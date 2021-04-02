Українського мовлення немає на 30-40% прикордонних територій, - Резніков

Перехід з аналогового на цифрове мовлення призвів до того, що на прикордонних територіях від 30 до 40% населення залишилися без українського мовлення.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Внаслідок кодування провідних українських телеканалів, кодування супутникового сигналу тимчасово окуповані території позбавлені можливості дивитися найбільш рейтингові українські телеканали. Частина телеканалів зробили свої некодовані версії, щоб зменшити ці ризики, але, на жаль, це технічно так зроблено, що люди не в змозі їх знайти. По-друге, відбувся перехід на цифрове наземне мовлення, але це призвело до того, що якраз на прикордонних та прилеглих до зони конфлікту територіях від 30 до 40% людей залишилися без українського ефірного мовлення", - сказав Резніков.

Резніков також зазначив, що оскільки було згорнуто аналогове мовлення, Україна втратила частину впливу і втрачає його далі, відкриваючи простір для російського сигналу. Про це свідчить інформація з прикордонних регіонів - Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Херсонщини, Одещини, додав він.

"В районах, прилеглих до зони конфлікту, інформаційне протистояння в останні 7 років будувалося в логіці гонки озброєнь. Вони здійснюють мовлення, ми ставимо глушилки і глушимо. Вони у відповідь встановлюють більш потужні передавачі, використовують рельєфні переваги і відповідно продовжують здійснювати мовлення. Відповідно, і у них телевежі, і ми намагаємося будувати свої, але це постійна гонка озброєнь, гонка капіталів. При цьому якраз сьогодні спостерігається зростання попиту на супутниковий пакет, який насичений безкоштовними російськими телеканалами", - зауважив віцепрем’єр.

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Посадовець зауважив, що сьогодні для підтримки мовлення в цілому на всі окуповані території – і на Крим із Севастополем, і ОРДЛО - профільне міністерство отримало в бюджеті 50 млн грн.

"Звісно, ми сьогодні їх спрямуємо на підтримку всіх мовників через процедуру відкритих закупівель. І вже в квітні ми оголосимо перші тендерні закупівлі. Але потрібно знайти можливість прозоро надавати різні форми такої підтримки. Наприклад, чисто експлуатаційну – це доставка сигналу, сплата оренди, часткове фінансування зарплат журналістів та інших членів команди того чи іншого мовника. А друга форма такої підтримки може бути конкурентна – це коли держава в особі уповноваженого органа буде закуповувати відповідний конкурентний контент, який потрібний для впливу, для контрреакції сусіда-агресора", - наголосив Резніков.

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