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Украинского вещания нет на 30-40% приграничных территорий, - Резников

Украинского вещания нет на 30-40% приграничных территорий, - Резников

Переход с аналогового на цифровое вещание привел к тому, что на приграничных территориях от 30 до 40% населения остались без украинского вещания.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вследствие кодирования ведущих украинских телеканалов, кодирования спутникового сигнала временно оккупированные территории лишены возможности смотреть наиболее рейтинговые украинские телеканалы. Часть телеканалов сделали свои некодированные версии, чтобы уменьшить эти риски, но, к сожалению, это технически так сделано, что люди не в состоянии их найти. Во-вторых, произошел переход на цифровое наземное вещание, но это привело к тому, что как раз на пограничных и прилегающих к зоне конфликта территориях от 30 до 40% людей остались без украинского эфирного вещания", - сказал Резников.

Резников также отметил, что поскольку было свернуто аналоговое вещание, Украина потеряла часть влияния и теряет его далее, открывая пространство для российского сигнала. Об этом свидетельствует информация из приграничных регионов - Черниговской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Одесской областей, добавил он.

"В районах, прилегающих к зоне конфликта, информационное противостояние в последние 7 лет строилось в логике гонки вооружений. Они вещают, мы ставим глушилки и глушим. Они в ответ устанавливают более мощные передатчики, используют рельефные преимущества и соответственно продолжают вещать. Соответственно, и у них телебашни, и мы стараемся строить свои, но это постоянная гонка вооружений, гонка капиталов. При этом как раз сегодня наблюдается рост спроса на спутниковый пакет, который насыщен бесплатными российскими телеканалами", - отметил вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается расширить свое пропагандистское вещание до Мариуполя и Новой Каховки, - Резников

Чиновник отметил, что на сегодняшний день для поддержки вещания в целом на все оккупированные территории - и на Крым с Севастополем, и ОРДЛО - профильное министерство получило в бюджете 50 млн грн.

"Разумеется, мы сегодня их направим на поддержку всех вещателей через процедуру открытых закупок. И уже в апреле мы объявим первые тендерные закупки. Но нужно найти возможность прозрачно предоставлять различные формы такой поддержки. Например, чисто эксплуатационную - это доставка сигнала, уплата аренды, частичное финансирование зарплат журналистов и других членов команды того или иного вещателя. А вторая форма такой поддержки может быть конкурентная - это когда государство в лице уполномоченного органа будет закупать соответствующий конкурентный контент, который нужен для влияния, для контрреакции соседа-агрессора", - отметил Резников.

Читайте также: В июле на Луганщине будет открыта новая телевышка для вещания на оккупированные территории, - Минрегионразвития

Автор: 

информационная война (679) вещание (186) телевидение (898) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+2
Агент Зеленский говорит "какая разница". Совет национальной Безопасности Украины занят новыми видосами 95 Региона.
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02.04.2021 21:24
+2
эта проблема существует с 1992 года.и до сих пор не решена.
а теперь,с наличием спутникового тв и интернета,трудно себе и представить,как ее решать
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02.04.2021 21:26
+1
нам всё это время врали?...
верните минстеця
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02.04.2021 21:25
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Портнов и пресс-служба ОПЗЖ ,говорят что всё законно, когда украинская власть перестанет в годы войны слушать Портновых и К
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02.04.2021 21:22 Ответить
Агент Зеленский говорит "какая разница". Совет национальной Безопасности Украины занят новыми видосами 95 Региона.
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02.04.2021 21:24 Ответить
нам всё это время врали?...
верните минстеця
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02.04.2021 21:25 Ответить
эта проблема существует с 1992 года.и до сих пор не решена.
а теперь,с наличием спутникового тв и интернета,трудно себе и представить,как ее решать
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02.04.2021 21:26 Ответить
Та й шо . Я теж без українського вещанія , хоча живу майже в центрі Полтави . - Українське , треба сміливо брати в дужки , бо українське воно - відносно . Насправді воно - ватно-олігархічне , і дивитися там майже нічого . . Патріотичних передач там майже немає ,, хоча , я ящик вже років зо два не включав ,, може зараз вже є , може вєлічайший постарався .. ?
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02.04.2021 21:39 Ответить
если туда вещть какающей Медельшей и такой же ведущей, то нахер такое вещание?
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02.04.2021 21:47 Ответить
А навіщо - зеленому клоуну не потрібні украінці, йому потрібен безлад та тисячі трупів від ковіду аби ***** було легше окупувати Україну.
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02.04.2021 22:03 Ответить
Это он о чём? У него под носом сегодня на своём канале мураев:"Военные действия на нашей территории выгодны США,а не россии и лндр" Это в Киеве! Дальше не буду- остался только ряд непереводимых слов
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02.04.2021 22:14 Ответить
https://twitter.com/EjgiTUO8VXFZUFY

https://twitter.com/EjgiTUO8VXFZUFY Добрий Шубін https://twitter.com/EjgiTUO8VXFZUFY @EjgiTUO8VXFZUFY

В г Ровеньки ЛНР в детских садах с персоналом провели беседу и предупредили под роспись, чтобы в группах не было стендов, надписей и детских книжек на украинском языке.
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02.04.2021 22:29 Ответить
А Зе яка різниця - "Свати" ж показуються, ото і головне для Зе влади

Посил такий - ми теж совкодрочери )))
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02.04.2021 23:36 Ответить
Они покодировали укр.каналы,и зделали их платными ,ну барыги и все!а российские каналы бесплатные,вот люди их и смотрят.
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03.04.2021 08:36 Ответить
Чтобы принимать цифру нужна приставка Т2 . Раз мы так переживаем за то что нет приема украинского ТВ на этих территориях то надо бы подумать как обеспечить прием цифры в этих районах Ведь нет там ни станций мощных ни приставок Т2. Вот когда пойдет 100 % трансляции на цифре, и жители смогут её свободно принимать, тогда можно будет полностью глушить аналоговое. А так.. всё это только говорильня...
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03.04.2021 11:27 Ответить
НА підконтрольній Україні частині Донбасу дуже поширено толерантне відношення до сепаратистів , а іноді й активна підтримка. СБУ , влада недопрацьовує .Між іншим , місцева влада також часто толерує сепарам. ДУЖЕ ВАЖЛИВИМ ЧИННИКОМ ТАКОЇ СИТУАЦІЇ ЯВЛЯЄТЬСЯ ВІДСУТНІСТЬ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ .
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03.04.2021 11:28 Ответить
Українського мовлення вже немає по всій Україні.
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03.04.2021 16:04 Ответить
 
 