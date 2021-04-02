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Мінреінтеграції просить Раду профінансувати ефективне українське мовлення на Крим і Донбас

Мінреінтеграції просить Раду профінансувати ефективне українське мовлення на Крим і Донбас

В Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України пропонують ініціювати розробку комплексної цільової програми із забезпечення стабільного українського мовлення на вразливих територіях

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час слухань Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на тему: "Про забезпечення стабільного українського мовлення на тимчасово окупованих і прикордонних територіях України" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже просимо парламент підтримати в момент, коли буде проходити коригування держбюджету на 2021 рік, і збільшити фінансування мовників до 100 млн грн, зокрема, дати нам можливість профінансувати ще 50 млн грн, щоб ми забезпечили ефективно мовлення як на окуповану частину Донецької і Луганської областей, так і на окупований Крим і Севастополь", - сказав Резніков.

Що стосується середньострокових рішень, то Мінреінтеграції пропонує ініціювати розробку комплексної цільової програми із забезпечення стабільного українського мовлення на вразливих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається розширити своє пропагандистське мовлення до Маріуполя і Нової Каховки, - Резніков

Також міністерство пропонує розробити паспорти мовлення в розрізі окремих громад.

Крім того, за словами Резнікова, необхідно розглядати питання розвитку державного Концерну радіомовлення і телебачення, зокрема, щоб у країні не було монополії однієї компанії, від якої залежить весь інформпростір держави.

Віцепрем'єр також зазначив, що настав час розширити "поле битви" в юридичній площині в контексті інформаційного простору.

Автор: 

Крим (14175) мовлення (143) Донбас (22356) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+2
А что они туда собираются вещать? Про цены в наших магазинах и на коммуналку? Про судей продажных и врачей-вымогателей? Про то, что граждане разбегаются на зароботки по-заграницам? В чём смысл этого вещания? Чтобы им назад захотелось? Тогда только сериал про Голобородьку.
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02.04.2021 12:36
+1
Лучше армию финансируйте, это быстрее вернёт К и Д.
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02.04.2021 12:34
+1
На Кримі і Бамбасі 20 років було українське радіо і телебачення. І шо, допомогло?
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02.04.2021 12:37
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7 лет финансируют...Бездонная бочка по распилу бабла...А до этого было не эффективное?
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02.04.2021 12:30 Відповісти
Лучше армию финансируйте, это быстрее вернёт К и Д.
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02.04.2021 12:34 Відповісти
А что они туда собираются вещать? Про цены в наших магазинах и на коммуналку? Про судей продажных и врачей-вымогателей? Про то, что граждане разбегаются на зароботки по-заграницам? В чём смысл этого вещания? Чтобы им назад захотелось? Тогда только сериал про Голобородьку.
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02.04.2021 12:36 Відповісти
73% обрали кловунів папріколу, а тепер розбігаються від ЗЕпакращення. Дивні люди.
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02.04.2021 12:41 Відповісти
На Кримі і Бамбасі 20 років було українське радіо і телебачення. І шо, допомогло?
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02.04.2021 12:37 Відповісти
Нафіга? Саме зараз - нафіга? Про проблеми в середині країни думати не цікаво? Чи вони всі вже вирішені? КОВІД, наприклад?
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02.04.2021 12:38 Відповісти
В отличие от нас, за поребриклм прекрасно понимают значение телеканалов - в 2014-м в Крыму первым делом украинское вещание отключили.
И почему мы такие бестолковые?
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02.04.2021 14:21 Відповісти
после этого крымчане ринулись покупать спутниковые антенны .... но укр каналы вскоре закодировали)))
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02.04.2021 16:02 Відповісти
Мы отдыхали в Крыму 3 года перед оккупацией (2011-2013) - не очень-то они смотрели украинские каналы.
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02.04.2021 16:45 Відповісти
 
 