю польський talk-fm і RP-24 . Радіо НВ не пропонуйте , там 50% московська мова , а я москалів дуже ненавиджу . Не знаю чому . Просто ненавиджу і все. Тож НВ я слухати не зможу однозначно . Краще вже польське радіо.
Світ давно живе в інтернеті , а наші забужки , жадани та шклярі - досі "мешкають" в книгарнях , кінопалацах , в телевізорах і на радіо-брехунці . Тому з ними майже ніхто не пересікться .
показать весь комментарий
27.07.2021 20:54 Ответить
Минкульту срочно издать папірець от имени ЗЕ, где выразить озабоченность и понимание. Там-же запретить критику всех ватных каналов, а то Путин ругаться будет и конфискует особняк *********** в Крыму.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:54 Ответить
Ответ лежит на поверхности, в Украине власть коллаборантов и предателей.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:01 Ответить
И с оккупированных районов луганской и донецкой областей тв и радио вещает на ура, как рф станции так и местные станцие, контролируемые террористами и их всё больше. И , кстати, порохоботам , хоть это их работа - особо нет резона зелень в бездеятельности обвинять, ибо во времена шоколадные ровно так же нихрена для борьбы с этим не предпринималось
показать весь комментарий
27.07.2021 22:03 Ответить
Что мешает вспомнить и применить советский опыт, когда КГБ глушило свободу и голос?
Оборудование "декоммунизировали" или компетенции потеряли?
показать весь комментарий
28.07.2021 00:33 Ответить
37 російських радіостанцій плюс бабарадіо "Мендель", яка краще за всі радіостанції проповідує "русский мир".
показать весь комментарий
28.07.2021 10:21 Ответить
 
 