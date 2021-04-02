Мінреінтеграції просить Раду профінансувати ефективне українське мовлення на Крим і Донбас

В Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України пропонують ініціювати розробку комплексної цільової програми із забезпечення стабільного українського мовлення на вразливих територіях

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час слухань Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на тему: "Про забезпечення стабільного українського мовлення на тимчасово окупованих і прикордонних територіях України" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже просимо парламент підтримати в момент, коли буде проходити коригування держбюджету на 2021 рік, і збільшити фінансування мовників до 100 млн грн, зокрема, дати нам можливість профінансувати ще 50 млн грн, щоб ми забезпечили ефективно мовлення як на окуповану частину Донецької і Луганської областей, так і на окупований Крим і Севастополь", - сказав Резніков.

Що стосується середньострокових рішень, то Мінреінтеграції пропонує ініціювати розробку комплексної цільової програми із забезпечення стабільного українського мовлення на вразливих територіях.

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Також міністерство пропонує розробити паспорти мовлення в розрізі окремих громад.

Крім того, за словами Резнікова, необхідно розглядати питання розвитку державного Концерну радіомовлення і телебачення, зокрема, щоб у країні не було монополії однієї компанії, від якої залежить весь інформпростір держави.

Віцепрем'єр також зазначив, що настав час розширити "поле битви" в юридичній площині в контексті інформаційного простору.