Украинского вещания нет на 30-40% приграничных территорий, - Резников

Переход с аналогового на цифровое вещание привел к тому, что на приграничных территориях от 30 до 40% населения остались без украинского вещания.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вследствие кодирования ведущих украинских телеканалов, кодирования спутникового сигнала временно оккупированные территории лишены возможности смотреть наиболее рейтинговые украинские телеканалы. Часть телеканалов сделали свои некодированные версии, чтобы уменьшить эти риски, но, к сожалению, это технически так сделано, что люди не в состоянии их найти. Во-вторых, произошел переход на цифровое наземное вещание, но это привело к тому, что как раз на пограничных и прилегающих к зоне конфликта территориях от 30 до 40% людей остались без украинского эфирного вещания", - сказал Резников.

Резников также отметил, что поскольку было свернуто аналоговое вещание, Украина потеряла часть влияния и теряет его далее, открывая пространство для российского сигнала. Об этом свидетельствует информация из приграничных регионов - Черниговской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Одесской областей, добавил он.

"В районах, прилегающих к зоне конфликта, информационное противостояние в последние 7 лет строилось в логике гонки вооружений. Они вещают, мы ставим глушилки и глушим. Они в ответ устанавливают более мощные передатчики, используют рельефные преимущества и соответственно продолжают вещать. Соответственно, и у них телебашни, и мы стараемся строить свои, но это постоянная гонка вооружений, гонка капиталов. При этом как раз сегодня наблюдается рост спроса на спутниковый пакет, который насыщен бесплатными российскими телеканалами", - отметил вице-премьер.

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Чиновник отметил, что на сегодняшний день для поддержки вещания в целом на все оккупированные территории - и на Крым с Севастополем, и ОРДЛО - профильное министерство получило в бюджете 50 млн грн.

"Разумеется, мы сегодня их направим на поддержку всех вещателей через процедуру открытых закупок. И уже в апреле мы объявим первые тендерные закупки. Но нужно найти возможность прозрачно предоставлять различные формы такой поддержки. Например, чисто эксплуатационную - это доставка сигнала, уплата аренды, частичное финансирование зарплат журналистов и других членов команды того или иного вещателя. А вторая форма такой поддержки может быть конкурентная - это когда государство в лице уполномоченного органа будет закупать соответствующий конкурентный контент, который нужен для влияния, для контрреакции соседа-агрессора", - отметил Резников.

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