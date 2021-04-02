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Минреинтеграции просит Раду профинансировать эффективное украинское вещание на Крым и Донбасс

Минреинтеграции просит Раду профинансировать эффективное украинское вещание на Крым и Донбасс

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предлагают инициировать разработку комплексной целевой программы по обеспечению стабильного украинского вещания на уязвимых территориях

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в ходе слушаний Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики на тему: "Об обеспечении стабильного украинского вещания на временно оккупированных и пограничных территориях Украины" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы очень просим парламент поддержать в момент, когда будет проходить корректировка госбюджета на 2021 год, и увеличить финансирование вещателей до 100 млн грн, в частности, дать нам возможность профинансировать еще 50 млн грн, чтобы мы обеспечили эффективно вещание как на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей так и на оккупированный Крым и Севастополь", - сказал Резников. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается расширить свое пропагандистское вещание до Мариуполя и Новой Каховки, - Резников

Что касается среднесрочных решений, то Минреинтеграции предлагает инициировать разработку комплексной целевой программы по обеспечению стабильного украинского вещания на уязвимых территориях.

Также министерство предлагает разработать паспорта вещания в разрезе отдельных громад.

Кроме того, по словам Резникова, необходимо рассматривать вопрос развития государственного Концерна радиовещания и телевидения, в частности, чтобы в стране не было монополии одной компании, от которой зависит все информпространство государства.

Также читайте: В июле на Луганщине будет открыта новая телевышка для вещания на оккупированные территории, - Минрегионразвития

Вице-премьер также отметил, что настало время расширить "поле битвы" в юридической плоскости в контексте информационного пространства.

Крым (26411) вещание (186) Донбасс (26956) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+2
А что они туда собираются вещать? Про цены в наших магазинах и на коммуналку? Про судей продажных и врачей-вымогателей? Про то, что граждане разбегаются на зароботки по-заграницам? В чём смысл этого вещания? Чтобы им назад захотелось? Тогда только сериал про Голобородьку.
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02.04.2021 12:36
+1
Лучше армию финансируйте, это быстрее вернёт К и Д.
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02.04.2021 12:34
+1
На Кримі і Бамбасі 20 років було українське радіо і телебачення. І шо, допомогло?
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02.04.2021 12:37
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7 лет финансируют...Бездонная бочка по распилу бабла...А до этого было не эффективное?
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02.04.2021 12:30 Ответить
Лучше армию финансируйте, это быстрее вернёт К и Д.
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02.04.2021 12:34 Ответить
А что они туда собираются вещать? Про цены в наших магазинах и на коммуналку? Про судей продажных и врачей-вымогателей? Про то, что граждане разбегаются на зароботки по-заграницам? В чём смысл этого вещания? Чтобы им назад захотелось? Тогда только сериал про Голобородьку.
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02.04.2021 12:36 Ответить
73% обрали кловунів папріколу, а тепер розбігаються від ЗЕпакращення. Дивні люди.
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02.04.2021 12:41 Ответить
На Кримі і Бамбасі 20 років було українське радіо і телебачення. І шо, допомогло?
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02.04.2021 12:37 Ответить
Нафіга? Саме зараз - нафіга? Про проблеми в середині країни думати не цікаво? Чи вони всі вже вирішені? КОВІД, наприклад?
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02.04.2021 12:38 Ответить
В отличие от нас, за поребриклм прекрасно понимают значение телеканалов - в 2014-м в Крыму первым делом украинское вещание отключили.
И почему мы такие бестолковые?
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02.04.2021 14:21 Ответить
после этого крымчане ринулись покупать спутниковые антенны .... но укр каналы вскоре закодировали)))
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02.04.2021 16:02 Ответить
Мы отдыхали в Крыму 3 года перед оккупацией (2011-2013) - не очень-то они смотрели украинские каналы.
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02.04.2021 16:45 Ответить
 
 