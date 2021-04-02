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Новини
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Українського мовлення немає на 30-40% прикордонних територій, - Резніков

Українського мовлення немає на 30-40% прикордонних територій, - Резніков

Перехід з аналогового на цифрове мовлення призвів до того, що на прикордонних територіях від 30 до 40% населення залишилися без українського мовлення.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Внаслідок кодування провідних українських телеканалів, кодування супутникового сигналу тимчасово окуповані території позбавлені можливості дивитися найбільш рейтингові українські телеканали. Частина телеканалів зробили свої некодовані версії, щоб зменшити ці ризики, але, на жаль, це технічно так зроблено, що люди не в змозі їх знайти. По-друге, відбувся перехід на цифрове наземне мовлення, але це призвело до того, що якраз на прикордонних та прилеглих до зони конфлікту територіях від 30 до 40% людей залишилися без українського ефірного мовлення", - сказав Резніков.

Резніков також зазначив, що оскільки було згорнуто аналогове мовлення, Україна втратила частину впливу і втрачає його далі, відкриваючи простір для російського сигналу. Про це свідчить інформація з прикордонних регіонів - Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Херсонщини, Одещини, додав він.

"В районах, прилеглих до зони конфлікту, інформаційне протистояння в останні 7 років будувалося в логіці гонки озброєнь. Вони здійснюють мовлення, ми ставимо глушилки і глушимо. Вони у відповідь встановлюють більш потужні передавачі, використовують рельєфні переваги і відповідно продовжують здійснювати мовлення. Відповідно, і у них телевежі, і ми намагаємося будувати свої, але це постійна гонка озброєнь, гонка капіталів. При цьому якраз сьогодні спостерігається зростання попиту на супутниковий пакет, який насичений безкоштовними російськими телеканалами", - зауважив віцепрем’єр.

Також читайте: Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території

Посадовець зауважив, що сьогодні для підтримки мовлення в цілому на всі окуповані території – і на Крим із Севастополем, і ОРДЛО - профільне міністерство отримало в бюджеті 50 млн грн.

"Звісно, ми сьогодні їх спрямуємо на підтримку всіх мовників через процедуру відкритих закупівель. І вже в квітні ми оголосимо перші тендерні закупівлі. Але потрібно знайти можливість прозоро надавати різні форми такої підтримки. Наприклад, чисто експлуатаційну – це доставка сигналу, сплата оренди, часткове фінансування зарплат журналістів та інших членів команди того чи іншого мовника. А друга форма такої підтримки може бути конкурентна – це коли держава в особі уповноваженого органа буде закуповувати відповідний конкурентний контент, який потрібний для впливу, для контрреакції сусіда-агресора", - наголосив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінреінтеграції просить Раду профінансувати ефективне українське мовлення на Крим і Донбас

Автор: 

інформаційна війна (360) мовлення (143) телебачення (1172) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+2
Агент Зеленский говорит "какая разница". Совет национальной Безопасности Украины занят новыми видосами 95 Региона.
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02.04.2021 21:24
+2
эта проблема существует с 1992 года.и до сих пор не решена.
а теперь,с наличием спутникового тв и интернета,трудно себе и представить,как ее решать
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02.04.2021 21:26
+1
нам всё это время врали?...
верните минстеця
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02.04.2021 21:25
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Портнов и пресс-служба ОПЗЖ ,говорят что всё законно, когда украинская власть перестанет в годы войны слушать Портновых и К
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02.04.2021 21:22 Відповісти
Агент Зеленский говорит "какая разница". Совет национальной Безопасности Украины занят новыми видосами 95 Региона.
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02.04.2021 21:24 Відповісти
нам всё это время врали?...
верните минстеця
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02.04.2021 21:25 Відповісти
эта проблема существует с 1992 года.и до сих пор не решена.
а теперь,с наличием спутникового тв и интернета,трудно себе и представить,как ее решать
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02.04.2021 21:26 Відповісти
Та й шо . Я теж без українського вещанія , хоча живу майже в центрі Полтави . - Українське , треба сміливо брати в дужки , бо українське воно - відносно . Насправді воно - ватно-олігархічне , і дивитися там майже нічого . . Патріотичних передач там майже немає ,, хоча , я ящик вже років зо два не включав ,, може зараз вже є , може вєлічайший постарався .. ?
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02.04.2021 21:39 Відповісти
если туда вещть какающей Медельшей и такой же ведущей, то нахер такое вещание?
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02.04.2021 21:47 Відповісти
А навіщо - зеленому клоуну не потрібні украінці, йому потрібен безлад та тисячі трупів від ковіду аби ***** було легше окупувати Україну.
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02.04.2021 22:03 Відповісти
Это он о чём? У него под носом сегодня на своём канале мураев:"Военные действия на нашей территории выгодны США,а не россии и лндр" Это в Киеве! Дальше не буду- остался только ряд непереводимых слов
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02.04.2021 22:14 Відповісти
https://twitter.com/EjgiTUO8VXFZUFY

https://twitter.com/EjgiTUO8VXFZUFY Добрий Шубін https://twitter.com/EjgiTUO8VXFZUFY @EjgiTUO8VXFZUFY

В г Ровеньки ЛНР в детских садах с персоналом провели беседу и предупредили под роспись, чтобы в группах не было стендов, надписей и детских книжек на украинском языке.
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02.04.2021 22:29 Відповісти
А Зе яка різниця - "Свати" ж показуються, ото і головне для Зе влади

Посил такий - ми теж совкодрочери )))
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02.04.2021 23:36 Відповісти
Они покодировали укр.каналы,и зделали их платными ,ну барыги и все!а российские каналы бесплатные,вот люди их и смотрят.
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03.04.2021 08:36 Відповісти
Чтобы принимать цифру нужна приставка Т2 . Раз мы так переживаем за то что нет приема украинского ТВ на этих территориях то надо бы подумать как обеспечить прием цифры в этих районах Ведь нет там ни станций мощных ни приставок Т2. Вот когда пойдет 100 % трансляции на цифре, и жители смогут её свободно принимать, тогда можно будет полностью глушить аналоговое. А так.. всё это только говорильня...
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03.04.2021 11:27 Відповісти
НА підконтрольній Україні частині Донбасу дуже поширено толерантне відношення до сепаратистів , а іноді й активна підтримка. СБУ , влада недопрацьовує .Між іншим , місцева влада також часто толерує сепарам. ДУЖЕ ВАЖЛИВИМ ЧИННИКОМ ТАКОЇ СИТУАЦІЇ ЯВЛЯЄТЬСЯ ВІДСУТНІСТЬ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ .
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03.04.2021 11:28 Відповісти
Українського мовлення вже немає по всій Україні.
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03.04.2021 16:04 Відповісти
 
 